Dupla invade empresa, atira em dona e rouba pagamento de funcionários no ES

Dois criminosos aproveitaram o dia de pagamento dos funcionários para invadir uma serralheria em Marechal Floriano Região Serrana do Espírito Santo . Durante o assalto, ocorrido na tarde de sexta-feira (3), eles chegaram a atirar em uma das proprietárias. Depois, fugiram levando dinheiro do estabelecimento.

A empresa fica na altura do km 53 da BR 262 , Zona Rural de Marechal Floriano. Segundo a Polícia Militar , a dupla chegou ao local às 15h30, em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, foi até o escritório e perguntou se estavam aceitando currículos.

Após receber uma resposta positiva, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto.

Durante a ação, uma das donas, de 32 anos, conseguiu pular uma janela em busca de socorro. No entanto, ela foi flagrada pelo segundo criminoso, que disparou e acertou o rosto da mulher.

Em seguida, ainda de acordo com a PM, eles fugiram com cheques e dinheiro que seriam usados para realizar o pagamento dos funcionários ainda durante a tarde. O valor roubado não foi informado pela polícia.

TV Gazeta e explicou que o projétil entrou e saiu da mandíbula da jovem, sem atingir nenhum vaso importante. A vítima deve passar por cirurgia. A vítima foi levada inicialmente para o Hospital de Domingos Martins e depois encaminhada para uma unidade particular em Vitória . A mãe dela conversou com a reportagem dae explicou que o projétil entrou e saiu da mandíbula da jovem, sem atingir nenhum vaso importante. A vítima deve passar por cirurgia.

Polícia Militar disse que intensificou o patrulhamento e fez buscas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados.

Já a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Delegacia de Polícia de Marechal Floriano e que, até a manhã deste sábado (4), nenhum suspeito foi preso. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, por nota.