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Marechal Floriano

Dupla invade empresa, atira em dona e rouba pagamento de funcionários no ES

Vítima de 32 anos foi atingida no rosto e está internada; polícia fez buscas, mas suspeitos conseguiram fugir
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 fev 2023 às 11:13

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 11:13

Dois criminosos aproveitaram o dia de pagamento dos funcionários para invadir uma serralheria em Marechal FlorianoRegião Serrana do Espírito Santo. Durante o assalto, ocorrido na tarde de sexta-feira (3), eles chegaram a atirar em uma das proprietárias. Depois, fugiram levando dinheiro do estabelecimento.
A empresa fica na altura do km 53 da BR 262, Zona Rural de Marechal Floriano. Segundo a Polícia Militar, a dupla chegou ao local às 15h30, em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, foi até o escritório e perguntou se estavam aceitando currículos.
Após receber uma resposta positiva, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto.
Durante a ação, uma das donas, de 32 anos, conseguiu pular uma janela em busca de socorro. No entanto, ela foi flagrada pelo segundo criminoso, que disparou e acertou o rosto da mulher.
Em seguida, ainda de acordo com a PM, eles fugiram com cheques e dinheiro que seriam usados para realizar o pagamento dos funcionários ainda durante a tarde. O valor roubado não foi informado pela polícia. 
A vítima foi levada inicialmente para o Hospital de Domingos Martins e depois encaminhada para uma unidade particular em Vitória. A mãe dela conversou com a reportagem da TV Gazeta e explicou que o projétil entrou e saiu da mandíbula da jovem, sem atingir nenhum vaso importante. A vítima deve passar por cirurgia.
Polícia Militar disse que intensificou o patrulhamento e fez buscas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados.
Já a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Delegacia de Polícia de Marechal Floriano e que, até a manhã deste sábado (4), nenhum suspeito foi preso. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, por nota. 
A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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