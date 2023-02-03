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'Justiça' com as próprias mãos

Suspeito é preso após matar homem que teria estuprado sobrinha em São Mateus

O crime ocorreu no dia 13 de outubro do ano passado e estaria relacionado a um suposto estupro que a vítima teria cometido contra a própria sobrinha; prisão ocorreu nesta quarta (1)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 fev 2023 às 19:53

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 19:53

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de ter assassinado a tiros um homem de 45 anos, no dia 13 de outubro do ano passado, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o crime estaria relacionada a um suposto estupro que a vítima teria cometido contra a própria sobrinha de 15 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (1), no entanto a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (3).
“A sobrinha estava morando com o tio, o homem de 45 anos, em Conceição da Barra, onde possivelmente aconteceu o estupro. Duas semanas antes do homicídio, eles voltaram a morar em São Mateus. O suspeito de 29 anos, quando soube do suposto crime cometido pela vítima, decidiu fazer justiça com as próprias mãos”, conta o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, delegado Isaac Gagno.
Delegacia de São Mateus
A Delegacia de São Mateus investiga o caso Crédito: Arquivo
Segundo a PC, no dia do crime, o suspeito de 29 anos e outros dois indivíduos foram até a residência da vítima. Lá eles quebraram a porta da casa, entraram no quarto e levaram a vítima para fora da residência, onde o executaram a tiros.
A investigação da polícia aponta também que o suspeito seria gerente do tráfico da região onde aconteceu o crime.
Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento do mandado. Após os procedimentos de praxe, foi levado ao presídio.

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