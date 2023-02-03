Suspeito é preso após matar homem que teria estuprado sobrinha em São Mateus

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de ter assassinado a tiros um homem de 45 anos, no dia 13 de outubro do ano passado, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil , o crime estaria relacionada a um suposto estupro que a vítima teria cometido contra a própria sobrinha de 15 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (1), no entanto a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (3).

“A sobrinha estava morando com o tio, o homem de 45 anos, em Conceição da Barra, onde possivelmente aconteceu o estupro. Duas semanas antes do homicídio, eles voltaram a morar em São Mateus. O suspeito de 29 anos, quando soube do suposto crime cometido pela vítima, decidiu fazer justiça com as próprias mãos”, conta o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, delegado Isaac Gagno.

A Delegacia de São Mateus investiga o caso Crédito: Arquivo

Segundo a PC, no dia do crime, o suspeito de 29 anos e outros dois indivíduos foram até a residência da vítima. Lá eles quebraram a porta da casa, entraram no quarto e levaram a vítima para fora da residência, onde o executaram a tiros.

A investigação da polícia aponta também que o suspeito seria gerente do tráfico da região onde aconteceu o crime.