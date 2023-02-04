Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pânico

Homem finge ter bomba em tentativa de assalto a supermercado no ES

Criminoso ameaçou funcionários e clientes, mas acabou sendo rendido por um inspetor penitenciário que estava no estabelecimento
Redação de A Gazeta

04 fev 2023 às 11:50

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 11:50

Vídeo mostra momento em que homem é preso ao tentar roubar supermercado em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem tentou roubar um supermercado no bairro Porto Belo, Cariacica, na Grande Vitória, na noite de sexta-feira (3), fingindo ter uma bomba na mochila. O criminoso, identificado como Vanderley Gonçalves dos Santos, ameaçou funcionários e pediu o dinheiro do caixa, mas foi imobilizado por um inspetor penitenciário que estava no estabelecimento.  
Em nota enviada neste sábado (4), a Polícia Militar confirmou o fato e informou que uma guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de roubo a um supermercado. Um inspetor penitenciário relatou aos policiais que estava no local quando o homem chegou anunciando o assalto, afirmando que estava com uma bomba na bolsa.
Conforme apuração da TV Gazeta, Vanderley aterrorizou os funcionários e, pelo menos, sete clientes que estavam no estabelecimento na hora do crime. O gerente da unidade não quis gravar entrevista, mas disse que o criminoso entrou no supermercado transtornado, caminhou por algumas seções e depois foi em direção aos caixas.
Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que Vanderley é imobilizado pelo inspetor penitenciário, que estava armado e conseguiu imobilizar o criminoso. O assaltante foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica e depois ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados