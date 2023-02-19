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Estupro de vulnerável

Padrasto sai para comprar cerveja e vizinho abusa de criança em Linhares

O Conselho Tutelar foi acionado e o caso registrado na Delegacia Regional. Ninguém foi detido
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 fev 2023 às 12:31

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 12:31

Uma menina de 6 anos contou para a mãe e o padrasto que foi vítima de um abuso sexual que teria sido praticado por um vizinho deles. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18) em um bairro de Linhares, Norte do Espírito Santo.
A mãe da menina disse aos policiais militares que discutiu com o companheiro durante a madrugada e foi para a casa de uma amiga, que mora perto, até que a situação acalmasse. Como a filha estava dormindo na casa do padrasto, ela preferiu não levar a criança. 
Já o companheiro explicou aos policiais que, assim que a mulher saiu, ele chamou um vizinho para os dois consumirem bebida alcoólica, além de conversar. Em determinado momento, o padrasto saiu para comprar mais cerveja e deixou o vizinho em casa.
Ao retornar, o dono do imóvel não encontrou o amigo. A mãe da criança retornou para casa e rapidamente a menina contou que tinha sido abusada sexualmente enquanto ainda estava deitada. O Conselho Tutelar foi acionado e o caso registrado na Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação. Por nota, a corporação destacou que "outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações".

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