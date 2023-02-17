Tráfico e homicídios: operação da Polícia Civil cerca dois bairros de Linhares

A Polícia Civil deteve 13 pessoas e cumpriu 23 mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O objetivo era combater crimes de tráfico de drogas e homicídios nos bairros Jocafe e Santa Cruz.
Conforme informações divulgadas pela corporação, foram detidos sete homens, uma mulher e cinco adolescentes – que tinham mandado de prisão em aberto ou foram presos em flagrante. Entre os crimes relacionados a eles estão: posse ilegal de arma, tráfico de entorpecentes e algum vinculado à Lei Maria da Penha.
À frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o coronel Alexandre Ramalho acompanhou a ação no local. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, ele afirmou que a ação aconteceu a partir das 5h. Além dos 13 detidos, uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos.
"É uma resposta importante para um bairro que sofre com a questão dos homicídios e tráfico de drogas. As pessoas serão lançadas dentro do inquérito da PC, que vai buscar maiores ramificações do tráfico e, consequentemente, responsabilizar pessoas por causa dos homicídios", disse.
Ao todo, 40 policiais das regionais de Aracruz, Linhares e São Mateus estão em campo, realizando incursões no local. A operação tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Outros detalhes sobres as detenções e apreensões desta sexta-feira (17) não foram divulgados.