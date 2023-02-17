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Busca e apreensão

Tráfico e homicídios: operação da Polícia Civil cerca dois bairros de Linhares

Ação combate tráfico de drogas e homicídios na região de Jocafe e Santa Cruz; além de drogas e arma, 13 pessoas foram detidas nesta sexta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2023 às 06:48

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 06:48

Polícia Civil deteve 13 pessoas e cumpriu 23 mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O objetivo era combater crimes de tráfico de drogas e homicídios nos bairros Jocafe e Santa Cruz.
Conforme informações divulgadas pela corporação, foram detidos sete homens, uma mulher e cinco adolescentes – que tinham mandado de prisão em aberto ou foram presos em flagrante. Entre os crimes relacionados a eles estão: posse ilegal de arma, tráfico de entorpecentes e algum vinculado à Lei Maria da Penha.
Polícia Civil realiza operação em Linhares
Polícia Civil realizou operação em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
À frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o coronel Alexandre Ramalho acompanhou a ação no local. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, ele afirmou que a ação aconteceu a partir das 5h. Além dos 13 detidos, uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos.
"É uma resposta importante para um bairro que sofre com a questão dos homicídios e tráfico de drogas. As pessoas serão lançadas dentro do inquérito da PC, que vai buscar maiores ramificações do tráfico e, consequentemente, responsabilizar pessoas por causa dos homicídios", disse.
Ao todo, 40 policiais das regionais de Aracruz, Linhares e São Mateus estão em campo, realizando incursões no local. A operação tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Outros detalhes sobres as detenções e apreensões desta sexta-feira (17) não foram divulgados.

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