Tráfico e homicídios: operação da Polícia Civil cerca dois bairros de Linhares

Polícia Civil deteve 13 pessoas e cumpriu 23 mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo . O objetivo era combater crimes de tráfico de drogas e homicídios nos bairros Jocafe e Santa Cruz.

Conforme informações divulgadas pela corporação, foram detidos sete homens, uma mulher e cinco adolescentes – que tinham mandado de prisão em aberto ou foram presos em flagrante. Entre os crimes relacionados a eles estão: posse ilegal de arma, tráfico de entorpecentes e algum vinculado à Lei Maria da Penha.

Polícia Civil realizou operação em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

TV Gazeta Norte, ele afirmou que a ação aconteceu a partir das 5h. Além dos 13 detidos, uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos. À frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) , o coronel Alexandre Ramalho acompanhou a ação no local. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da, ele afirmou que a ação aconteceu a partir das 5h. Além dos 13 detidos, uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos.

"É uma resposta importante para um bairro que sofre com a questão dos homicídios e tráfico de drogas. As pessoas serão lançadas dentro do inquérito da PC, que vai buscar maiores ramificações do tráfico e, consequentemente, responsabilizar pessoas por causa dos homicídios", disse.