Mortes em Conceição da Barra: secretário é uma das vítimas de acidente na BR 101

Uma das vítimas do acidente que deixou três mortos e dois feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, é o secretário de administração do município, Anderson Kleber da Silva. Ele estava no carro que capotou durante uma ultrapassagem na manhã desta sexta-feira (17) e morreu logo depois.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele chegou a receber atendimento médico e estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, quando faleceu. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde Daniel Orestes Bissoli, também de Conceição da Barra.
Além do secretário, outra pessoa teve a morte confirmada durante as ações de socorro prestadas, também no caminho para o hospital. Um primeiro óbito foi constatado ainda no local do acidente. As identidades dessas outras duas vítimas ainda não foram confirmadas pela corporação.
Ao todo, cinco pessoas ocupavam o carro e todas eram servidoras da Prefeitura de Conceição da Barra. O secretário Daniel Orestes Bissoli informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Eles também não tiveram os nomes revelados.
Segundo a PRF, o veículo em que estavam as vítimas e um ônibus seguiam no mesmo sentido, quando os dois tentaram fazer uma ultrapassagem. Em seguida, o condutor do carro tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou.
A Prefeitura de Conceição da Barra foi procurada pela reportagem de A Gazeta para emitir um posicionamento sobre o acidente e a morte dos servidores. Assim que a resposta for obtida, esta matéria será atualizada.