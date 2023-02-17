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Norte do ES

Mortes em Conceição da Barra: secretário é uma das vítimas de acidente na BR 101

Anderson Kleber da Silva estava à frente da Secretaria Municipal de Administração; capotamento deixou três mortos e dois feridos nesta sexta-feira (17)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 fev 2023 às 12:08

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:08

Acidente ocorreu por volta das 7h na altura do km 47 da BR 101, em Conceição da Barra
Acidente ocorreu por volta das 7h na altura do km 47 da BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly | Reprodução | Montagem A Gazeta
Uma das vítimas do acidente que deixou três mortos e dois feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, é o secretário de administração do município, Anderson Kleber da Silva. Ele estava no carro que capotou durante uma ultrapassagem na manhã desta sexta-feira (17) e morreu logo depois.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele chegou a receber atendimento médico e estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, quando faleceu. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde Daniel Orestes Bissoli, também de Conceição da Barra.
Além do secretário, outra pessoa teve a morte confirmada durante as ações de socorro prestadas, também no caminho para o hospital. Um primeiro óbito foi constatado ainda no local do acidente. As identidades dessas outras duas vítimas ainda não foram confirmadas pela corporação.
Ao todo, cinco pessoas ocupavam o carro e todas eram servidoras da Prefeitura de Conceição da Barra. O secretário Daniel Orestes Bissoli informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Eles também não tiveram os nomes revelados.
Segundo a PRF, o veículo em que estavam as vítimas e um ônibus seguiam no mesmo sentido, quando os dois tentaram fazer uma ultrapassagem. Em seguida, o condutor do carro tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou.
A Prefeitura de Conceição da Barra foi procurada pela reportagem de A Gazeta para emitir um posicionamento sobre o acidente e a morte dos servidores. Assim que a resposta for obtida, esta matéria será atualizada.

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