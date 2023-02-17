Mortes em Conceição da Barra: secretário é uma das vítimas de acidente na BR 101

Acidente ocorreu por volta das 7h na altura do km 47 da BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly | Reprodução | Montagem A Gazeta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ele chegou a receber atendimento médico e estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus , quando faleceu. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde Daniel Orestes Bissoli, também de Conceição da Barra.

Além do secretário, outra pessoa teve a morte confirmada durante as ações de socorro prestadas, também no caminho para o hospital. Um primeiro óbito foi constatado ainda no local do acidente. As identidades dessas outras duas vítimas ainda não foram confirmadas pela corporação.

Ao todo, cinco pessoas ocupavam o carro e todas eram servidoras da Prefeitura de Conceição da Barra. O secretário Daniel Orestes Bissoli informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Eles também não tiveram os nomes revelados.

Segundo a PRF, o veículo em que estavam as vítimas e um ônibus seguiam no mesmo sentido, quando os dois tentaram fazer uma ultrapassagem. Em seguida, o condutor do carro tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou.