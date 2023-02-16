Trecho da BR 101 que rompeu com chuva é parcialmente liberado no ES

O trecho do km 171,3 da BR 101 em Aracruz, interditado devivo a erosões em dezembro do ano passado, foi particularmente liberado nesta quinta-feira (16) Crédito: Eco 101 | Divulgação

No dia 1º de dezembro, o asfalto cedeu no trecho após o rompimento da drenagem da rodovia na divisa entre os municípios de Aracruz e Linhares . Desde então, equipes trabalham para reconstrução da galeria de drenagem e do aterro com pedras.

O tráfego no local operava com o desvio provisório desde o dia 8 de dezembro, que com a liberação parcial, foi desativado. Agora, o trânsito seguirá para os dois sentidos, em pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido mais a faixa de segurança.

“Essa etapa possibilita a remoção do desvio para dar lugar à execução do complemento da drenagem e do aterro da rodovia, como parte da reconstrução da BR 101”, informou a Eco 101, por nota.