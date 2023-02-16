Trecho da BR 101 que rompeu com chuva é parcialmente liberado no ES

O trecho do km 171,3 da BR 101 em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que ficou totalmente interditado por causa de erosões provocadas pelas chuvas em dezembro do ano passado, foi parcialmente liberado nesta quinta-feira (16). O local já contava com um desvio para os motoristas trafegarem na região. De acordo com a Eco 101, concessionária da rodovia, as obras continuam para a desobstrução total da via.
No dia 1º de dezembro, o asfalto cedeu no trecho após o rompimento da drenagem da rodovia na divisa entre os municípios de Aracruz e Linhares. Desde então, equipes trabalham para reconstrução da galeria de drenagem e do aterro com pedras.
O tráfego no local operava com o desvio provisório desde o dia 8 de dezembro, que com a liberação parcial, foi desativado. Agora, o trânsito seguirá para os dois sentidos, em pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido mais a faixa de segurança.
“Essa etapa possibilita a remoção do desvio para dar lugar à execução do complemento da drenagem e do aterro da rodovia, como parte da reconstrução da BR 101”, informou a Eco 101, por nota.
Segundo a concessionária, a previsão de finalização das obras é para o final de março.