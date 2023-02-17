Acidente na BR 101 mata três pessoas e deixa duas feridas em Conceição da Barra

Veículo capotou após perder o controle, na BR 101 Crédito: Raphael Verly

De acordo com apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o secretário municipal de administração Anderson Kleber morreu no local. Outros dois ocupantes do automóvel – incluindo um funcionário da prefeitura local que não teve a identidade confirmada – faleceram logo depois, durante atendimento médico.

As outras duas pessoas que ficaram feridas, um homem e uma mulher, também são servidoras do município. O veículo em que todas elas estavam seguia do distrito de Braço do Rio para o Centro de Conceição da Barra. Uma imagem mostra que o acidente aconteceu em uma reta da BR 101.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem feita por um ônibus e o carro, que seguiam no mesmo sentido. "Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu coletivo e capotou", esclareceu.

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Conceição da Barra sobre o acidente. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.