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Km 47

Acidente na BR 101 mata três pessoas e deixa duas feridas em Conceição da Barra

Segundo a PRF, carro em que estavam as vítimas tentou fazer uma ultrapassagem e capotou; trecho segue em pare e siga nesta sexta-feira (17)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 fev 2023 às 08:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 08:26

Veículo capotou após perder o controle, na BR 101
Veículo capotou após perder o controle, na BR 101 Crédito: Raphael Verly
Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente no km 47 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 7h. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um carro que perdeu o controle, saiu da pista e capotou. 
De acordo com apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o secretário municipal de administração Anderson Kleber morreu no local. Outros dois ocupantes do automóvel – incluindo um funcionário da prefeitura local que não teve a identidade confirmada – faleceram logo depois, durante atendimento médico.
As outras duas pessoas que ficaram feridas, um homem e uma mulher, também são servidoras do município. O veículo em que todas elas estavam seguia do distrito de Braço do Rio para o Centro de Conceição da Barra. Uma imagem mostra que o acidente aconteceu em uma reta da BR 101.
Segundo a PRF, o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem feita por um ônibus e o carro, que seguiam no mesmo sentido. "Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu coletivo e capotou", esclareceu.
Até por volta das 11h desta sexta-feira (17), a ocorrência ainda estava em andamento, com equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Eco 101, que administra a rodovia. No trecho do acidente, o trânsito flui no sistema "pare e siga".
A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Conceição da Barra sobre o acidente. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.

Atualização

17/02/2023 - 11:40
Inicialmente, a PRF informou que o acidente havia acontecido em São Mateus, matando uma pessoa. Porém, mais tarde, a corporação informou que o local fica no município vizinho de Conceição da Barra e que outras duas pessoas morreram durante o atendimento médico. O título e o texto foram atualizados.

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