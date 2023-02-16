Acidente entre caminhão e moto mata goleiro de beach soccer de Viana

Gabriel da Silva Soares, de 34 anos, morto em um acidente de moto na BR 101, nesta quinta-feira (16), era goleiro de um time de beach soccer em Viana

A corporação explicou que o jovem seguia na faixa da esquerda e tombou na pista, após reduzir a velocidade próximo de uma câmera de monitoramento da rodovia. Com a queda, a vítima e a moto foram arrastadas e projetadas para a faixa da direita, na qual passava um caminhão.