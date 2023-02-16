Acidente entre caminhão e moto mata goleiro de beach soccer de Viana

Um motociclista identificado como Gabriel da Silva Soares, de 34 anos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão, no km 306 da BR 101, em Viana, na manhã desta quinta-feira (16). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma faixa no sentido Norte foi isolada e está interditada.
A corporação explicou que o jovem seguia na faixa da esquerda e tombou na pista, após reduzir a velocidade próximo de uma câmera de monitoramento da rodovia. Com a queda, a vítima e a moto foram arrastadas e projetadas para a faixa da direita, na qual passava um caminhão.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 8h02 e está em andamento. Recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Conforme apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o motociclista era apaixonado por futebol e chegou a ser goleiro do time de beach soccer de Viana, disputando o campeonato estadual. Nas redes sociais, ele sempre postava registros das disputadas. Gabriel da Silva Soares deixa dois filhos.