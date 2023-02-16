PRF flagra carros a mais de 140km/h na BR 101 em Iconha

A operação da PRF flagrou veículos a mais de 140km/h em Iconha

Os flagras aconteceram em trechos com velocidade máxima entre 60 e 80 km/h

A polícia informou ainda que “a infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, causa constante de acidentes, além de ocasionar lesões graves em condutores e passageiros”.