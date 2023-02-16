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Operação nas estradas

PRF flagra carros a mais de 140km/h na BR 101 em Iconha

O registro aconteceu em trechos onde a velocidade máxima permitida varia entre 60 e 80 km/h; confira alguns flagrantes feitos nesta quinta-feira (16)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:25

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:25

Polícia flagra carros a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha
A operação da PRF flagrou veículos a mais de 140km/h em Iconha Crédito: Divulgação \ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde desta quinta-feira (16), carros trafegando a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha, no Sul do Estado. Os veículos foram autuados por excesso de velocidade pelos agentes.
Segundo a PRF, os flagras aconteceram em trechos com velocidade máxima permitida que varia entre 60 e 80 km/h. Os casos se repetem em outros pontos de fiscalização de excesso de velocidade nas BRs 101 e 262. Também houve flagrante na BR 101, no Km 364, em Anchieta.
Polícia flagra carros a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha
Os flagras aconteceram em trechos com velocidade máxima entre 60 e 80 km/h Crédito: Divulgação \ PRF
A polícia informou ainda que “a infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, causa constante de acidentes, além de ocasionar lesões graves em condutores e passageiros”.
O total de veículos autuados não foi divulgado. De acordo com a PRF, o fechamento da quantidade será feita somente nesta sexta-feira (17). Confira a seguir alguns flagras feitos pela polícia:

Polícia flagra veículos a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha

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