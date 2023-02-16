PRF flagra carros a mais de 140km/h na BR 101 em Iconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde desta quinta-feira (16), carros trafegando a mais de 140km/h na BR 101, em Iconha, no Sul do Estado. Os veículos foram autuados por excesso de velocidade pelos agentes.
A polícia informou ainda que “a infração por excesso de velocidade é uma das mais registradas nas rodovias federais, causa constante de acidentes, além de ocasionar lesões graves em condutores e passageiros”.
O total de veículos autuados não foi divulgado. De acordo com a PRF, o fechamento da quantidade será feita somente nesta sexta-feira (17). Confira a seguir alguns flagras feitos pela polícia: