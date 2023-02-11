Acidente na BR 101 deixa três pessoas feridas em Iconha

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Iconha, Sul do Espírito, na tarde deste sábado (11). Segundo a Eco101, a colisão envolveu três veículos — um caminhão, uma caminhonete e um carro — por volta das 14h20, na altura do km 372, próximo ao posto Jaracatiá.

Equipes da PRF e da Eco101 atenderam a ocorrência. Uma ambulância da concessionária e um guincho foram acionados. Os feridos foram encaminhados a um hospital, mas o quadro de saúde de cada um deles não foi divulgado. Por conta do acidente, houve desvio no trânsito naquele trecho.