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Sul do ES

Acidente na BR 101 deixa três pessoas feridas em Iconha

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital. Colisão envolveu três veículos
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

11 fev 2023 às 18:24

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 18:24

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Iconha, Sul do Espírito, na tarde deste sábado (11). Segundo a Eco101, a colisão envolveu três veículos —  um caminhão, uma caminhonete e um carro — por volta das 14h20, na altura do km 372, próximo ao posto Jaracatiá.

Acidente em Iconha deixa três feridos neste sábado (11)

Equipes da PRF e da Eco101 atenderam a ocorrência. Uma ambulância da concessionária e um guincho foram acionados. Os feridos foram encaminhados a um hospital, mas o quadro de saúde de cada um deles não foi divulgado. Por conta do acidente, houve desvio no trânsito naquele trecho. 

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