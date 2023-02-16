Corpo de homem é achado boiando no Rio Doce em Linhares

O corpo de um homem foi encontrado boiando na tarde desta quarta-feira (15) no Rio Doce, na altura do bairro de Humaitá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver da água.
Uma equipe dos bombeiros foi guiada por um morador de barco até o local onde o corpo estava, cerca de 300 metros de distância, preso a galhos de árvore às margens do rio.
Após a retirada, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para apontar a causa da morte. O nome do homem não foi divulgado.