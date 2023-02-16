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Norte do ES

Corpo de homem é achado boiando no Rio Doce em Linhares

Um morador guiou equipe do Corpo de Bombeiros até o local onde o corpo estava, preso a galhos de árvore às margens do rio
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:47

Rio Doce visto de cima em Linhares nesta sexta-feira (18)
Rio Doce visto de cima em Linhares Crédito: Heber Thomaz
O corpo de um homem foi encontrado boiando na tarde desta quarta-feira (15) no Rio Doce, na altura do bairro de Humaitá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver da água. 
Uma equipe dos bombeiros foi guiada por um morador de barco até o local onde o corpo estava, cerca de 300 metros de distância, preso a galhos de árvore às margens do rio.
Após a retirada, a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para apontar a causa da morte. O nome do homem não foi divulgado.

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