Ciclista morre após ser atingido por carro que invadiu ciclovia em Linhares

Um ciclista morreu, na manhã desta sexta-feira (17), após ser atingido por um carro que invadiu a ciclovia na localidade do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção durante uma ultrapassagem. O ciclista não resistiu e morreu no local.
De acordo com a PM, a ultrapassagem foi feita em local permitido, no entanto o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo, que derrapou, invadindo a contramão de direção e a ciclovia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe confirmou a morte da vítima. O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 46 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.