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Ciclista morre após ser atingido por carro que invadiu ciclovia em Linhares

O motorista afirmou que perdeu o controle do veículo, que derrapou, invadindo a contramão de direção e a ciclovia. O ciclista morreu no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2023 às 15:37

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 15:37

Ciclista morre após ser atingido por carro que invadiu ciclovia em Linhares
Ciclista morre após ser atingido por carro que invadiu ciclovia em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um ciclista morreu, na manhã desta sexta-feira (17), após ser atingido por um carro que invadiu a ciclovia na localidade do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção durante uma ultrapassagem. O ciclista não resistiu e morreu no local.
De acordo com a PM, a ultrapassagem foi feita em local permitido, no entanto o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo, que derrapou, invadindo a contramão de direção e a ciclovia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe confirmou a morte da vítima. O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 46 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.

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