Piloto em moto foge de blitz e é preso com pistola em Linhares

Polícia Militar faz blitz em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Werber Niero

Um homem de 33 anos foi preso na noite deste sábado (18) após fugir de uma blitz da Polícia Militar no balneário do Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Com ele, os policiais apreenderam uma moto e uma pistola.

De acordo com informações da PM, os militares viram que o motociclista estava desviando da blitz ao entrar no Pontal por um loteamento, próximo da estrada de Degredo. Ele recebeu ordem de parada por meio de sinais sonorosos e luminosos da viatura.

Quando ele foi abordado, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 na cintura e dois carregadores com 32 munições. Também foram apreendidos um coldre e uma carteira com R$ 13,75. A moto foi guinchada.

O motociclista foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, localizada no bairro Três Barras. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio.