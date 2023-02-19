Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pontal do Ipiranga

Piloto em moto foge de blitz e é preso com pistola em Linhares

Com o suspeito, de 33 anos, também foram apreendidos dois carregadores com 32 munições
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 fev 2023 às 11:18

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 11:18

Polícia Militar faz blitz em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Werber Niero
Um homem de 33 anos foi preso na noite deste sábado (18) após  fugir de uma blitz da Polícia Militar no balneário do Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Com ele, os policiais apreenderam uma moto e uma pistola.
De acordo com informações da PM, os militares viram que o motociclista estava desviando da blitz ao entrar no Pontal por um  loteamento, próximo da estrada de Degredo. Ele recebeu ordem de parada por meio de sinais sonorosos e luminosos da viatura.
Quando ele foi abordado, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 na cintura e dois carregadores com 32 munições. Também foram apreendidos um coldre e uma carteira com R$ 13,75. A moto foi guinchada. 
O motociclista foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, localizada no bairro Três Barras. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio.
Polícia Militar faz blitz em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Werber Niero

Veja Também

Acidente em Linhares: veículo do RJ capota em Pontal do Ipiranga

Homem ameaça família com submetralhadora em Linhares

Ciclista morre após ser atingido por carro que invadiu ciclovia em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Arma Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados