Mulher de 65 anos tem casa invadida e é estuprada em Linhares

Uma mulher de 65 anos teve a casa invadida durante a madrugada deste domingo (19) e foi espancada e estuprada, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a mulher contou que dormia quando vários suspeitos entraram na casa.

Ela precisou ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A PM foi acionada para ir até o hospital onde a mulher estava, acompanhada do filho. Para os militares, ela relatou que os suspeitos começaram a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Após as agressões, ela ainda foi violentada sexualmente.

A vítima não soube informar a quantidade de pessoas envolvidas e também não soube relatar características dos autores pois a casa estava muito escura e os suspeitos mantiveram a luz apagada, de acordo com a PM.