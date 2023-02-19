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Durante madrugada

Mulher de 65 anos tem casa invadida e é estuprada em Linhares

A vítima relatou que os suspeitos invadiram a casa, enquanto ela dormia, e começaram a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Após as agressões ela ainda teria sido violentada sexualmente
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 fev 2023 às 17:47

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 17:47

Uma mulher de 65 anos teve a casa invadida durante a madrugada deste domingo (19) e foi espancada e estuprada, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que dormia quando vários suspeitos entraram na casa. 
Ela precisou ser socorrida para o Hospital Geral de Linhares. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PM foi acionada para ir até o hospital onde a mulher estava, acompanhada do filho. Para os militares, ela relatou que os suspeitos começaram a agredi-la com socos no rosto e cabeça. Após as agressões, ela ainda foi violentada sexualmente.
A vítima não soube informar a quantidade de pessoas envolvidas e também não soube relatar características dos autores pois a casa estava muito escura e os suspeitos mantiveram a luz apagada, de acordo com a PM.
A PC informou que o caso segue sob investigação da polícia e outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

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