Sul do ES

Corpo preso a viga e com sacola na cabeça é achado em rio de Mimoso do Sul

Segundo os Bombeiros, uma corda estava amarrada no tórax e ancorada com um pedaço de uma coluna; não há informações sobre a identidade da pessoa morta
Beatriz Caliman

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 15:07

Um corpo amarrado à viga de uma ponte foi encontrado dentro de um rio, na localidade de Garrafão, no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (27), após moradores locais verem o cadáver e acionarem a polícia.
Segundo os Bombeiros, ele se encontrava preso sob a viga de uma ponte antiga da rodovia ES 297 e somente a perna direita ficou exposta. Os militares utilizaram uma corda para soltar o corpo da viga e realizar a retirada dele de dentro da água.
Após a remoção, eles viram que havia uma sacola plástica envolvendo a cabeça da pessoa morta e uma corda amarrada em torno do tórax, ancorada a um pedaço de uma coluna da ponte. A corporação não informou se o corpo é de um homem ou de uma mulher.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado aos familiares. O procedimento foi encaminhado para a delegacia de Mimoso do Sul, que aguarda o resultado dos exames.
Polícia Militar também foi procurada pela reportagem de A Gazeta para dar mais detalhes do caso. Quando o retorno for dado, este texto será atualizado.

