Governo do ES gasta R$ 35 mil/mês com aluguel de delegacia em Cachoeiro

O mato cresce no entorno da obra da nova delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que está parada. Orçada em R$ 5,1 milhões, a previsão era que ela fosse concluída em julho deste ano. No entanto, enquanto isso não acontece, o Governo Estadual gasta mais de R$ 35 mil por mês no aluguel de outro imóvel.
Situado no bairro Independência, o departamento da Polícia Civil possuía um prédio que foi desativado em setembro de 2013, devido às condições precárias. No ano seguinte, tudo foi demolido para a construção do novo espaço, mas a ordem para início dos trabalhos só foi dada em janeiro de 2021, com prazo de 720 dias.
Quem mora perto do imóvel está indignado com a longa espera. É o caso do aposentado Jaime de Araújo. “Isso é uma vergonha. O governo tem que acelerar isso. Está parado desde dezembro do ano passado”, disse o morador, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
Desde que o antigo prédio foi desativado, a população é atendida em um espaço alugado, que fica no bairro BNH, também em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o valor pago mensalmente por ele é de R$ 35.306,40.
Obra de nova delegacia está parada em Cachoeiro de Itapemirim
Quando pronto, o novo imóvel vai abrigar a sede administrativa e seis delegacias, de: Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Narcóticos (Denarc), Investigações Criminais (Dipo), Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Dpcai) e Infrações Penais Outras (Dipo). Além do plantão da regional do município.
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) disse que as obras estão paralisadas enquanto são feitos ajustes no contrato e que, por causa disso, não é possível estipular a conclusão dos serviços. A data para a retomada dos trabalhos também não foi informada.