Governo do ES gasta R$ 35 mil/mês com aluguel de delegacia em Cachoeiro

Obra de nova delegacia está parada em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

Quem mora perto do imóvel está indignado com a longa espera. É o caso do aposentado Jaime de Araújo. “Isso é uma vergonha. O governo tem que acelerar isso. Está parado desde dezembro do ano passado”, disse o morador, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Desde que o antigo prédio foi desativado, a população é atendida em um espaço alugado, que fica no bairro BNH, também em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o valor pago mensalmente por ele é de R$ 35.306,40.

Obra de nova delegacia está parada em Cachoeiro de Itapemirim

Quando pronto, o novo imóvel vai abrigar a sede administrativa e seis delegacias, de: Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Narcóticos (Denarc), Investigações Criminais (Dipo), Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Dpcai) e Infrações Penais Outras (Dipo). Além do plantão da regional do município.

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