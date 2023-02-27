Governo federal quer desestatizar 947 km de BRs no ES e em MG; veja trechos

O governo federal publicou, nesta segunda-feira (27), o edital para licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da desestatização das principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A União quer licitar, no total, 947,6 quilômetros de estradas. A abertura das propostas está programada para 20 de março

O estudo busca avaliar a viabilidade de concessão de partes das BRs 101, 262 e 259. As medidas beneficiam principalmente o Estado, mas também há planos de passar à iniciativa privada trechos de estradas em Minas Gerais.

BR 262: governo federal vai contratar estudos para desestatização da via Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

A expectativa é estruturar a desestatização dos seguintes trechos:

Rodovia BR-101/ES: Entroncamento BR-262(A) (Complexo Rodoviário) ao Entroncamento BR-262(B)/ES-471

Entroncamento BR-262(A) (Complexo Rodoviário) ao Entroncamento BR-262(B)/ES-471 R odovia BR-101/ES: Divisa BA/ES a Divisa ES/RJ

Divisa BA/ES a Divisa ES/RJ Rodovia BR-101/BA: Entroncamento BA-698 (P/Mucuri) a Divisa BA/ES

Entroncamento BA-698 (P/Mucuri) a Divisa BA/ES Rodovia BR-262/ES: Entroncamento BR-101(B) ao Final da ponte S/Rio José Pedro (Divisa ES/MG)

Entroncamento BR-101(B) ao Final da ponte S/Rio José Pedro (Divisa ES/MG) Rodovia BR-259/ES: Entroncamento BR-101 (João Neiva) a Divisa ES/MG

Entroncamento BR-101 (João Neiva) a Divisa ES/MG Rodovia BR-259/MG: Divisa ES/MG ao Entroncamento BR-116/451

Divisa ES/MG ao Entroncamento BR-116/451 Rodovia BR-381/MG: Entroncamento BR-259(B) (Entroncamento Avenida Minas Gerais – Governador Valadares) ao Entroncamento BR-116/451 (Governador Valadares)

Entroncamento BR-259(B) (Entroncamento Avenida Minas Gerais – Governador Valadares) ao Entroncamento BR-116/451 (Governador Valadares) Rodovia BR-262/ES: Entroncamento BR-447 ao Entroncamento BR-101(A) (Complexo Rodoviário)

Entroncamento BR-447 ao Entroncamento BR-101(A) (Complexo Rodoviário) Rodovia BR-101/ES: Entroncamento BR-101 (Início Contorno de Iconha) ao Entroncamento BR-101 (Fim Contorno de Iconha)

A empresa vencedora da licitação deverá realizar estudos de tráfego e de engenharia, que contemplem trabalhos iniciais, de recuperação, manutenção e conservação das vias, além de dados de ampliação e possibilidade de melhorias.

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Além disso, deverá elaborar estudos socioambientais e fornecer materiais que ajudem a embasar um modelo econômico–financeiro e modelagem jurídica da concessão das vias.

“Cabe destacar que a complexidade do objeto a ser licitado deriva de sua dimensão quantitativa”, destaca um dos anexos do edital divulgado pelo governo federal.

Redução de gargalos logísticos

Dentre as vias que o governo federal pretende licitar está o trecho da BR 101 anteriormente concedido à EcoRodovias , que, em julho de 2022, anunciou a devolução da concessão do trecho.

É uma das primeiras medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para garantir a relicitação da obra, após desistência da Eco101 em finalizar as obras de duplicação previstas no contrato assinado há quase 10 anos.

Além da realização de um novo leilão da BR 101, que é uma demanda considerada urgente, também há outras ações consideradas prioritárias. A BR 262 — conhecida pelas curvas sinuosas —, por exemplo, já esteve por duas vezes em vias de ser leiloada, mas não houve interessados

Agora, a expectativa é de que um novo modelo seja proposto, ajudando a colocar em curso obras importantes, como a duplicação dos trechos mais críticos da rodovia e outras intervenções que impactam na segurança dos motoristas, além de beneficiar segmentos como turismo, logística, transporte de passageiros, indústria, agronegócio, entre outros.