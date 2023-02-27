Leitão da Silva atrai grandes marcas e investimentos milionários

Propaganda anuncia expansão de hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Antes cortada por um valão e depois cenário de obras intermináveis, a Avenida Leitão da Silva , em Vitória , era sinônimo de dificuldade para o comércio local. Após três anos desde a reabertura, o cenário parece mudar. Grandes marcas já se instalaram e outras estão de mudança para a via, o que mostra que o clima entre os investidores é de otimismo.

Quem passa pela avenida pode perceber anúncios da expansão do Hospital Unimed, as luzes de novas concessionárias da Jeep, Ram e Renault, além de uma loja de seminovos da Orvel e outra de serviços automotivos. A via ainda será endereço de uma unidade da GoDrive, do Grupo Águia Branca , e a atual Compose mudará de cara.

Um dos fatores que atrai o mercado é a disponibilidade de imóveis na avenida, como destaca Bruno Fortes, gerente regional da Renault. “A disponibilidade de imóveis com o tamanho que compete a uma concessionária é muito difícil de ser encontrada em Vitória, os bons já estão ocupados. Na Leitão da Silva, acabamos encontrando”, pontua.

"Com a reestruturação, a Leitão da Silva floresceu novamente. A avenida está cheirando a coisa nova." Bruno Fortes - Gerente regional da Renault no Espírito Santo

O gerente regional conta que o investimento no imóvel na avenida foi de R$ 7 milhões e começou em dezembro de 2019, no mesmo mês em que as obras de reformulação da via foram concluídas. O projeto parou em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19 , voltou seis meses depois e foi aberta ao público no dia 26 de dezembro do ano passado, com uma parte destinada à loja de seminovos e outra à Renault.

“A avenida era protagonista de Vitória, na parte comercial; os grandes negócios eram lá. A expectativa é positiva, de que ela volte a esse período. Tem muita coisa interessante abrindo ali, imóveis novos, reformas. Agora você vê várias fachadas sendo remodeladas”, declara Bruno.

Perto da Renault, outra concessionária adotou a via como endereço. Trata-se da Jeep e da Ram, no espaço onde funcionava a Ford Contauto. A expectativa é inaugurar o empreendimento agora em fevereiro, segundo o diretor-executivo da Divisão de Comércio da Águia Branca, Marcelo Tinti.

“A obra começou em novembro do ano passado, reformamos bem. A Leitão da Silva é muito próxima à Reta da Penha, de fácil acesso, com trânsito mais confortável, menos estresse, com mais vagas de garagem. A gente percebeu uma oportunidade, tem diversos empreendimentos indo para lá”, declara.

"A avenida revigorou, as pessoas estão observando uma oportunidade na Leitão da Silva." Marcelo Tinti - Diretor-executivo da Divisão de Comércio da Águia Branca

No imóvel onde funcionará a Jeep e a Ram, estão sendo investidos R$ 3 milhões. No mesmo prédio, o Grupo Águia Branca também planeja uma unidade da GoDrive, serviço de carro por assinatura, com investimento de R$ 2 milhões.

Leitão da Silva vira point de grandes marcas e tem investimentos milionários em novos negócios

VETERANOS

Além dos novos estabelecimentos, os empreendimentos veteranos da região também estão fazendo novos investimentos. Presente na avenida há mais de 30 anos, desde quando o trecho era cortado por um valão, a Compose pretende fazer uma reformulação total no prédio e investir R$ 2 milhões em 2023, pontua o diretor Carlos Antônio Marianelli.

“A situação era ruim, tinha aquele valão e, durante a obra, foi caótica, extremamente critica, tivemos muitos problemas, tive dificuldade de acesso à loja por seis meses em um período, muito complicado. Depois começou a amenizar e as coisas começaram a melhorar”, relembra.

"Vamos modernizar a fachada, a loja, o antes e o depois vai ser bem impactante." Carlos Antônio Marianelli - Diretor da Compose

O diretor de mercado da Unimed Vitória, Gustavo Peixoto, declarou que a ideia é reunir na Leitão da Silva os setores que hoje funcionam em outras regiões, como a maternidade, a unidade de diagnóstico e o ambulatorial. “A ideia é trazer tudo para essas áreas, além de expandir o hospital”, ressalta.

"A Unimed Vitória informa que irá expandir o Hospital Unimed Vitória (HU) com o objetivo de levar para o local serviços que hoje são oferecidos em outras unidades da cooperativa. Assim, teremos de fato o Cias, Complexo Integrado de Atenção à Saúde. Para isso, a Unimed adquiriu o terreno ao entorno do HU, incluindo a área que antes pertencia ao Cerimonial Solar das Palmeiras, a Casa Amarela, como é conhecida", manifestou a Unimed em nota.

O valor dos investimentos ainda não foi divulgado, mas a expectativa é iniciar as movimentações para as obras em breve. "No entanto, como a expansão ainda está em fase de projetos, não existe uma estimativa do valor do investimento e nem de início e conclusão das obras", declarou a cooperativa de saúde.

1 Renault Representando a Renault no Espírito Santo, o Grupo Orletti investiu R$ 7 milhões na Leitão da Silva, sendo que, desse total, R$ 4,9 milhões foram gastos com a parte ocupada pela concessionária. As obras do local começaram em 2019 e foram concluídas em dezembro do ano passado. 2 Jeep e Ram O Grupo Águia Branca vai abrir uma nova concessionária de veículos das marcas Jeep e Ram, com um investimento de R$ 3 milhões. O imóvel pertencia à Contauto/Ford e passa por uma reformulação completa, com previsão de abrir novamente as portas agora em fevereiro. 3 Orvel Seminovos No mesmo imóvel da Renault, o Grupo Orletti estabeleceu a Orvel Seminovos, no valor de R$ 2,1 milhões dos R$ 7 milhões investidos no empreendimento localizado na avenida. A loja de revenda de veículos fica ao lado da concessionária da companhia. 4 GoDrive O serviço de carro por assinatura do Grupo Águia Branca vai ficar ao lado da Jeep e Ram, no imóvel que pertencia à Contauto/Ford, em um investimento de R$ 2 milhões. 5 Orvel Point S Ao lado da Renault e da loja de seminovos, o Grupo Orletti reformou um imóvel para a especializada em serviços automotivos Point S. As obras custaram R$ 1,7 milhão e foram concluídas no fim do ano passado. 6 Unimed A Unimed Vitória vai unificar as operações em um único espaço, com a expansão do hospital. Os valores das obras e do investimento não foram divulgados pela cooperativa, mas a ideia é realmente transformar o local no Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias), nome já dado à unidade da cooperativa que reúne alguns serviços médicos na avenida.

AINDA EM OBRAS

O governo do Estado iniciou a revitalização da Leitão da Silva no início de 2014, com a promessa de concluir os trabalhos em um ano. No entanto, as intervenções se arrastaram e, após quatro anos e meio, a avenida ainda estava em obras, fazendo com que, pelo menos, 26 lojas fechassem

Em setembro de 2018, a reportagem de A Gazeta percorreu a via e contou 22 placas de "vende-se" e "aluga-se", além de avisos de empresas que haviam mudado de endereço. O antigo valão que cortava a via deu lugar a um canteiro de obras intermináveis, que levou à interdição de uma das vias mais importantes da cidade, complicando o trânsito e fechando o acesso a lojas e imóveis da região.

Apesar de ter sido inaugurada em 1º de dezembro de 2019, contando com o fechamento do valão e uma ciclovia no lugar, a obra da Leitão da Silva foi retomada em 2022 . As intervenções não são tão complexas, como a do ponto mais crítico das obras de 2014, mas foi necessário fazer reparos no asfalto.