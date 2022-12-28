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Manutenção

Guarda-corpos destruídos na Leitão da Silva serão substituídos por novo modelo

Alguns dos equipamentos foram destruídos em acidentes de trânsito, deteriorados por fatores climáticos e, em algumas ocasiões, alvos de vândalos

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 09:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 dez 2022 às 09:38
Guarda-corpo de módulo contínuo na Av. Leitão da Silva e o de módulo único na Av. Vitória instalados nas ciclovias
Guarda-corpo de módulo contínuo na Av. Leitão da Silva e o de módulo único na Av. Vitória instalados nas ciclovias Crédito: TV Gazeta / Leonardo Silveira / Montagem A Gazeta
Prefeitura de Vitória iniciou nesta terça-feira (27) a instalação de novos guarda-corpos em avenidas da cidade. As obras irão contemplar também a Leitão da Silva, mesmo com a alegação da administração municipal de que a via não foi entregue pelo governo do Estado ao município. No entanto, na avenida, serão feitas apenas substituições e instalações das novas estruturas em pontos onde a proteção foi destruída.
O secretário da Central de Serviços da prefeitura, Leonardo Amorim, explica que alguns guarda-corpos acabaram sendo destruídos por acidentes de trânsito ou deteriorados devido a fatores climáticos. O Executivo municipal fez então a assinatura de um contrato para a manutenção e instalação de corrimãos e guarda-corpos no município pelo valor anual de aproximadamente R$ 7 milhões.
A primeira via a receber as intervenções será a Avenida Vitória. O guarda-corpo a ser instalado terá a mesma forma do que já existe na ciclovia, de módulo único. Esse modelo também será colocado na Avenida Leitão da Silva, apenas nos locais onde a proteção para os ciclistas foi removida ou danificada por conta de acidentes na via.
“O módulo individual tem uma manutenção mais barata e é mais rápido de trocar. Quando você tem um modelo contínuo, como na Leitão da Silva, quando um carro colide, acaba quebrando tudo”, contextualiza o secretário a respeito do modelo a ser instalado.
A expectativa é concluir as intervenções na Avenida Vitória em até 40 dias, para na sequência iniciar os trabalhos na Leitão da Silva.
Outras vias, como a Desembargador Santos Neves, Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e Saturnino de Brito terão os guarda-corpos do meio da pista substituídos. Nesses locais, o equipamento tem a função de evitar que pedestres atravessem fora da faixa.

Intervenções na Leitão da Silva

Leonardo Amorim evidencia que, ainda que a Avenida Leitão da Silva não tenha sido entregue pelo governo do Estado à prefeitura, o município fará os ajustes nos guarda-corpos da via.
“Nós, enquanto prefeitura, não podemos deixar o morador de Vitória passando risco dentro do município, então vamos fazer a reconstrução na Leitão da Silva até que o governo do Estado entregue a obra”, destaca.
Em entrevista à TV Gazeta exibida no dia 8 dezembro, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, tratou os guarda-corpos quebrados da Leitão da Silva como "mau uso", assim, a empresa responsável pela obra não teria a obrigação de consertá-los.
"O que a gente pode fazer é voltar a conversar com a prefeitura para tentar avaliar. O DER-ES não tem interesse e nem pode retomar essa obra para refazer as grades", declarou.

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