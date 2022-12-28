Guarda-corpos destruídos na Leitão da Silva serão substituídos por novo modelo

Guarda-corpo de módulo contínuo na Av. Leitão da Silva e o de módulo único na Av. Vitória instalados nas ciclovias Crédito: TV Gazeta / Leonardo Silveira / Montagem A Gazeta

Prefeitura de Vitória iniciou nesta terça-feira (27) a instalação de novos guarda-corpos em avenidas da cidade. As obras irão contemplar também a Leitão da Silva, mesmo com a alegação da administração municipal de que a via não foi entregue pelo governo do Estado ao município. No entanto, na avenida, serão feitas apenas substituições e instalações das novas estruturas em pontos onde a proteção foi destruída.

O secretário da Central de Serviços da prefeitura, Leonardo Amorim, explica que alguns guarda-corpos acabaram sendo destruídos por acidentes de trânsito ou deteriorados devido a fatores climáticos. O Executivo municipal fez então a assinatura de um contrato para a manutenção e instalação de corrimãos e guarda-corpos no município pelo valor anual de aproximadamente R$ 7 milhões.

A primeira via a receber as intervenções será a Avenida Vitória. O guarda-corpo a ser instalado terá a mesma forma do que já existe na ciclovia, de módulo único. Esse modelo também será colocado na Avenida Leitão da Silva, apenas nos locais onde a proteção para os ciclistas foi removida ou danificada por conta de acidentes na via.

“O módulo individual tem uma manutenção mais barata e é mais rápido de trocar. Quando você tem um modelo contínuo, como na Leitão da Silva, quando um carro colide, acaba quebrando tudo”, contextualiza o secretário a respeito do modelo a ser instalado.

A expectativa é concluir as intervenções na Avenida Vitória em até 40 dias, para na sequência iniciar os trabalhos na Leitão da Silva.

Outras vias, como a Desembargador Santos Neves, Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e Saturnino de Brito terão os guarda-corpos do meio da pista substituídos. Nesses locais, o equipamento tem a função de evitar que pedestres atravessem fora da faixa.

Intervenções na Leitão da Silva

Leonardo Amorim evidencia que, ainda que a Avenida Leitão da Silva não tenha sido entregue pelo governo do Estado à prefeitura, o município fará os ajustes nos guarda-corpos da via.

“Nós, enquanto prefeitura, não podemos deixar o morador de Vitória passando risco dentro do município, então vamos fazer a reconstrução na Leitão da Silva até que o governo do Estado entregue a obra”, destaca.

Em entrevista à TV Gazeta exibida no dia 8 dezembro, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, tratou os guarda-corpos quebrados da Leitão da Silva como "mau uso", assim, a empresa responsável pela obra não teria a obrigação de consertá-los.