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Negócios

Unimed compra área de cerimonial em Vitória para ampliar hospital

Três terrenos do entorno do Hospital Unimed, na Leitão da Silva, foram adquiridos, entre eles a área em que fica o tradicional Cerimonial Solar Das Palmeiras
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:44

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:44

Unimed Vitória adquiriu três terrenos do entorno do Hospital Unimed, também conhecido como Cias, na avenida Leitão da Silva. Entre eles, está a área em que fica o tradicional Cerimonial Solar Das Palmeiras, que já foi inclusive cercado com um tapume onde consta a informação sobre a ampliação do centro hospitalar. A obra, porém, só deverá ser realizada a partir de 2024, como já havia revelado o colunista de A Gazeta, Abdo Filho.
Unimed
Área de cerimonial, na Leitão da Silva, que foi adquirida para ampliação de hospital Crédito: Carlos Alberto Silva
Quando o hospital foi construído, a cooperativa contava com 250 mil clientes. Hoje, são cerca de 400 mil pessoas atendidas, conforme explicou o diretor de mercado da Unimed Vitória, Gustavo Peixoto. Mas, além da ampliação, também há outros planos para os terrenos adquiridos.
“Foram adquiridos os terrenos em volta do Cias, o que inclui o terreno do Solar. O Cias, na verdade, significa Complexo Integrado de Atenção à Saúde, mas ali tem funcionado basicamente o hospital. A maternidade funciona em outro local, o setor de diagnóstico, ambulatorial funciona em outro local, e a intenção é trazer tudo para essas áreas, além de expandir o hospital”, explicou Peixoto.
Ele esclareceu ainda que as movimentações para a obra devem começar em breve. Mas destacou que alguns trâmites relacionados aos projetos, inclusive licenciamentos, ainda são necessários.
Unimed compra área de cerimonial em Vitória para ampliar hospital
A reportagem entrou em contato com o Solar das Palmeiras por telefone. Uma pessoa, que não se identificou, confirmou somente que o local foi vendido, mas não informou quem era o comprador. 

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