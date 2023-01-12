Unimed compra área de cerimonial em Vitória para ampliar hospital

Unimed Vitória adquiriu três terrenos do entorno do Hospital Unimed, também conhecido como Cias, na avenida Leitão da Silva . Entre eles, está a área em que fica o tradicional Cerimonial Solar Das Palmeiras, que já foi inclusive cercado com um tapume onde consta a informação sobre a ampliação do centro hospitalar. A obra, porém, só deverá ser realizada a partir de 2024, como já havia revelado o colunista de A Gazeta, Abdo Filho

Área de cerimonial, na Leitão da Silva, que foi adquirida para ampliação de hospital Crédito: Carlos Alberto Silva

Quando o hospital foi construído, a cooperativa contava com 250 mil clientes. Hoje, são cerca de 400 mil pessoas atendidas, conforme explicou o diretor de mercado da Unimed Vitória, Gustavo Peixoto. Mas, além da ampliação, também há outros planos para os terrenos adquiridos.

“Foram adquiridos os terrenos em volta do Cias, o que inclui o terreno do Solar. O Cias, na verdade, significa Complexo Integrado de Atenção à Saúde, mas ali tem funcionado basicamente o hospital. A maternidade funciona em outro local, o setor de diagnóstico, ambulatorial funciona em outro local, e a intenção é trazer tudo para essas áreas, além de expandir o hospital”, explicou Peixoto.

Ele esclareceu ainda que as movimentações para a obra devem começar em breve. Mas destacou que alguns trâmites relacionados aos projetos, inclusive licenciamentos, ainda são necessários.

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A reportagem entrou em contato com o Solar das Palmeiras por telefone. Uma pessoa, que não se identificou, confirmou somente que o local foi vendido, mas não informou quem era o comprador.