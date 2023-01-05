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Atacarejo

Gigante atacadista vai abrir 1ª unidade no ES e criar 800 vagas de emprego

Unidade será inaugurada no município da Serra ainda este ano. Quando entrar em operação, atacarejo vai gerar 500 postos de trabalho diretos e indiretos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2023 às 14:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 14:51

O Assaí Atacadista foi fundado em 1974, em São Paulo, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas
O Assaí Atacadista foi fundado em 1974, em São Paulo, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas Crédito: Divulgação
A Grande Vitória vai contar com mais uma loja voltada para o atacarejo. O Assaí Atacadista se prepara para inaugurar a primeira unidade no Espírito Santo ainda este ano. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra informou que a empresa está construindo um galpão na BR 101, na altura de Valparaíso, em um terreno de 15 mil metros quadrados.
Ao todo serão gerados 800 empregos, sendo 300 durante as obras e 500 postos de trabalho diretos e indiretos quando entrar em operação. O valor do investimento, entretanto, não foi informado.
De acordo com a empresa, as obras estão em estágio inicial e a nova loja será inaugurada em 2023. O Grupo Assaí tem 263 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo que 60 delas começaram a operar em 2022.

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A companhia informou que, na hora de contratar, vai valorizar a mão de obra local. Ainda não há data para o início do processo seletivo. As chances serão para cargos como açougueiro, ajudante manutenção, analista administrativo, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira e repositor.
Também haverá oportunidades para pessoas com deficiência. O processo seletivo para as contratações será comunicado tão logo for iniciado, conforme informações do Assaí.
A companhia divulgou que trará ao Estado o modelo de loja mais moderno da companhia, com pé-direito alto, iluminação sustentável, amplo estacionamento, variedade de produtos e serviços especializados, além de climatização para um momento de compras confortável.

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