Capixaba, oriental, vegano: crescem os mercadinhos de nicho na Grande Vitória

Loja Mercearia LIberdade, em Santa Lucia, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Sucesso em décadas passadas, os mercadinhos de bairro acabaram perdendo lugar com a chegada dos grandes supermercados. Mas nos últimos anos há um movimento de abertura de minimercados, mercearias e armazéns nos bairros, especializados em determinados produtos.

Além dos tradicionais que vendem alimentos e produtos de hortifrúti, há também um crescimento das lojas que vendem opções de nicho, como comércio especializado em produtos saudáveis, orgânicos a granel e também comida da roça. E ainda produtos veganos, orientais e empórios que vendem apenas produtos de origem capixaba.

Estabelecimentos especializados em determinados tipos de produtos têm crescido em bairros de Vitória, como Praia do Canto, Jardim da Penha, Santa Lúcia e Jardim Camburi. E são uma opção de compras rápidas, de última hora, trazendo ainda a possibilidade de achar produtos diferenciados sem precisar passar por grandes estabelecimentos ou longas filas.

Segundo dados do Sebrae-ES, o número de minimercados, mercearias e armazéns vem crescendo na Grande Vitória. De 2020 para cá, foram abertos 1.058 novos negócios do tipo em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Em Vitória, por exemplo, foram abertos 153 pequenos negócios. Nesse mesmo período, 65 negócios do gênero foram fechados, resultado em um saldo de 88 novos empreendimentos. Em Cariacica foram abertos 273, Vila Velha 247 e na Serra houve registro de 385 pequenos negócios.

Para o analista do Sebrae Jarbas da Vitória Junior, uma vantagem do negócio ser especializado em um nicho de mercado é a possibilidade de direcionar bem o seu público-alvo. “É preciso ter uma comunicação direta e objetiva com o cliente e um trabalho bem feito usando as redes sociais que ajudam muito na divulgação”, conta.

Os minimercados e empórios têm sido escolha de quem busca praticidade para escolher produtos diferenciados para o dia a dia e até para um evento especial. A médica otorrina Andrea Ramos Rocha Damasceno dá preferência para compras em mercados especializados no bairro para achar produtos de melhor qualidade e não enfrentar fila.

A médica Andrea Rocha é cliente da loja Rota 27 Bodega, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"Acho muito prático, pois consigo encontrar produtos de todo o Estado, com boas opções de queijo, produtos de Domingos Martins, defumados de Santa Teresa e sem viajar né? E pela praticidade. Quando vou fazer algo especial em casa venho aqui e consigo montar tábuas de frios" Andrea Rocha Damasceno - Médica

Esse movimento fez surgir ainda mercados autônomos. Alguns são instalados em condomínios, como o Market4U, mas há também algumas opções em bairros, como é o caso do Zaitt, primeiro mercado autônomo do país, que nasceu em Vitória.

Foco nos produtos capixabas

Foi durante o primeiro ano da pandemia – no final de 2020 – que Roni Gerhart Penha resolveu sair do emprego em uma empresa de Tecnologia da Informação para abrir o próprio negócio. A ideia era aproveitar o bom momento e a boa reputação de produtos produzidos no Estado para montar uma loja somente com produtos capixabas.

“Abri na pandemia e foi um bom momento para poder manter fidelidade e fazer novos clientes pois eu conseguia manter a loja aberta e vender produtos capixabas de qualidade diferentes do que são vendidos em supermercados”, conta o dono da Rota 27 Bodega.

Roni Gerhart, proprietário de loja que vende produtos capixabas em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre os produtos mais procurados estão cafés tipo arábica, cerveja artesanal em garrafa, queijos e linguiça. Por lá também é possível encontrar socol e um vinhos capixabas premiados.

Roni conta também que vende muitos kits para presente com a temática capixaba, tendo a opção de copos, canecas, camisas, almofadas, cangas, entre outros produtos.

Loja vende só produtos veganos

Ao precisar adotar uma alimentação vegana por problemas de saúde, o casal André Arpini e Luana Baptista Arpini teve dificuldades em encontrar produtos livres de ingredientes de origem animal em supermercados ou lojas em Vitória.

“Para fazer uma compra maior, chegamos a gastar de 4 a 5 horas de mercado em mercado e olhando com detalhes os rótulos para garantir que era o que precisávamos comprar”, conta André.

André Arpini, proprietário de loja de produtos veganos em Santa Lúcia Crédito: Divulgação

Foi a partir daí que surgiu a ideia de abrir a loja +QVeg, que está completando um ano e fica localizada em Jardim da Penha. A ideia, segundo ele, era ter uma loja com todo tipo de produto vegano para facilitar a vida de quem procura e ainda incentivar os produtores locais.

“Procuramos atender não apenas as pessoas que querem alimentação vegana, diminuir a carne ou não gostam de carne. Também somos opção de quem ter alergia ao leite de vaca. E a comunidade em volta se sente atendida pois não precisa ir ao supermercado grande e podem vir aqui e tomar um sorvete sem se preocupar com a sua alergia”, relata.

Entre os produtos mais procurados estão o sorvete e chocolate, além do tofu e queijos veganos. Também tem salgadinho para festa e até produtos de limpeza e beleza como cotonete sem plástico e escova de bambu.

Diferencial com produtos orientais

Outra novidade em Vitória é a loja especializada em produtos orientais Mercearia Liberdade, que fica em Santa Lúcia. A empresa faz parte de um grupo especializado em distribuir produtos para culinária oriental e viu no crescimento pelo interesse na cultura asiática uma oportunidade de oferecer mais produtos de varejo japoneses, coreanos, chineses e tailandeses.

Bárbara do Carmo trabalha no marketing de loja de produtos orientais em Santa Lucia Crédito: Carlos Alberto Silva

“A gente quis trazer um pedacinho da liberdade pro Espírito Santo. Então a nossa linha de bomboniere com doces asiáticos chama a atenção das crianças e dos mais jovens. E também oferecemos temperos e molhos que atende o pessoal que gosta de cozinhar e até fazer sushi em casa. O nosso propósito é colocar um pouco da comida asiática na vida das pessoas assim como a cultura também”, explica a analista de marketing da loja, Bárbara Carmo.