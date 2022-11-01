Visão de futuro: e-commerce é expansão e sobrevivência no mercado

Comércio pela internet Crédito: Pixabay

É possível que todo empreendedor já tenha considerado investir no e-commerce e, de fato, essa pode ser uma excelente estratégia de negócio. Ter uma loja on-line é uma forma de expandir a prestação de serviços e chegar a consumidores que as lojas físicas não alcançariam facilmente: seja no interior do estado, seja por todo o Brasil. Isso exige planejamento e cuidados, é claro, mas pode ser uma alternativa interessante para a sobrevivência de micro e pequenas empresas na selva que chamamos de mercado.

No mercado óptico, especialmente, essa pode ser uma ferramenta interessante para impulsionar os negócios, gerando mais entrega e maior faturamento. A compra online não é novidade, entretanto, com a necessidade do isolamento social durante a pandemia, vimos o número de encomendas aumentar de forma inédita, colocando as lojas virtuais em destaque. Isso fez da venda on-line uma demanda urgente para marcas que quisessem manter a relevância.

Essa atualização demanda mais trabalho e organização para o lojista, mas sabemos que existem diversos benefícios para ele próprio e o cliente. Além da comodidade de fazer compras de casa, o consumidor virtual geralmente recebe diferentes opções de pagamento e navega em sites cada vez mais seguros. As entregas também estão cada dia mais eficientes e ágeis, e existem garantias de troca e devolução com prazos maiores.

Tudo é pensado para tornar a experiência do cliente mais agradável e satisfatória. Para as redes de óticas, a venda de óculos de grau, de sol e lentes de contato ficou mais fácil, acessível e é possível oferecer uma maior variedade de produtos para atender a diferentes públicos e suas necessidades.

Mesmo que surjam dificuldades, algumas boas práticas ajudam a romper barreiras iniciais, como ter a loja digital abastecida de imagens boas e atuais dos produtos, prezar pela descrição de cada um com detalhes e clareza, conhecer bem o público-alvo, ter estratégia para fazer ofertas competitivas e construir uma loja virtual com funcionalidades adequadas, intuitivas, para um excelente atendimento, reduzindo a chance de problemas no pós-venda.

Ter essa experiência virtual leva o empreendedor a novos patamares: traz novos desafios, demanda soluções inteligentes e aumenta a conexão com o público. O uso do meio virtual para a expansão dos negócios traz novas possibilidades de se comunicar com o consumidor, receber feedbacks e oferecer serviços customizados.

A personalização no mundo virtual, como nas lojas físicas, é vista durante todo o processo de vendas: desde o planejamento realizado com as equipes até as ações de marketing para lançamentos e promoções, e no atendimento on-line, humanizado e interativo, com especialistas disponíveis em tempo real para tirar dúvidas e orientar na hora da compra.