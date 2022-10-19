Copa do Mundo: comércio do ES não define horário, mas já prevê faturar milhões

Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Fecomércio-ES ainda não definiu como será o funcionamento do comércio nos dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, mas já fez as contas e prevê faturar em torno de R$ 33 milhões em negócios.

Os três jogos do Brasil na fase inicial do Mundial estão programados para dias úteis. O time do técnico Tite estreia na Copa no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. Na segunda-feira seguinte (28), às 13h, o adversário é a Suíça . E a terceira partida é no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h, contra Camarões.

“A diretoria da Fecomércio-ES ainda não pautou o assunto, mas acredito que o horário de funcionamento do comércio deve variar em função da diferença de horário dos jogos”, antecipa Dorval Uliana, superintendente da federação.

Horário incerto, faturamento quase garantido. A Assessoria Econômica da Fecomércio-ES faz os cálculos com base em dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem expectativa de faturamento de R$ 1,5 bilhão em todo o país durante a Copa no Oriente Médio, 7,9% mais que no Mundial de 2018.

Móveis e eletrodomésticos (35%); artigos de uso pessoal e eletrônicos (22%); vestuário e calçados (21%) e hiper e supermercados (17%) são os segmentos que mais devem gerar vendas no período no Espírito Santo, prevê a federação.

Já no setor de serviços, a movimentação de pessoas e o entretenimento geram forte impacto no segmento de bares e restaurantes e outros prestadores de serviços de alimentação para eventos.

Ainda segundo a Fecomércio, como os jogos serão realizados em horários comerciais, o que costuma acontecer são os estabelecimentos comerciais fechando mais cedo ou ficando um período do dia sem funcionamento.

Com isso, admite a entidade, há uma queda considerável da movimentação de pessoas nas ruas e shoppings. No entanto, a percepção da federação é a de que o consumidor se adapta aos horários, antecipando as compras ou retornando após a reabertura das lojas, o que ameniza os possíveis impactos negativos.

Conclusão: o horário do comércio está indefinido, o hexa da seleção por enquanto é um sonho, mas o faturamento maior do setor durante o Mundial já está tabelado.

OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA 1ª FASE