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Leonel Ximenes

Copa do Mundo: comércio do ES não define horário, mas já prevê faturar milhões

Lojas deverão funcionar em horários diferentes durantes os jogos da seleção brasileira, que na primeira fase caem em dias de semana

Públicado em 

19 out 2022 às 18:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Fecomércio-ES ainda não definiu como será o funcionamento do comércio nos dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, mas já fez as contas e prevê faturar em torno de R$ 33 milhões em negócios.

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Os três jogos do Brasil na fase inicial do Mundial estão programados para dias úteis. O time do técnico Tite estreia na Copa no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. Na segunda-feira seguinte (28), às 13h, o adversário é a Suíça. E a terceira partida é no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h, contra Camarões.
“A diretoria da Fecomércio-ES ainda não pautou o assunto, mas acredito que o horário de funcionamento do comércio deve variar em função da diferença de horário dos jogos”, antecipa Dorval Uliana, superintendente da federação.

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Horário incerto, faturamento quase garantido. A Assessoria Econômica da Fecomércio-ES faz os cálculos com base em dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem expectativa de faturamento de R$ 1,5 bilhão em todo o país durante a Copa no Oriente Médio, 7,9% mais que no Mundial de 2018.
Móveis e eletrodomésticos (35%); artigos de uso pessoal e eletrônicos (22%); vestuário e calçados (21%) e hiper e supermercados (17%) são os segmentos que mais devem gerar vendas no período no Espírito Santo, prevê a federação.
Já no setor de serviços, a movimentação de pessoas e o entretenimento geram forte impacto no segmento de bares e restaurantes e outros prestadores de serviços de alimentação para eventos.

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Ainda segundo a Fecomércio, como os jogos serão realizados em horários comerciais, o que costuma acontecer são os estabelecimentos comerciais fechando mais cedo ou ficando um período do dia sem funcionamento.
Com isso, admite a entidade, há uma queda considerável da movimentação de pessoas nas ruas e shoppings. No entanto, a percepção da federação é a de que o consumidor se adapta aos horários, antecipando as compras ou retornando após a reabertura das lojas, o que ameniza os possíveis impactos negativos.
Conclusão: o horário do comércio está indefinido, o hexa da seleção por enquanto é um sonho, mas o faturamento maior do setor durante o Mundial já está tabelado.

OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA 1ª FASE

  1. Brasil x Sérvia - (24/11) quinta-feira, às 11h
  2. Brasil x Suécia - (28/11) segunda-feira, às 16h
  3. Brasil x Camarões - (2/12) sexta-feira, às 16h

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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