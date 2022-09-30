Neymar rebate críticas por declarar apoio a Bolsonaro na eleição

Neymar Jr., jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain Crédito: Reprodução/Instagram de Neymar Jr.

Neymar foi às redes sociais nesta sexta-feira (30) para se defender das críticas que recebeu por anunciar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain citou "democracia" e ironizou quem reprovou o seu posicionamento.

Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender ???‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) September 30, 2022

"Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio (de Freitas, partido Republicanos, candidato a governador de São Paulo) e Michelle (Bolsonaro, primeira-dama). Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Estou muito feliz que vocês estão aí", disse Neymar.

Em 2019, o pai de Neymar esteve em Brasília para uma reunião com Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para "prestar esclarecimentos" sobre processo contra o jogador que estava sendo avaliado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O encontro ocorreu seis dias depois de o jogador apresentar ao conselho um recurso em que pedia a anulação de um processo que cobrava uma multa de R$ 8 milhões. O imbróglio ainda não foi resolvido e está sendo questionado na Justiça.

MANIFESTAÇÕES NA SELEÇÃO

Em entrevista recente ao Estadão, o técnico Tite indicou não haver vetos a manifestações políticas de seus convocados. O treinador brasileiro esclareceu, porém, que eventuais apoios deveriam acontecer de maneira privada, sem interferir no desempenho e dedicação à seleção. Neymar fez o vídeo de apoio a Bolsonaro dias depois de ter deixado a comitiva da seleção brasileira.