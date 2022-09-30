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Neymar rebate críticas por declarar apoio a Bolsonaro na eleição

Jogador publicou vídeo dançando em sincronia com música em apoio ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Após a divulgação do vídeo, muitos internautas criticaram a atitude do atleta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2022 às 11:02

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 11:02

Neymar Jr.
Neymar Jr., jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain Crédito: Reprodução/Instagram de Neymar Jr.
Neymar foi às redes sociais nesta sexta-feira (30) para se defender das críticas que recebeu por anunciar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain citou "democracia" e ironizou quem reprovou o seu posicionamento.
Na quinta (29), Neymar publicou um vídeo em que faz uma coreografia em sintonia com uma música pedindo voto a Bolsonaro. O atacante já havia demonstrado sua proximidade com o presidente em outras oportunidades, mas o apoio ganhou força nesta quarta-feira, quando o chefe do Executivo fez uma visita ao Instituto Neymar Júnior na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo.
"Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio (de Freitas, partido Republicanos, candidato a governador de São Paulo) e Michelle (Bolsonaro, primeira-dama). Passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Estou muito feliz que vocês estão aí", disse Neymar.
Em 2019, o pai de Neymar esteve em Brasília para uma reunião com Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para "prestar esclarecimentos" sobre processo contra o jogador que estava sendo avaliado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O encontro ocorreu seis dias depois de o jogador apresentar ao conselho um recurso em que pedia a anulação de um processo que cobrava uma multa de R$ 8 milhões. O imbróglio ainda não foi resolvido e está sendo questionado na Justiça.

MANIFESTAÇÕES NA SELEÇÃO

Em entrevista recente ao Estadão, o técnico Tite indicou não haver vetos a manifestações políticas de seus convocados. O treinador brasileiro esclareceu, porém, que eventuais apoios deveriam acontecer de maneira privada, sem interferir no desempenho e dedicação à seleção. Neymar fez o vídeo de apoio a Bolsonaro dias depois de ter deixado a comitiva da seleção brasileira.
"Faço das minhas as palavras do Marquinhos (zagueiro): que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Manifeste-se no seu particular e vamos colocar na seleção a vontade, o ânimo, a dedicação, a competência e o amor para chegar à final como o primeiro objetivo e para sermos campeão depois. Talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra", afirmou Tite.

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