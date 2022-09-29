Pumas anuncia lesão de Daniel Alves, que desmente clube nas redes sociais

Um episódio inusitado aconteceu nesta quinta-feira (29). O Pumas, do México, anunciou em suas redes sociais que o lateral-direito brasileiro Daniel Alves, teria sofrido uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. No entanto, o atleta desmentiu o clube em sua conta pessoal, afirmando que não viajou por precaução após uma pancada sofrida nos treinamentos.
Geralmente a recuperação desse tipo de lesão envolve um procedimento cirúrgico, que tira o jogador dos gramados por cerca de 8 a 12 semanas. Caso seja confirmada, o lateral brasileiro estará fora da Copa.
A convocação final para a Copa do Mundo do Catar acontece no dia 7 de novembro, e Daniel Alves é um dos nomes cotados para estarem na lista. Nos últimos amistosos o treinador Tite não chamou o lateral, e preferiu improvisar o zagueiro Éder Militão na função.