Pumas anuncia lesão de Daniel Alves, que desmente clube nas redes sociais

Daniel Alves disputa uma das vagas para a lateral-direita da seleção na Copa do Mundo Crédito: Pumas/Divulgação

Um episódio inusitado aconteceu nesta quinta-feira (29). O Pumas, do México, anunciou em suas redes sociais que o lateral-direito brasileiro Daniel Alves, teria sofrido uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. No entanto, o atleta desmentiu o clube em sua conta pessoal, afirmando que não viajou por precaução após uma pancada sofrida nos treinamentos.

Vão zicar outro pelo amor de Deus ? ?!

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei ??‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Geralmente a recuperação desse tipo de lesão envolve um procedimento cirúrgico, que tira o jogador dos gramados por cerca de 8 a 12 semanas. Caso seja confirmada, o lateral brasileiro estará fora da Copa.