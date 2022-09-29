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Às vésperas da eleição

Neymar publica video com música em apoio a Jair Bolsonaro nas redes sociais

Atacante já havia enviado vídeo em agradecimento ao presidente pela visita ao Instituto Neymar Jr nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2022 às 17:42

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 17:42

O atacante do PSG e da seleção brasileira Neymar publicou na tarde desta quinta-feira (29), um vídeo em suas redes sociais, com uma música de fundo em apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro. Veja o vídeo acima.
Recentemente ele havia enviado um vídeo, agradecendo o presidente pela visita ao Instituto Neymar Jr. “Passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria estar junto, mas infelizmente estou longe”.
Nos últimos dias, Neymar foi titular nos dois últimos amistosos da Seleção Brasileira, contra Gana e Tunísia, contribuindo com gols e assistências e se garantindo na Copa do Mundo do Catar. 

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