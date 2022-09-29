Neymar publica video com música em apoio a Jair Bolsonaro nas redes sociais

O atacante do PSG e da seleção brasileira Neymar publicou na tarde desta quinta-feira (29), um vídeo em suas redes sociais, com uma música de fundo em apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro. Veja o vídeo acima.

Recentemente ele havia enviado um vídeo, agradecendo o presidente pela visita ao Instituto Neymar Jr. “Passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria estar junto, mas infelizmente estou longe”.