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Eleições 2022

Horário eleitoral: Lula leva apoio de Tebet; Bolsonaro, de Neymar e governadores

Programas tiveram como foco apoios que os dois candidatos à Presidência receberam para o segundo turno

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2022 às 15:52
As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) retomaram a propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (7). De modo geral, os programas focaram nos apoios recebidos pelos presidenciáveis na largada do segundo turno. O candidato à reeleição ostentou ter ao seu lado o jogador Neymar Jr. e uma leva de governadores de Estados do Norte e Centro-Oeste. Já o petista reproduziu áudio da senadora Simone Tebet (MDB) dizendo que deposita nele o seu voto.
Conforme as regras do horário eleitoral, Lula abriu a programação, pois a ordem é definida considerando o resultado do primeiro turno. Bolsonaro deve iniciar o próximo. Haverá alternância a cada programa.
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante debate a presidente na TV Globo
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução de TV e Ricardo Stuckert / PT
O programa do presidente Bolsonaro começou agradecendo pelos votos recebidos no primeiro turno e reforçando o discurso de desqualificar as pesquisas eleitorais. Os locutores da inserção afirmaram que os institutos que realizam as sondagens e veículos de imprensa, ao noticiarem os resultados, promoviam um "mil contra um" contra o chefe do Executivo. "Foi perda total de credibilidade das pesquisas. Não foi margem de erro, não, foi erro com margem. Safadeza das grandes", diz um dos locutores.
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Os institutos vêm rebatendo as acusações. Nesta semana, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) divulgou nota repudiando as tentativas de judicializar as sondagens eleitorais. O ministro Anderson Torres, da Justiça, pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a atuação dessas empresas. Senadores e deputados também se mobilizam para abrir Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) sobre o tema.

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O presidente voltou a destacar feitos de seu governo voltados ao social, como o auxílio emergencial de R$ 600 e outras benesses econômicas, como a redução do preço dos combustíveis.
Mirando os eleitores que pedem a pacificação do País, frente à polarização e os episódios recentes de violência política, Lula prometeu um futuro de "paz e prosperidade" caso seja eleito. Afirmou, mais uma vez, que a vida da população melhorou quando ele chefiava o Executivo e conclamou seus apoiadores a "chamar cada vez mais gente para formar uma grande corrente e vencer o segundo turno".

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Diferentemente do programa de Jair Bolsonaro, o de Lula teve espaço para uma fala de seu candidato a vice. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que "os democratas são os verdadeiros patriotas", fazendo uma contraposição aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que têm no "amor à Pátria" uma de suas maiores bandeiras.

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