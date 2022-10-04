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Eleições 2022

Ministro da Justiça pede para PF investigar institutos de pesquisa

Anderson Torres afirma que pedido atende à representação recebida pela pasta; documento apontou "condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos"

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2022 às 18:50
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou nesta terça-feira (4), ter encaminhado à Polícia Federal (PF) um pedido de inquérito contra instituto de pesquisas eleitorais. Segundo Torres, a requisição para que o trabalho dos institutos fosse investigado atende a uma representação protocolada no ministério.
O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília
O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro não deu detalhes sobre quem pediu a apuração contra os institutos de pesquisa de opinião. Segundo ele, o documento apontou "condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos". As empresas não foram identificadas.
Desde que o resultado do primeiro turno foi oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados deflagaram uma investida contra as pesquisas. Ministros que despacham no Palácio do Planalto diretamente envolvidos com a campanha à reeleição, como Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fabio Faria (Comunicações) definiram o trabalho dos institutos como "escândalo" e "vergonha".

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