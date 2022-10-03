Bolsonaro fala em 'confiança total' no 2° turno e critica pesquisas

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que aproveitará o segundo turno das eleições, contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para mostrar a política do governo federal diante da pandemia, citando dados da economia.

Bolsonaro disse ainda ter vencido o que chamou de "mentiras" dos institutos de pesquisa, ao citar o Datafolha. "Agora é confiança total."

Campanha de Bolsonaro vai redobrar ataques a Lula no segundo turno Crédito: Thiago Ribeiro / Agif / Agência Estado

A votação será no próximo dia 30 de outubro. Com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 48,4% dos votos e Bolsonaro, 43,22% — diferença de mais de 6 milhões de votos.

"Eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. Datafolha estava dando 51 a 30 e poucos, a diferença foi 4. Então isso tudo ajuda a levar voto pro outro lado", disse o presidente, indicando que há "um segundo tempo pela frente".

"Entendo que tem muito voto que tem pela condição do povo brasileiro, que sentiu o aumento dos produtos da cesta básica. Entendo que há uma vontade de mudar. Mas há certas mudanças que podem virar para o pior. Tentamos mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante. Vamos analisar, vencemos a mentira do dia de hoje, que o Datafolha estava dando. Temos o segundo tempo pela frente", acrescentou.

A campanha diz que Bolsonaro deve redobrar os ataques ao rival, para incendiar o antipetismo, aumentar a rejeição de Lula e tentar, assim, herdar a maioria dos votos de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT).