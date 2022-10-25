Mercado de loteamentos chama atenção de investidores do ES

Para os interessados, há unidades disponíveis no loteamento Morada do Lago, em Linhares Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

Não tem jeito, a palavra-chave na hora de investir em um imóvel é: conforto. Afinal, não basta apenas ser funcional, a casa também precisa ser aconchegante. É por isso que, mesmo com a tendência de metragens reduzidas nos últimos anos, hoje em dia a demanda por lotes e empreendimentos com mais espaço aumentou.

Os motivos para essa nova realidade são os mais variados possíveis. Isolamento social, famílias maiores e o desejo por imóveis que permitam reunir amigos e familiares são alguns desses exemplos. Independentemente da razão, uma coisa que pode se observar entre esses investidores é que, nessa corrida do mercado, os loteamentos têm ganhado destaque.

Inclusive, vale ressaltar que o mercado imobiliário foi um dos poucos segmentos que teve crescimento no ano de 2021, diante da crise da pandemia. É o que afirma o diretor executivo da Cristal Empreendimentos Imobiliários, Ricardo Guariento. Ou seja, não houve apenas uma recuperação, mas também uma alta em termos de vendas de imóveis.

É o que também aponta os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Só no ano passado, quando comparado a 2020, o número de vendas de novos imóveis aumentou em 12,8%.

O Boulevard Lagoa tem terrenos residenciais a partir de 450m² com toda a estrutura de um resort para os moradores aproveitarem Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

De olho nessa valorização, a Cristal já prepara lançamentos para 2023 com o selo de qualidade da empresa, como os principais produtos da loteadora: o Boulevard Lagoa e o Residencial Serra Sede, ambos na Serra. Aliás, o município ficou em terceiro lugar no Índice de Velocidade de Vendas (IVV) no Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) deste ano.

“Nosso objetivo é sempre priorizar a perfeição nos nossos empreendimentos. Além do Boulevard Lagoa e o Residencial Serra Sede, o Boulevard Mar D’ule, em Guarapari, também é um case de sucesso que confirma esse compromisso com a qualidade. Vale destacar que temos em nossos empreendimentos diferentes modelos para diferentes públicos, do econômico ao premium”, ressalta Guariento.

Para os interessados, o diretor executivo observa que há unidades disponíveis nos empreendimentos mencionados e também no Morada do Lago, em Linhares. E não para por aí. A loteadora deve fazer mais um lançamento, desta vez em Nova Almeida, na Serra. O empreendimento se chamará Reserva do Atlântico.

O Boulevard Mar D’ulé tem um clima de clube, em um endereço em que qualidade de vida e estilo se unem Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

VANTAGENS DOS LOTEAMENTOS

“Ao adquirir um lote você não precisará pagar condomínio, e terá um gasto pequeno com a limpeza. Além de mais baratos, os lotes possuem, na maioria das vezes, condições de financiamento facilitadas, sem burocracia e direto com a loteadora. Bem durável, o lote não sofre depreciação de valor”, afirma Ricardo Guariento.

Com todas essas vantagens, esse é o tipo de produto que chama atenção de quem está pensando em investir no mercado imobiliário porque um loteamento é quase um bairro totalmente novo e planejado nos endereços que estão localizados.

Segundo Guariento, a liberdade é, de fato, um dos fatores principais que mais atrai o público que não se acostumou com apartamentos e está em busca de viver em uma casa.

O Residencial Serra Sede conta com 214 terrenos de 200m² com infraestrutura completa Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Há 36 anos no mercado, a Cristal já entregou mais de 100 empreendimentos em Vitória, Santa Leopoldina, Viana, Aracruz, Domingos Martins, Guarapari, Cariacica, Serra, Vila Velha e Linhares.

Com foco em inovação, a empresa também busca desenvolver a sustentabilidade em seus projetos, sempre com o objetivo de unir ambientes sustentáveis com qualidade de vida, conforto, segurança e harmonia.