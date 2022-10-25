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Mercado de loteamentos chama atenção de investidores do ES

De acordo com o diretor executivo da Cristal Empreendimentos Imobiliários, Ricardo Guariento, a demanda por lotes teve um aumento na procura por diferentes fatores, principalmente depois da pandemia
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 out 2022 às 17:53

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 17:53

Para os interessados, o diretor executivo da Cristal Empreendimentos Imobiliários, Ricardo Guariento, observa que há unidades disponíveis no Morada do Lago, em Linhares.
Para os interessados, há unidades disponíveis no loteamento Morada do Lago, em Linhares Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação
Não tem jeito, a palavra-chave na hora de investir em um imóvel é: conforto. Afinal, não basta apenas ser funcional, a casa também precisa ser aconchegante. É por isso que, mesmo com a tendência de metragens reduzidas nos últimos anos, hoje em dia a demanda por lotes e empreendimentos com mais espaço aumentou.
Os motivos para essa nova realidade são os mais variados possíveis. Isolamento social, famílias maiores e o desejo por imóveis que permitam reunir amigos e familiares são alguns desses exemplos. Independentemente da razão, uma coisa que pode se observar entre esses investidores é que, nessa corrida do mercado, os loteamentos têm ganhado destaque.
Inclusive, vale ressaltar que o mercado imobiliário foi um dos poucos segmentos que teve crescimento no ano de 2021, diante da crise da pandemia. É o que afirma o diretor executivo da Cristal Empreendimentos Imobiliários, Ricardo Guariento. Ou seja, não houve apenas uma recuperação, mas também uma alta em termos de vendas de imóveis.
É o que também aponta os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Só no ano passado, quando comparado a 2020, o número de vendas de novos imóveis aumentou em 12,8%.
O Boulevard Lagoa conta com terrenos residencias a partir de 450m² com toda a estrutura de um resort para os moradores aproveitarem
O Boulevard Lagoa tem terrenos residenciais a partir de 450m² com toda a estrutura de um resort para os moradores aproveitarem Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação
De olho nessa valorização, a Cristal já prepara lançamentos para 2023 com o selo de qualidade da empresa, como os principais produtos da loteadora: o Boulevard Lagoa e o Residencial Serra Sede, ambos na Serra. Aliás, o município ficou em terceiro lugar no Índice de Velocidade de Vendas (IVV) no Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) deste ano.
“Nosso objetivo é sempre priorizar a perfeição nos nossos empreendimentos. Além do Boulevard Lagoa e o Residencial Serra Sede, o Boulevard Mar D’ule, em Guarapari, também é um case de sucesso que confirma esse compromisso com a qualidade. Vale destacar que temos em nossos empreendimentos diferentes modelos para diferentes públicos, do econômico ao premium”, ressalta Guariento.
Para os interessados, o diretor executivo observa que há unidades disponíveis nos empreendimentos mencionados e também no Morada do Lago, em Linhares. E não para por aí. A loteadora deve fazer mais um lançamento, desta vez em Nova Almeida, na Serra. O empreendimento se chamará Reserva do Atlântico.
O Boulevard Mar D’ulé conta com um clima de clube exclusivo em um endereço em que qualidade de vida e estilo de unem
O Boulevard Mar D’ulé tem um clima de clube, em um endereço em que qualidade de vida e estilo se unem Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

VANTAGENS DOS LOTEAMENTOS

“Ao adquirir um lote você não precisará pagar condomínio, e terá um gasto pequeno com a limpeza. Além de mais baratos, os lotes possuem, na maioria das vezes, condições de financiamento facilitadas, sem burocracia e direto com a loteadora. Bem durável, o lote não sofre depreciação de valor”, afirma Ricardo Guariento.
Com todas essas vantagens, esse é o tipo de produto que chama atenção de quem está pensando em investir no mercado imobiliário porque um loteamento é quase um bairro totalmente novo e planejado nos endereços que estão localizados.
Segundo Guariento, a liberdade é, de fato, um dos fatores principais que mais atrai o público que não se acostumou com apartamentos e está em busca de viver em uma casa.
O Residencial Serra Sede conta com 214 terrenos de 200m² com infraestrutura completa
O Residencial Serra Sede conta com 214 terrenos de 200m² com infraestrutura completa Crédito: Cristal Empreendimentos Imobiliários/Divulgação

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Há 36 anos no mercado, a Cristal já entregou mais de 100 empreendimentos em Vitória, Santa Leopoldina, Viana, Aracruz, Domingos Martins, Guarapari, Cariacica, Serra, Vila Velha e Linhares.
Com foco em inovação, a empresa também busca desenvolver a sustentabilidade em seus projetos, sempre com o objetivo de unir ambientes sustentáveis com qualidade de vida, conforto, segurança e harmonia.

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27 3200-2099

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