Confira as 175 vagas de emprego e estágio abertas em 19 empresas do ES

Quem está à procura de emprego já pode preparar o currículo. Isso porque 19 empresas estão com 175 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo nesta quinta-feira (5). Os postos são para atuar em organizações dos mais diversos ramos de atuação como logística, contabilidade, segurança, entre outras.
É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas dos sistemas à medida que forem preenchidas. Os interessados podem cadastrar os currículos nas páginas de carreira das empresas ou enviar o documento por e-mail.
Confira as vaga
GTS Contabilidade
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo até 31 de janeiro para o e-mail: [email protected].
- Vaga: para Serra
- Assistente contábil
Grupo Boa Praça
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: 9
- Ajudante de operações (1 para Serra)
- Estágio em Logística (1 para Serra)
- Motorista CAT. D (1 para Serra )
- Estágio Inteligência de mercado (1 para Vitória)
- Assistente comercial (2 para Vitória)
- Auxiliar de compras (1)
- Operador de câmara fria (1)
- Analista de e-commerce (1)
Cebrac
Como se candidatar: os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: [email protected] ou pelo Whatsapp (27) 99203-4972.
- Vagas: 6 para Serra e Vila Velha
- Telemarketing
- Líder comercial
- Executivo de vendas
- Entre outras.
Afort
- Vagas: 9 para Serra
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de logística
- Eletromecânico
- Supervisor de logística
- Consultor comercial
- Assistente de faturamento
- Supervisor de mercado
- Analista de qualidade
- Analista de gestão
Autoglass
- Vagas para Vila Velha: 21
- Agente de atendimento/televendas PCD
- Agente de fornecimento - cotação
- Agente de relacionamento
- Agente de relacionamento - fluente em Espanhol
- Agente de televendas
- Analista de estratégia de vendas
- Analista de planejamento
- Analista de suporte II
- Analista DevOps
- Arquiteto de software
- Arquiteto de soluções
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo PCD
- Auxiliar administrativo - qualidade - serviços
- Auxiliar de obras
- DataTeam - Programa de Estágio em Dados
- Desenvolvedor
- Desenvolvedor de sistemas Power Platform
- Estagiário(a) - e-commerce
- Estagiário(a) - técnico de sistemas
- Prospector de vendas
- Vagas para Guarapari: 3
- Agente de portaria
- Encarregado de depósito
- Frentista/abastecedor
Wine
- Vagas: 9 para Vitória e remota
- Agente de relacionamento
- Vendedora / vendedor de loja
- E-Commerce: designer gráfico Sr.
- Supply Chain: pessoa analista de importação Jr.
- TI: pessoa analista de infraestrutura
- TI: pessoa quality assurance tester (vaga afirmativa para mulheres)
- WE Wine: pessoa analista de planejamento comercial
- WE Wine: pessoa assistente administrativo - vaga afirmativa para PCD
- WE Wine: pessoa especialista em venda direta
Vix Logística
- Vagas: 6 para Serra
- Motorista operador de máquina
- Motorista de caminhão comboio
- Auxiliar de manutenção
- Motorista carreteiro
- Eletricista
- Motorista inspetor de área
Unilider
- Vagas: 7 para Serra
- Analista de qualidade
- Assistente de vendas
- Estoquista - noturno
- Motorista de caminhão
- Promotor de vendas (Cachoeiro de Itapemirim, Grande Vitória e Região Norte)
- Técnica (o) de segurança do trabalho
Drogasil
- Vagas: 4 para Vitória
- Atendente de loja
- Farmacêutico
- Atendente de loja
- Consultor de beleza
Águia Branca
- Vagas: 2
- Especialista de mercado (São Mateus)
- Analista de CRO pleno - remoto
Morar Construtora
- Vagas: 27
- Estagiário em Engenharia Civil ou Arquitetura (3)
- Estagiário de Arquitetura
- Técnico em segurança do trabalho
- Estagiário de Arquitetura ou Engenharia Civil
- Armador (4)
- Pedreiro (3)
- Auxiliar de obra (11)
- Eletricista (3)
Timenow
- Vagas: 5 para Vitória e remoto
- Comercial - pessoa analista comercial
- Compras - pessoa analista de compras
- Pessoa engenheira de planejamento
- TI - pessoa analista de dados
Rede Gazeta
- Vagas: 11
- Analista de mercado jr
- Contato comercial jr - Linhares
- Designer - editor de mídia audiovisual
- Editor de vídeo
- Estagiário de Administração ou Ciências Contábeis (Linhares)
- Estagiário em Engenharia / Matemática ou Estatística
- Estágio em Administração
- Estágio em Jornalismo
- Estagio em Jornalismo / Marketing ou Publicidade e Propaganda (Linhares)
- Gerente comercial
- Servente
Stone
- Vagas: 13
- Consultor (a) comercial externo (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória).
Gol Linhas Aéreas
- Vagas: para Vitória
- Auxiliar de aeroporto
Atacado São Paulo
- Vagas: 3
- Estágio de Marketing
- Assistente de vendas
- Operacional CLT
Total Express
- Vagas: para Serra
- Conferente de prevenção a perdas
- Líder prevenção a perdas (noturno)o
- Motorista B / linha leve
ATW Delivery Brands
- Vagas: 4 para Vitória
- Assistente administrativo
- Assistente financeiro
- Pessoa estagiária em consultoria de resultados
- Pessoa estagiária em design gráfico
Extrafruti
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: 30 para Viana
- Analista de gestão de pessoas - T&D
- Auxiliar de expedição (Viana e Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de produção PCD
- Jovem Aprendiz (Viana e Santa Maria de Jetibá)
- Promotor de Vendas (Serra, Vitória, Guarapari, Vila Velha e Viana)