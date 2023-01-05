Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Confira as 175 vagas de emprego e estágio abertas em 19 empresas do ES

Os postos são para atuar em organizações dos mais diversos ramos de atuação como logística, contabilidade, segurança, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2023 às 11:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 11:22

Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de emprego já pode preparar o currículo. Isso porque 19 empresas estão com 175 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo nesta quinta-feira (5). Os postos são para atuar em organizações dos mais diversos ramos de atuação como logística, contabilidade, segurança, entre outras.
É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas dos sistemas à medida que forem preenchidas. Os interessados podem cadastrar os currículos nas páginas de carreira das empresas ou enviar o documento por e-mail.

Confira as vaga

GTS Contabilidade

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo até 31 de janeiro para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: para Serra
  • Assistente contábil

Grupo Boa Praça

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 9
  • Ajudante de operações (1 para Serra)
  • Estágio em Logística (1 para Serra)
  • Motorista CAT. D (1 para Serra )
  • Estágio Inteligência de mercado (1 para Vitória)
  • Assistente comercial (2 para Vitória)
  • Auxiliar de compras (1)
  • Operador de câmara fria  (1)
  • Analista de e-commerce (1)

Cebrac

Como se candidatar: os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: [email protected] ou pelo Whatsapp (27) 99203-4972.
  • Vagas: 6 para Serra e Vila Velha
  • Telemarketing
  • Líder comercial
  • Executivo de vendas
  • Entre outras.

Afort

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 9 para Serra
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de logística
  • Eletromecânico
  • Supervisor de logística
  • Consultor comercial
  • Assistente de faturamento
  • Supervisor de mercado
  • Analista de qualidade
  • Analista de gestão 

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas para Vila Velha: 21
  • Agente de atendimento/televendas PCD
  • Agente de fornecimento - cotação
  • Agente de relacionamento
  • Agente de relacionamento - fluente em Espanhol
  • Agente de televendas
  • Analista de estratégia de vendas
  • Analista de planejamento
  • Analista de suporte II
  • Analista DevOps
  • Arquiteto de software
  • Arquiteto de soluções
  • Autoplay - Programa de Estágio - TI
  • Auxiliar administrativo PCD
  • Auxiliar administrativo - qualidade - serviços
  • Auxiliar de obras
  • DataTeam - Programa de Estágio em Dados
  • Desenvolvedor
  • Desenvolvedor de sistemas Power Platform
  • Estagiário(a) - e-commerce
  • Estagiário(a) - técnico de sistemas
  • Prospector de vendas
  • Vagas para Guarapari: 3
  • Agente de portaria
  • Encarregado de depósito
  • Frentista/abastecedor 

Wine

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas: 9 para Vitória e remota
  • Agente de relacionamento
  • Vendedora / vendedor de loja
  • E-Commerce: designer gráfico Sr.
  • Supply Chain: pessoa analista de importação Jr.
  • TI: pessoa analista de infraestrutura
  • TI: pessoa quality assurance tester (vaga afirmativa para mulheres)
  • WE Wine: pessoa analista de planejamento comercial
  • WE Wine: pessoa assistente administrativo - vaga afirmativa para PCD
  • WE Wine: pessoa especialista em venda direta

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 6 para Serra
  • Motorista operador de máquina
  • Motorista de caminhão comboio 
  • Auxiliar de manutenção
  • Motorista carreteiro
  • Eletricista
  • Motorista inspetor de área

Unilider

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 7 para Serra
  • Analista de qualidade
  • Assistente de vendas
  • Estoquista - noturno
  • Motorista de caminhão 
  • Promotor de vendas (Cachoeiro de Itapemirim, Grande Vitória e Região Norte)
  • Técnica (o) de segurança do trabalho

Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Atendente de loja
  • Farmacêutico
  • Atendente de loja
  • Consultor de beleza

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas:
  • Especialista de mercado (São Mateus)
  • Analista de CRO pleno - remoto

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 27
  • Estagiário em Engenharia Civil ou Arquitetura (3)
  • Estagiário de Arquitetura
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Estagiário de Arquitetura ou Engenharia Civil
  • Armador (4)
  • Pedreiro (3)
  • Auxiliar de obra (11)
  • Eletricista (3)

Timenow

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 5 para Vitória e remoto
  • Comercial - pessoa analista comercial
  • Compras - pessoa analista de compras
  • Pessoa engenheira de planejamento 
  • TI - pessoa analista de dados

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 11
  • Analista de mercado jr
  • Contato comercial jr - Linhares
  • Designer - editor de mídia audiovisual
  • Editor de vídeo
  • Estagiário de Administração ou Ciências Contábeis (Linhares)
  • Estagiário em Engenharia / Matemática ou Estatística
  • Estágio em Administração
  • Estágio em Jornalismo
  • Estagio em Jornalismo / Marketing ou Publicidade e Propaganda (Linhares)
  • Gerente comercial
  • Servente

Stone

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas: 13
  • Consultor (a) comercial externo (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória).

Gol Linhas Aéreas

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Vitória
  • Auxiliar de aeroporto 

Atacado São Paulo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 3
  • Estágio de Marketing
  • Assistente de vendas
  • Operacional CLT

Total Express

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Serra
  • Conferente de prevenção a perdas 
  • Líder prevenção a perdas (noturno)o
  • Motorista B / linha leve 

ATW Delivery Brands

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Assistente administrativo
  • Assistente financeiro
  • Pessoa estagiária em consultoria de resultados
  • Pessoa estagiária em design gráfico

Extrafruti

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 30 para Viana
  • Analista de gestão de pessoas - T&D
  • Auxiliar de expedição (Viana e Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de produção PCD
  • Jovem Aprendiz  (Viana e Santa Maria de Jetibá)
  • Promotor de Vendas (Serra, Vitória, Guarapari, Vila Velha e Viana)

LEIA MAIS 

Como fazer currículo pelo celular e aumentar as chances de emprego

8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

Sines abrem 2.328 vagas de emprego e estágio no ES

Emprego de verão: 238 vagas em bares, hotéis e parques aquáticos no ES

Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Serra Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados