Emprego de verão: 238 vagas em bares, hotéis e parques aquáticos no ES

Oportunidades para garçom em diversos estabelecimentos Crédito: Freepik

A estação mais quente do ano começa no próximo dia 22 de dezembro e com ela chegam também as oportunidades para quem quer trabalhar como temporário. Com o verão, são cerca de 238 vagas disponíveis em bares, restaurantes e hotéis, além de parques aquáticos no Espírito Santo.

Os postos são para atuar principalmente na Grande Vitória em Anchieta e Guarapari. Os profissionais podem se candidatar para cargos como garçom, cumim, ajudante de cozinha, cozinheiro, recreador, churrasqueiro, entre outras funções.

Empresários estão otimistas com este verão, principalmente após o período de pandemia, que atingiu em cheio o setor. O presidente do Sindibares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, alerta que, para esse ano, está previsto um aumento de 25% na contratação de mão de obra nos estabelecimentos.

“O setor está se recuperando da pandemia e muitas vagas devem ser abertas para atender o aumento da demanda. Esperamos que este seja o melhor verão dos últimos três anos, pois não há mais restrições. A estimativa é de que muitos desses profissionais sejam efetivados após esse período”, comenta.

Segundo ele, os interessados devem ficar atentos aos anúncios dos estabelecimentos e também nas oportunidades disponibilizadas pelos Sines.

Também há postos de trabalho nos quiosques das praias de Vitória. A Ecos Eventos, concessionária de administra as unidades da Praia de Camburi, informou que estão abertas 35 chances. Já a Conexxo anunciou a abertura de 19 postos.

Oportunidades nos hotéis

Outro segmento que contrata muitos profissionais é o hoteleiro. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes, Cozinhas Industriais e Similares do Estado (Sindihotéis-ES), Gustavo Guimarães, afirma que as contratações para a temporada ainda não aconteceram em grande volume. Se antes da pandemia os turistas faziam reservas com 30 dias de antecedência, hoje esse prazo é de cerca de três a sete dias.

“A antecipação das reservas ficou muito curta. As contratações ainda estão acontecendo de forma tímida e a previsão é de que tenha uma aumento de 10% nos quadros de pessoal. Boa parte dos profissionais são mantidos após o verão”, ressalta.

Os profissionais vão prestar serviço até o carnaval. Segundo ele, para se candidatar, é necessário que o trabalhador tenha agilidade e boa vontade.

Segundo dados divulgados no último Boletim da Economia do Turismo Capixaba, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), estão empregadas no Espírito Santo cerca de 162 mil pessoas nas atividades relacionadas ao turismo, o que representa 8,1% das pessoas ocupadas no Estado.

Os principais setores empregadores são os de alimentação (bares, restaurantes e similares), transporte, atividades culturais e desportivas. As informações são da Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur).

Ainda de acordo com o boletim, os municípios com maior saldo de criação de vagas – levando como base o terceiro trimestre de 2022 – estão na Região Metropolitana da Grande Vitória, com a criação de 724 postos de trabalho, concentrados principalmente no setor de alimentação, liderados por Vila Velha, com 209 vagas; seguido por Vitória, com 160; e Serra, com 93 postos criados.

Confira as vagas

Happy Hall

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículo para o e-mail os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected] . O cerimonial será inaugurado em meados de janeiro.

Vagas: cadastro de freelancers

cadastro de freelancers Ajudante de cozinha

Garçons

Recepcionista

Monitores de crianças

Acquamania

Como se candidatar: os interessados devem comparecer para entrevista, com currículo e RG, no dia 15 de dezembro, às 13 horas, no Acquamania, que fica na Rua das Acácias, Comunidade Urbana de Lagoa Dourada, Guarapari.

Vagas: 20

20 Atendente

Vendedor

Assistente de marketing

Auxiliar de serviços gerais

Cozinheiro (a)

Monitor de piscinas

Recepcionista

Hotel Pontal de Ubu

Como se cadastrar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 7

7 Cozinheiro (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Garçom (2)

Barman (1)

Casa Graviola

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail e-mail [email protected]

Vagas: 4

4 Cozinheiro

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha

Cozinheiro

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 9

Auxiliar cozinha (3 )



Cozinheiro (2)

Auxiliar limpeza (1)



Cumim (2)

Recepcionista (1)

Auxiliar Cozinha - 3 vagas

Cozinheiro - 2 vagas

Atendimento -

Auxiliar Limpeza - 1 vaga

Cumim -2 vagas

Recepcionista -1 vaga

Farofa Carioca, Taicco’s, Boteco de Caranguejo e Carpas

Como se candidatar: os interessados podem mandar currículo pelo Whatsapp (27) 99687-0828 ou (27) 98852-0264.

Vagas: 70

70 Garçom

Cumim

Auxiliar de cozinha

Barman

Recepcionista

Entre outras

Bar Bacana

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Unidade da Praia da Costa: 26 vagas

26 vagas Ajudante de churrasqueiro (3)

Auxiliar de cozinha (4)

Barman (2)

Caixa (2)

Churrasqueiro (1)

Copeiro (3)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro líder (2)

Garçom (3)

Hostess (2)

Recreação (2)

Unidade Bairro de Fátima: 12 vagas

12 vagas Ajudante de churrasqueiro (3)

Auxiliar de cozinha (3)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro líder (2)

Recreação (2)

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para os interessados devem enviar currículo para [email protected]

Vagas: 45

45 Cumim (20)

Copeiro (5)

Cozinheiro (5)

Garçom (5)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Quiosques da Curva da Jurema

Como se candidatar: a Conexxo, empresa que administra os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória, informou que os interessados devem procurar as unidades que estão com oportunidades abertas pessoalmente ou pelas redes sociais.

Clericot Café : 25 contratações

: 25 contratações Alemão Enseada e Kiosque do Alemão: 10 contratações

Quiosques da Praia de Camburi

Como se candidatar: a Ecos Eventos, empresa que administra os quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, informou que os interessados devem procurar as unidades que estão com oportunidades abertas pessoalmente ou pelas redes sociais.

Regina Mares: 5 contratações



Canto da Praia : 03 contratações

: 03 contratações Gaivota: 4 contratações

4 contratações Moqueca Beach: 7 contratações

P12 Parador Internacional Guarapari

Como se candidatar: os interessados, enviar currículo para o e-mail: os interessados, enviar currículo para o e-mail: [email protected]