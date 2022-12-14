Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

Emprego de verão: 238 vagas em bares, hotéis e parques aquáticos no ES

Há oportunidades para trabalhar como garçom, recreador, cozinheiro, churrasqueiro, entre outras funções; veja a lista completa e saiba como se candidatar

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 15:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 dez 2022 às 15:18
Oportunidades abertas para garçom e outras funções.
Oportunidades para garçom em diversos estabelecimentos Crédito: Freepik
A estação mais quente do ano começa no próximo dia 22 de dezembro e com ela chegam também as oportunidades para quem quer trabalhar como temporário. Com o verão, são cerca de 238 vagas disponíveis em bares, restaurantes e hotéis, além de parques aquáticos no Espírito Santo.
Os postos são para atuar principalmente na Grande Vitória em Anchieta e Guarapari. Os profissionais podem se candidatar para cargos como garçom, cumim, ajudante de cozinha, cozinheiro, recreador, churrasqueiro, entre outras funções.
Empresários estão otimistas com este verão, principalmente após o período de pandemia, que atingiu em cheio o setor. O presidente do Sindibares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, alerta que, para esse ano, está previsto um aumento de 25% na contratação de mão de obra nos estabelecimentos.
“O setor está se recuperando da pandemia e muitas vagas devem ser abertas para atender o aumento da demanda. Esperamos que este seja o melhor verão dos últimos três anos, pois não há mais restrições. A estimativa é de que muitos desses profissionais sejam efetivados após esse período”, comenta.

Veja Também

Sedu lança edital para contratar professores e pedagogos DTs

Banestes abre concurso público com vagas de níveis médio e superior

Segundo ele, os interessados devem ficar atentos aos anúncios dos estabelecimentos e também nas oportunidades disponibilizadas pelos Sines.
Também há postos de trabalho nos quiosques das praias de Vitória. A Ecos Eventos, concessionária de administra as unidades da Praia de Camburi, informou que estão abertas 35 chances. Já a Conexxo anunciou a abertura de 19 postos. 

Oportunidades nos hotéis

Outro segmento que contrata muitos profissionais é o hoteleiro. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes, Cozinhas Industriais e Similares do Estado (Sindihotéis-ES), Gustavo Guimarães, afirma que as contratações para a temporada ainda não aconteceram em grande volume. Se antes da pandemia os turistas faziam reservas com 30 dias de antecedência, hoje esse prazo é de cerca de três a sete dias.
“A antecipação das reservas ficou muito curta. As contratações ainda estão acontecendo de forma tímida e a previsão é de que tenha uma aumento de 10% nos quadros de pessoal. Boa parte dos profissionais são mantidos após o verão”, ressalta.
Os profissionais vão prestar serviço até o carnaval. Segundo ele, para se candidatar, é necessário que o trabalhador tenha agilidade e boa vontade.

Veja Também

Sines do ES têm 2.161 oportunidades de emprego e estágio

Então é Natal: fim de ano vai movimentar R$ 1,5 bilhão no comércio do ES

Segundo dados divulgados no último Boletim da Economia do Turismo Capixaba, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), estão empregadas no Espírito Santo cerca de 162 mil pessoas nas atividades relacionadas ao turismo, o que representa 8,1% das pessoas ocupadas no Estado.
Os principais setores empregadores são os de alimentação (bares, restaurantes e similares), transporte, atividades culturais e desportivas. As informações são da Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur).
Ainda de acordo com o boletim, os municípios com maior saldo de criação de vagas – levando como base o terceiro trimestre de 2022 – estão na Região Metropolitana da Grande Vitória, com a criação de 724 postos de trabalho, concentrados principalmente no setor de alimentação, liderados por Vila Velha, com 209 vagas; seguido por Vitória, com 160; e Serra, com 93 postos criados.

Confira as vagas

Happy Hall

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected]. O cerimonial será inaugurado em meados de janeiro.
  • Vagas: cadastro de freelancers 
  • Ajudante de cozinha
  • Garçons
  • Recepcionista
  • Monitores de crianças

Acquamania

Como se candidatar: os interessados devem comparecer para entrevista, com currículo e RG, no dia 15 de dezembro, às 13 horas, no Acquamania, que fica na Rua das Acácias, Comunidade Urbana de Lagoa Dourada, Guarapari.
  • Vagas: 20
  • Atendente
  • Vendedor
  • Assistente de marketing
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Cozinheiro (a)
  • Monitor de piscinas
  • Recepcionista 

Hotel Pontal de Ubu

Como se cadastrar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 7
  • Cozinheiro (2)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Garçom (2)
  • Barman (1)

Casa Graviola

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail e-mail [email protected].
  • Vagas: 4
  • Cozinheiro
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de cozinha 
  • Cozinheiro

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: 9
  • Auxiliar cozinha (3 )
  • Cozinheiro (2)
  • Auxiliar limpeza (1)
  • Cumim (2)
  • Recepcionista (1)
Auxiliar Cozinha - 3 vagas
Cozinheiro - 2 vagas
Atendimento -
Auxiliar Limpeza - 1 vaga
Cumim -2 vagas
Recepcionista -1 vaga

Farofa Carioca, Taicco’s, Boteco de Caranguejo e Carpas

Como se candidatar: os interessados podem mandar currículo pelo Whatsapp (27) 99687-0828 ou (27) 98852-0264.
  • Vagas: 70
  • Garçom
  • Cumim
  • Auxiliar de cozinha
  • Barman
  • Recepcionista
  • Entre outras

Bar Bacana

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Unidade da Praia da Costa: 26 vagas
  • Ajudante de churrasqueiro (3)
  • Auxiliar de cozinha (4)
  • Barman (2)
  • Caixa (2)
  • Churrasqueiro (1)
  • Copeiro (3)
  • Cozinheiro (2)
  • Cozinheiro líder (2)
  • Garçom (3)
  • Hostess (2)
  • Recreação (2)
  • Unidade Bairro de Fátima: 12 vagas
  • Ajudante de churrasqueiro (3)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Churrasqueiro (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Cozinheiro líder (2)
  • Recreação (2)

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected].
  • Vagas: 45
  • Cumim (20)
  • Copeiro (5)
  • Cozinheiro (5)
  • Garçom (5)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Auxiliar de cozinha (5)

Quiosques da Curva da Jurema

Como se candidatar: a Conexxo, empresa que administra os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória, informou que os interessados devem procurar as unidades que estão com oportunidades abertas pessoalmente ou pelas redes sociais.
  • Clericot Café: 25 contratações 
  • Alemão Enseada e Kiosque do Alemão: 10 contratações

Quiosques da Praia de Camburi

Como se candidatar: a Ecos Eventos, empresa que administra os quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, informou que os interessados devem procurar as unidades que estão com oportunidades abertas pessoalmente ou pelas redes sociais. 
  • Regina Mares: 5 contratações 
  • Canto da Praia: 03 contratações 
  • Gaivota: 4 contratações 
  • Moqueca Beach: 7 contratações

P12 Parador Internacional Guarapari

Como se candidatar:  os interessados, enviar currículo para o e-mail: [email protected]
  • Vagas: 
  • Auxiliar de produção
  • Caixas
  • Auxiliar de serviços gerais

LEIA MAIS

Sines do ES têm 2.161 oportunidades de emprego e estágio

Novo restaurante em Vitória abre 43 vagas de emprego

Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

Investimentos da dona do Extrabom vão criar 1,4 mil empregos no ES

Black Friday, Copa e Natal vão criar 2.500 vagas de emprego no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Empregos (ES) Grande Vitória Guarapari Turismo no ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados