Novo restaurante em Vitória abre 43 vagas de emprego

Camarada Camarão vai começar a funcionar em dezembro Crédito: Divulgação

Oportunidades de trabalho para quem quer atuar em restaurantes. Um novo estabelecimento, o Camarada Camarão, que será inaugurado no próximo dia 14 de dezembro, em Vitória, tem 43 vagas de emprego abertas.

A rede de restaurantes pernambucana, especializada em frutos do mar, está contratando:

Auxiliar de serviços gerais (5)

Atendente de bar (6)

Auxiliar de cozinha (10)

Garçom (10)

Cumim (12)

Os trabalhadores recebem salário compatível com o mercado, gorjeta, day off, vale-transporte e alimentação no local. É necessário ter experiência de no mínimo seis meses para as vagas de garçom e auxiliar de cozinha, as demais funções não exigem.

[email protected], informando no assunto o nome da vaga. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail, informando no assunto o nome da vaga.

O restaurante Camarada Camarão Vitória tem 1.600m² de área e vai funcionar no Shopping Vitória. O empreendimento conta com elevador de acessibilidade e área infantil, e tem capacidade para 400 clientes. Esta será a 20ª unidade da rede de restaurantes, que nasceu no Recife, em 2005.

Mais vagas

Também estão abertas 45 vagas de emprego no Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha. Os trabalhadores vão reforçar o atendimento durante o verão. A previsão é que a quantidade de clientes aumente 20%.

Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar à noite, aos fins de semana e feriados. As chances são para cumim (20), copeiro (5), cozinheiro (5), garçom (5), auxiliar de cozinha (5) e auxiliar de serviços gerais (5).