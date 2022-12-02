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Novo restaurante em Vitória abre 43 vagas de emprego

Unidade começa a funcionar em dezembro, no Shopping Vitória; postos de trabalho ainda em outro empreendimento em Vila Velha

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 13:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 dez 2022 às 13:59
Camarada Camarão vai começar a funcionar em dezembro
Camarada Camarão vai começar a funcionar em dezembro Crédito: Divulgação
Oportunidades de trabalho para quem quer atuar em restaurantes. Um novo estabelecimento, o Camarada Camarão, que será inaugurado no próximo dia 14 de dezembro, em Vitória, tem 43 vagas de emprego abertas.
A rede de restaurantes pernambucana, especializada em frutos do mar, está contratando:
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Atendente de bar (6)
  • Auxiliar de cozinha (10)
  • Garçom (10)
  • Cumim (12)
Os trabalhadores recebem salário compatível com o mercado, gorjeta, day off, vale-transporte e alimentação no local. É necessário ter experiência de no mínimo seis meses para as vagas de garçom e auxiliar de cozinha, as demais funções não exigem.
Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto o nome da vaga.
O restaurante Camarada Camarão Vitória tem 1.600m² de área e vai funcionar no Shopping Vitória. O empreendimento conta com elevador de acessibilidade e área infantil, e tem capacidade para 400 clientes. Esta será a 20ª unidade da rede de restaurantes, que nasceu no Recife, em 2005.

Mais vagas

Também estão abertas 45 vagas de emprego no Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha. Os trabalhadores vão reforçar o atendimento durante o verão. A previsão é que a quantidade de clientes aumente 20%.
Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar à noite, aos fins de semana e feriados. As chances são para cumim (20), copeiro (5), cozinheiro (5), garçom (5), auxiliar de cozinha (5) e auxiliar de serviços gerais (5).
Os candidatos podem enviar o currículo para [email protected]informando o nome do cargo no campo do assunto. 

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