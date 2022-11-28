Mais de 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

A semana começa com 2.044 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Há chances para atendente de balcão, carpinteiro, entregador, garçom, pedreiro, técnico de enfermagem, marceneiro, estoquista, motoboy, auxiliar de lavador de peças, ajudante de carga e descarga, mecânico líder, analista financeiro, ajudante de montagem, soldador, ajudante de mecânico, vendedor externo, técnico de segurança do trabalho, costureira, estoquista, auxiliar de corte, entre outras.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 684 chances. Ainda na Grande Vitória, as vagas estão nos Sines de Vila Velha (149), Serra (398) e Vitória (411). Os trabalhadores do interior do Estado podem procurar as unidades de Anchieta (44 vagas), Aracruz (87), Linhares (149) e São Mateus (122).

De acordo com as agências, o painel poderá sofrer alterações de acordo com o preenchimento das vagas anunciadas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 149

149 Açougueiro (12)

Ajudante, auxiliar de bar (5)

Ajudante de obras (10)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (5)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (9)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque - estágio (2)

Auxiliar de garçom (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de linha de produção (5)

Balconista de açougue (4)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (4)

Churrasqueiro (2)

Consultor de vendas (2)

Copeiro de hotel (2)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Embalador, a mão pcd (2)

Embalador, a mão (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de padaria (2)

Encarregado de seção de controle de produção (2)

Fiscal de prevenção de perdas (1)

Garçom (5)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Operador de caixa (18)

Pedreiro (2)

Porteiro (2)

Recepcionista atendente pcd (1)

Repositor - em supermercados (13)

Serralheiro (1)

Técnico de rede (telecomunicações) (2)

Vendedor interno (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 684

684 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de distribuição (2)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de montagem (1)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (22)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante geral (1)

Amarrador (1)

Analista financeiro (1)

Aplicador de adesivo (1)

Apoio de vendas (4)

Armador (2)

Armador oficial (12)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de manutenção (2)

Assistente de operações (20)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de personalização (1)

Atendente de portaria (2)

Auxiliar administrativo (9)

Auxiliar administrativo de produção (1)

Auxiliar de carga e descarga (50)

Auxiliar de corte (5)

Auxiliar de escritório - financeiro (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de higienização (1)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (17)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar escritório (1)

Auxiliar logística (1)

Balconista de açougue (1)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (1)

Confeiteira (1)

Confeiteira (o) (1)

Conferente de mercadorias (2)

Consultor de vendas (60)

Costureira (7)

Diarista e doméstica (20)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Embalador (11)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Estágio Administrativo ou Logística (1)

Estágio em Ciências Contábeis ou Administração (1)

Estágio financeiro (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio superior em Direito (1)

Estágio técnico em Mecânica (1)

Estoquista (9)

Faturista (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Jardineiro (1)

Lavador automotivo (1)

Marceneiro (5)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (3)

Motoboy (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro – cnh e (30)

Motorista carreteiro (11)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh D (5)

Motorista cnh E (12)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de entrega cnh C (4)

Motorista de viagem cnh D (2)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno pedreiro (1)

Oficial pleno pedreiro (4)

Oficial polivalente pedreiro (1)

Operador de caixa (10)

Operador de call center (5)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de logística (11)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de perecíveis (5)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Pedreiro (3)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor (2)

Pintor oficial pleno (12)

Porteiro (1)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - vespertino (2)

Serralheiro (2)

Serralheiro completo (2)

Social media (1)

Soldador (2)

Supervisor de fábrica (1)

Técnico de segurança do trabalho (5)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (8)

Vendedor interno (12)

Vendedora (4)

Vagas para pessoas com deficiência:

Assistente de recebimento fiscal (1)

Assistente social (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Gari (1)

Operador de telemarketing (10)

Técnico de enfermagem (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 398

398 Açougueiro (23)

Agente de portaria pcd (2)

Ajudante de carga e descarga (40)

Ajudante de cozinha (14)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (20)

Ajudante de pátio de sucata (4)

Analista administrativo (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Armador de ferros (17)

Atendente de farmácia (10)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de mesa (2)

Atendente de relacionamento (30)

Atendente do setor de frios e laticínios (20)

Auxiliar de laboratório (3)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de dedetizador (1)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de linha de produção (13)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar de padeiro (20)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Balanceiro (1)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Calceteiro (2)

Caldeireiro montador (1)

Caldeireiro (3)

Carpinteiro (3)

Comprador (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro(a) (1)

Dedetizador (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (20)

Encarregado de armazém (1)

Farmacêutico (5)

Fiscal de loja (20)

Garçom (1)

Mandrilhador (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico industrial (1)

Motorista carreteiro (20)

Operador de caixa (1)

Operador de furadeira radial (1)

Operador de máquinas cnc (1)

Operador de máquinas (2)

Operador eletromecânico (1)

Pedreiro (9)

Serrador de madeira (1)

Soldador mig/mag (2)

Soldador (1)

Técnico de planejamento (1)

Técnico de telecomunicações em telefonia (2)

Técnico em farmácia (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (15)

Vendedor porta a porta (5)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 411

411 Açougueiro (3)

Administrador de banco de dados pcd (1)

Administrador em segurança da informação pcd (1)

Agente de vendas de serviços (50)

Ajudante de açougueiro - comércio (1)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (2)

Ajudante de serralheiro (3)

Alinhador de pneus (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (3)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferros (2)

Arquivista de documentos (3)

Atendente de mesa (4)

Atendente de padaria (17)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de compras pcd (1)

Auxiliar de contabilidade (2)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de orientação educacional (54)

Auxiliar de pessoal (3)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (4)

Carpinteiro (2)

Chapeiro (3)

Consultor de vendas (9)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Cuidador em saúde (8)

Dedetizador (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais ((4)

Encarregado de supermercado (1)

Estoquista (2)

Faturista (1)

Funileiro de automóveis - reparação (3)

Garçom (2)

Garçom de bar (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Instalador de antenas de televisão (40)

Jardineiro (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Lavador de carros (2)

Lavador de veículos pcd (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (3)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de suspensão (2)

Monitor de braile (4)

Montador de automóveis (1)

Motofretista (12)

Motorista carreteiro (30)

Motorista de caminhão (4)

Motorista de caminhão leve (1)

Motorista entregador (5)

Pedreiro (10)

Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)

Porteiro (2)

Serralheiro (3)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor-intérprete de libras (40)

Vendedor de consórcio (2)

Zelador (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 44

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Caldeireiro montador (5)

Carpinteiro (6)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (2)

Garçom (2)

Jardineiro (2)

Oficial polivalente (2)

Operador de caixa (2)

Operador de máquinas de terraplanagem (5)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Repositor de supermercados (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor comercial (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 87

87 Advogado (1)

Analista de manutenção pcd (1)

Armador (5)

Armador de ferragens (2)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cuidador (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar montador vidraceiro (1)

Caldeireiro (3)

Carpinteiro (5)

Cozinheira em residencial (1)

Eletricista de alta tensão (1)

Empregada doméstica (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Gerente de planejamento (1)

Inspetor de preditiva (1)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos (1)

Marinheiro auxiliar de convés (1)

Mecânico (2)

Mecânico diesel (1)

Montador vidraceiro (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento caminhão bomba lança (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Operador de equipamento caminhão betoneira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (10)

Servente de obras (8)

Soldador pcd (1)

Soldador (1)

Supervisor de loja (1)

Técnico eletrotécnico pcd (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico pcd (1)

Vendedor externo (5)

Vidraceiro (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 149

149 Analista de suporte (1)

Armador (3)

Artífice - pedreiro (3)

Assistente de marketing - estágio (1)

Assistente de escritório (1)

Atendente de cafeteria (5)

Atendente de balcão (1)

Atendente (1)

Auxiliar mecânico de automóveis (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar serviços gerais (4)

Carpinteiro (15)

Churrasqueiro (1)

Condutor socorrista (4)

Encarregado de condomínio (1)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (2)

Entregador (7)

Estagiário de Jornalismo (1)

Garçom (7)

Mecânico manutenção automóveis pesados (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de pesados (1)

Mestre de obra (2)

Motorista de distribuição (5)

Oficial (2)

Oficial pedreiro (10)

Oficial pleno (2)

Oficial polivalente (2)

Operador de câmera/tv (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de patrol (1)

Operador retroescavadeira (1)

Pedreiro (12)

Pedreiro oficial (3)

Promotor de vendas (2)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Técnico agrícola (2)

Técnico enfermagem (8)

Televendas (1)

Trabalhador rural (3)

Trabalhador rural pcd (4)

Vendedor (1)

Vendedor interno (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.