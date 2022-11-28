Mais de 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Há chances para atendente de balcão, carpinteiro, entregador, garçom, pedreiro, técnico de enfermagem, marceneiro, estoquista, motoboy, auxiliar de lavador de peças, ajudante de carga e descarga, mecânico líder, analista financeiro, ajudante de montagem, soldador, ajudante de mecânico, vendedor externo, técnico de segurança do trabalho, costureira, estoquista, auxiliar de corte, entre outras.
A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 684 chances. Ainda na Grande Vitória, as vagas estão nos Sines de Vila Velha (149), Serra (398) e Vitória (411). Os trabalhadores do interior do Estado podem procurar as unidades de Anchieta (44 vagas), Aracruz (87), Linhares (149) e São Mateus (122).
De acordo com as agências, o painel poderá sofrer alterações de acordo com o preenchimento das vagas anunciadas.
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 149
- Açougueiro (12)
- Ajudante, auxiliar de bar (5)
- Ajudante de obras (10)
- Analista de marketing (1)
- Armador de ferragens na construção civil (5)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de lanchonete (5)
- Atendente de lojas (1)
- Atendente de padaria (9)
- Atendente do setor de frios e laticínios (1)
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estoque - estágio (2)
- Auxiliar de garçom (5)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Balconista de açougue (4)
- Carpinteiro (5)
- Chapeiro (4)
- Churrasqueiro (2)
- Consultor de vendas (2)
- Copeiro de hotel (2)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)
- Embalador, a mão pcd (2)
- Embalador, a mão (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de padaria (2)
- Encarregado de seção de controle de produção (2)
- Fiscal de prevenção de perdas (1)
- Garçom (5)
- Jardineiro (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Operador de caixa (18)
- Pedreiro (2)
- Porteiro (2)
- Recepcionista atendente pcd (1)
- Repositor - em supermercados (13)
- Serralheiro (1)
- Técnico de rede (telecomunicações) (2)
- Vendedor interno (1)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 684
- Açougueiro (5)
- Ajudante de carga e descarga (11)
- Ajudante de distribuição (2)
- Ajudante de entrega (4)
- Ajudante de mecânico (3)
- Ajudante de montagem (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (22)
- Ajudante de pátio (5)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Ajudante geral (1)
- Amarrador (1)
- Analista financeiro (1)
- Aplicador de adesivo (1)
- Apoio de vendas (4)
- Armador (2)
- Armador oficial (12)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Assistente de manutenção (2)
- Assistente de operações (20)
- Assistente de rh/dp (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de personalização (1)
- Atendente de portaria (2)
- Auxiliar administrativo (9)
- Auxiliar administrativo de produção (1)
- Auxiliar de carga e descarga (50)
- Auxiliar de corte (5)
- Auxiliar de escritório - financeiro (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (15)
- Auxiliar de higienização (1)
- Auxiliar de lavador de peças (1)
- Auxiliar de licitação (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (16)
- Auxiliar de loja (1)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de manutenção automotivo (1)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar de rh (1)
- Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
- Auxiliar de serviços gerais (17)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar escritório (1)
- Auxiliar logística (1)
- Balconista de açougue (1)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Confeiteira (1)
- Confeiteira (o) (1)
- Conferente de mercadorias (2)
- Consultor de vendas (60)
- Costureira (7)
- Diarista e doméstica (20)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Embalador (11)
- Encarregado de manutenção automotiva (1)
- Estágio Administrativo ou Logística (1)
- Estágio em Ciências Contábeis ou Administração (1)
- Estágio financeiro (1)
- Estágio nível superior (2)
- Estágio superior em Direito (1)
- Estágio técnico em Mecânica (1)
- Estoquista (9)
- Faturista (1)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Jardineiro (1)
- Lavador automotivo (1)
- Marceneiro (5)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico líder (1)
- Mecânico montador (2)
- Mestre de obras (3)
- Motoboy (1)
- Motorista (2)
- Motorista carreteiro – cnh e (30)
- Motorista carreteiro (11)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cnh D (5)
- Motorista cnh E (12)
- Motorista de caminhão (2)
- Motorista de entrega cnh C (4)
- Motorista de viagem cnh D (2)
- Oficial armador (2)
- Oficial carpinteiro (4)
- Oficial pleno pedreiro (1)
- Oficial pleno pedreiro (4)
- Oficial polivalente pedreiro (1)
- Operador de caixa (10)
- Operador de call center (5)
- Operador de carga e descarga (15)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de logística (11)
- Operador de máquinas pesadas (1)
- Operador de perecíveis (5)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador de transpaleteira (4)
- Pedreiro (3)
- Pedreiro oficial (12)
- Pedreiro polivalente (2)
- Pintor (2)
- Pintor oficial pleno (12)
- Porteiro (1)
- Promotor vendedor (5)
- Recepcionista (1)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor - vespertino (2)
- Serralheiro (2)
- Serralheiro completo (2)
- Social media (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de fábrica (1)
- Técnico de segurança do trabalho (5)
- Técnico mecânico (2)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor de pneus (1)
- Vendedor externo (8)
- Vendedor interno (12)
- Vendedora (4)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Assistente de recebimento fiscal (1)
- Assistente social (1)
- Atendente de loja (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de manutenção automotivo (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Enfermeiro (1)
- Farmacêutico (1)
- Gari (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Técnico de enfermagem (1)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 398
- Açougueiro (23)
- Agente de portaria pcd (2)
- Ajudante de carga e descarga (40)
- Ajudante de cozinha (14)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padeiro (20)
- Ajudante de pátio de sucata (4)
- Analista administrativo (1)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Armador de ferragens na construção civil (6)
- Armador de ferros (17)
- Atendente de farmácia (10)
- Atendente de lanchonete (2)
- Atendente de mesa (2)
- Atendente de relacionamento (30)
- Atendente do setor de frios e laticínios (20)
- Auxiliar de laboratório (3)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
- Auxiliar de dedetizador (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (5)
- Auxiliar de linha de produção (13)
- Auxiliar de logística pcd (2)
- Auxiliar de logística (10)
- Auxiliar de mecânico de refrigeração (1)
- Auxiliar de padeiro (20)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Balanceiro (1)
- Barman (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Calceteiro (2)
- Caldeireiro montador (1)
- Caldeireiro (3)
- Carpinteiro (3)
- Comprador (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro(a) (1)
- Dedetizador (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (20)
- Encarregado de armazém (1)
- Farmacêutico (5)
- Fiscal de loja (20)
- Garçom (1)
- Mandrilhador (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico industrial (1)
- Motorista carreteiro (20)
- Operador de caixa (1)
- Operador de furadeira radial (1)
- Operador de máquinas cnc (1)
- Operador de máquinas (2)
- Operador eletromecânico (1)
- Pedreiro (9)
- Serrador de madeira (1)
- Soldador mig/mag (2)
- Soldador (1)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico de telecomunicações em telefonia (2)
- Técnico em farmácia (4)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (15)
- Vendedor porta a porta (5)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 411
- Açougueiro (3)
- Administrador de banco de dados pcd (1)
- Administrador em segurança da informação pcd (1)
- Agente de vendas de serviços (50)
- Ajudante de açougueiro - comércio (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padeiro (2)
- Ajudante de serralheiro (3)
- Alinhador de pneus (1)
- Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (3)
- Analista de recursos humanos (1)
- Armador de ferros (2)
- Arquivista de documentos (3)
- Atendente de mesa (4)
- Atendente de padaria (17)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de compras pcd (1)
- Auxiliar de contabilidade (2)
- Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (10)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de linha de produção pcd (1)
- Auxiliar de orientação educacional (54)
- Auxiliar de pessoal (3)
- Auxiliar financeiro (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Carpinteiro (4)
- Carpinteiro (2)
- Chapeiro (3)
- Consultor de vendas (9)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (4)
- Cuidador em saúde (8)
- Dedetizador (1)
- Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais ((4)
- Encarregado de supermercado (1)
- Estoquista (2)
- Faturista (1)
- Funileiro de automóveis - reparação (3)
- Garçom (2)
- Garçom de bar (1)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Instalador de antenas de televisão (40)
- Jardineiro (1)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
- Lavador de carros (2)
- Lavador de veículos pcd (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (3)
- Mecânico de automóvel (3)
- Mecânico de suspensão (2)
- Monitor de braile (4)
- Montador de automóveis (1)
- Motofretista (12)
- Motorista carreteiro (30)
- Motorista de caminhão (4)
- Motorista de caminhão leve (1)
- Motorista entregador (5)
- Pedreiro (10)
- Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)
- Porteiro (2)
- Serralheiro (3)
- Subgerente de loja - operações comerciais (1)
- Técnico automotivo (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Tradutor-intérprete de libras (40)
- Vendedor de consórcio (2)
- Zelador (1)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 44
- Artífice de manutenção (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Caldeireiro montador (5)
- Carpinteiro (6)
- Caseiro (1)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro (2)
- Garçom (2)
- Jardineiro (2)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de máquinas de terraplanagem (5)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (6)
- Repositor de supermercados (3)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor comercial (2)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 87
- Advogado (1)
- Analista de manutenção pcd (1)
- Armador (5)
- Armador de ferragens (2)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de cuidador (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar montador vidraceiro (1)
- Caldeireiro (3)
- Carpinteiro (5)
- Cozinheira em residencial (1)
- Eletricista de alta tensão (1)
- Empregada doméstica (1)
- Empregado de serviços gerais (1)
- Gerente de planejamento (1)
- Inspetor de preditiva (1)
- Jardineiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marinheiro auxiliar de convés (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico diesel (1)
- Montador vidraceiro (1)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (2)
- Operador de equipamento retroescavadeira (2)
- Operador de equipamento caminhão bomba lança (2)
- Operador de equipamento caçamba (10)
- Operador de equipamento caminhão betoneira (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (10)
- Servente de obras (8)
- Soldador pcd (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de loja (1)
- Técnico eletrotécnico pcd (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico pcd (1)
- Vendedor externo (5)
- Vidraceiro (1)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 149
- Analista de suporte (1)
- Armador (3)
- Artífice - pedreiro (3)
- Assistente de marketing - estágio (1)
- Assistente de escritório (1)
- Atendente de cafeteria (5)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar mecânico de automóveis (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de obras (9)
- Auxiliar serviços gerais (4)
- Carpinteiro (15)
- Churrasqueiro (1)
- Condutor socorrista (4)
- Encarregado de condomínio (1)
- Encarregado de obras (1)
- Enfermeiro (2)
- Entregador (7)
- Estagiário de Jornalismo (1)
- Garçom (7)
- Mecânico manutenção automóveis pesados (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de pesados (1)
- Mestre de obra (2)
- Motorista de distribuição (5)
- Oficial (2)
- Oficial pedreiro (10)
- Oficial pleno (2)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de câmera/tv (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de patrol (1)
- Operador retroescavadeira (1)
- Pedreiro (12)
- Pedreiro oficial (3)
- Promotor de vendas (2)
- Soldador (1)
- Técnico em segurança do trabalho (5)
- Técnico agrícola (2)
- Técnico enfermagem (8)
- Televendas (1)
- Trabalhador rural (3)
- Trabalhador rural pcd (4)
- Vendedor (1)
- Vendedor interno (2)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 122
- Acabador de pedras (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de pizzaiolo - forneiro (2)
- Ajudante de montagem de móveis (1)
- Ajudante de almoxarifado pcd (1)
- Assistente de engenharia (1)
- Assistente de meio ambiente pcd (1)
- Assessor comercial (1)
- Atendente de bar (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Ajudante de motorista (7)
- Balconista atendente (1)
- Barman (1)
- Caldeireiro (10)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Chapeiro (1)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Dentista (1)
- Estágio - área administrativa (1)
- Eletricista de automóvel (3)
- Empregada doméstica (2)
- Gari pcd (1)
- Garçom (2)
- Gerente de restaurante (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Montador de móveis (1)
- Motorista de guindauto (1)
- Motorista de caminhão pcd (1)
- Oficial pleno (8)
- Operador de caixa (1)
- Operador de máquina (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de caixa (1)
- Panfleteiro (1)
- Porteiro (1)
- Projetista de móveis (1)
- Pizzaiolo (1)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Porteiro pcd (1)
- Polidor (1)
- Recepcionista (4)
- Recepcionista atendente (1)
- Representante de vendas (1)
- Representante comercial (1)
- Servente de obras (8)
- Soldador (1)
- Supervisor de loja (1)
- Sushiman (1)
- Técnico de internet (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em instalação de segurança eletrônica (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Torneiro (2)
- Tosador de animais (1)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor externo (2)
- Vigilante (2)