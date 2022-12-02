Mais de 700 vagas de emprego abertas em empresas do setor de serviços no ES

Oportunidades para trabalhar como operador de call center Crédito: Freepik

Profissionais que estão à procura de emprego já podem preparar o currículo. Isso porque empresas prestadoras de serviços estão com mais de 760 vagas abertas nesta sexta-feira (2). Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das companhias ou mandar o currículo por e-mail, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas.

A Multivix abriu processo para selecionar docentes para trabalhar como professores, preceptores e tutores em suas unidades localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus e Nova Venécia. A oferta é de 326, além da formação de cadastro de reserva. A atuação será em diversas áreas do conhecimento.

O Grupo Vila Vitória, especializado em suprimentos alimentares e itens de higiene e limpeza para empresas com sede em Cariacica, está com oportunidades para ajudante de expedição, auxiliar de estoque e produção, estagiário de logística, ajudante e motorista de caminhão, vendedores internos e externos e cargos diversos para pessoas com deficiência (PCDs). Todas as vagas exigem o ensino médio completo.

Postos de trabalho ainda na Brasil Center, que atua em Vila Velha. Em todo o Brasil, são mais de 400 vagas, das quais 120 para o Espírito Santo. As oportunidades são para operadores de call center, maiores de 18 anos, com ensino médio completo e, de preferência, experiência na área de atuação. A empresa busca também profissionais de vendas.

Na Embracon, administradora de consórcios, está com posições abertas para vendedores em cinco cidades do Espírito Santo. Há ainda chances de trabalho na Águia Branca, Autoglass, Vix Logística e Unilider Distribuidora.

Confira as vagas

Multivix

Como se candidatar: até 9 de dezembro, no até 9 de dezembro, no site da faculdade

Vagas: 326 para as unidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus e Nova Venécia.

326 para as unidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus e Nova Venécia. Professores (170)

Preceptores (22)

Tutores (134)

Grupo Vila Vitória

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected]. interessados devem enviar currículo para

Vagas: 18

18 Ajudante de expedição (2)

Auxiliar de estoque e produção (4)

Estagiário de Logística (1)

Ajudante de caminhão (2)

Motorista de caminhão (1)

Vendedores internos e externos (8)

BrasilCenter

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 120 para Vila Velha

120 para Vila Velha Operadores de call center

Promotores comercial e de vendas

Embracon

Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 5 para as cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari e Linhares

5 para as cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari e Linhares Vendedor

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas para Vila Velha: 88

88 Agente de atendimento/televendas - PCD

Agente de fornecimento - cotação

Agente de limpeza

Agente de relacionamento

Agente de relacionamento - fluente em Espanhol

Agente de televendas

Analista comercial - transportes

Analista comunicação e propaganda (designer)

Analista comunicação e propaganda (trade marketing)

Analista de capacitação TI

Analista de compras

Analista de compras - Engenharia

Analista de comunicação I Design

Analista de contratos de obra

Analista de dados

Analista de estratégia de vendas

Analista de inovação e melhoria - comércio

Analista de mídia performance

Analista de planejamento de obras

Analista de processos

Analista de processos - Engenharia Civil

Analista de remuneração e benefícios

Analista de soluções tecnológicas

Analista de suporte II

Analista de transportes

Analista técnico de processos - operações

Aplicador de película automotiva

Arquiteto de software

Arquiteto de soluções

Assistente administrativo

Assistente de compras

Assistente de comunicação I audiovisual

Assistente de logística (comercial transportes)

Assistente de marketing

Assistente de rotas

Assistente financeiro - contas a receber

Auditor Jr

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo - frotas

Auxiliar administrativo - PCD

Auxiliar administrativo - qualidade - serviços

Auxiliar de atendimento

Auxiliar de obras

Auxiliar de recrutamento e seleção

Carpinteiro

Comercial maxpar

Coordenador de comunicação

Coordenador de marketing

Desenvolvedor

Desenvolvedor de sistemas power platform

Desenvolvedor power platform

Eletricista

Estagiário(a) - Análise de Dados

Estagiário(a) - Contabilidade

Estagiário (a) - Frotas

Estagiário(a) - Logística

Estagiário(a) - Marketing: foco em Análise de dados

Estagiário(a) - Pessoas e Cultura

Estagiário (a) - Recrutamento & Seleção

Estagiário(a) - Técnico de Sistemas

Estagiário(a) - Técnico em Segurança do Trabalho

Executivo comercial - vendas

Jovem Aprendiz

Líder de atendimento - BPO

Líder de atendimento - fluente em Espanhol

Líder de desenvolvimento

Líder de equipe - atendimento

Líder de equipe - BPO

Líder de equipe de vendas

Líder de equipe - lean/processos

Líder de equipe

Líder de logística - devoluções

Líder de manutenção civil

Líder de qualidade - serviços

Líder de rede credenciada

Líder de vendas

Líder financeiro

Líder logística - gestão de transportes

Programa de Estágio - Futuros líderes

Projetista

Projetista civil júnior

Projetista civil sênior

Projetista instalações sênior

Prospector de vendas

Redator publicitário

Supervisor de elétrica

Vendedor interno

Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: 1

1 Instalador de vidros automotivos, peças e acessórios

Vagas para Guarapari: 16

16 Agente de portaria

Assistente administrativo - gestão de combustível

Assistente de frota - controle operacional

Auxiliar de operador de estoque

Auxiliar de operador de estoque - PCD

Auxiliar de serralheiro

Auxiliar mecânico

Encarregado de depósito

Encarregado de frota

Jovem Aprendiz

Lavador automotivo

Motorista carreteiro

Oficial pleno

Operador de estoque

Serralheiro

Técnico de planejamento de produção

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 181

181 Analista de marketing

Analista de CRO pleno

Analista de produto - vaga home office

Estagiário de Contabilidade

Motorista intermunicipal

Auxiliar administrativo - PcD

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: para Serra

para Serra Analista de pricing

Assistente de compras estratégicas

Assistente de controladoria

Assistente de vendas

Estoquista

Gerente contábil fiscal

Motorista de caminhão - 3/4

Promotor de vendas

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.