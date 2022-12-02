Mais de 700 vagas de emprego abertas em empresas do setor de serviços no ES

Profissionais que estão à procura de emprego já podem preparar o currículo. Isso porque empresas prestadoras de serviços estão com mais de 760 vagas abertas nesta sexta-feira (2). Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das companhias ou mandar o currículo por e-mail, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas.
A Multivix abriu processo para selecionar docentes para trabalhar como professores, preceptores e tutores em suas unidades localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus e Nova Venécia. A oferta é de 326, além da formação de cadastro de reserva. A atuação será em diversas áreas do conhecimento.
O Grupo Vila Vitória, especializado em suprimentos alimentares e itens de higiene e limpeza para empresas com sede em Cariacica, está com oportunidades para ajudante de expedição, auxiliar de estoque e produção, estagiário de logística, ajudante e motorista de caminhão, vendedores internos e externos e cargos diversos para pessoas com deficiência (PCDs). Todas as vagas exigem o ensino médio completo.
Postos de trabalho ainda na Brasil Center, que atua em Vila Velha. Em todo o Brasil, são mais de 400 vagas, das quais 120 para o Espírito Santo. As oportunidades são para operadores de call center, maiores de 18 anos, com ensino médio completo e, de preferência, experiência na área de atuação. A empresa busca também profissionais de vendas.
Na Embracon, administradora de consórcios, está com posições abertas para vendedores em cinco cidades do Espírito Santo. Há ainda chances de trabalho na Águia Branca, Autoglass, Vix Logística e Unilider Distribuidora.
Confira as vagas
Multivix
Como se candidatar: até 9 de dezembro, no site da faculdade.
- Vagas: 326 para as unidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus e Nova Venécia.
- Professores (170)
- Preceptores (22)
- Tutores (134)
Grupo Vila Vitória
Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected].
- Vagas: 18
- Ajudante de expedição (2)
- Auxiliar de estoque e produção (4)
- Estagiário de Logística (1)
- Ajudante de caminhão (2)
- Motorista de caminhão (1)
- Vendedores internos e externos (8)
BrasilCenter
- Vagas: 120 para Vila Velha
- Operadores de call center
- Promotores comercial e de vendas
Embracon
Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: 5 para as cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari e Linhares
- Vendedor
Autoglass
- Vagas para Vila Velha: 88
- Agente de atendimento/televendas - PCD
- Agente de fornecimento - cotação
- Agente de limpeza
- Agente de relacionamento
- Agente de relacionamento - fluente em Espanhol
- Agente de televendas
- Analista comercial - transportes
- Analista comunicação e propaganda (designer)
- Analista comunicação e propaganda (trade marketing)
- Analista de capacitação TI
- Analista de compras
- Analista de compras - Engenharia
- Analista de comunicação I Design
- Analista de contratos de obra
- Analista de dados
- Analista de estratégia de vendas
- Analista de inovação e melhoria - comércio
- Analista de mídia performance
- Analista de planejamento de obras
- Analista de processos
- Analista de processos - Engenharia Civil
- Analista de remuneração e benefícios
- Analista de soluções tecnológicas
- Analista de suporte II
- Analista de transportes
- Analista técnico de processos - operações
- Aplicador de película automotiva
- Arquiteto de software
- Arquiteto de soluções
- Assistente administrativo
- Assistente de compras
- Assistente de comunicação I audiovisual
- Assistente de logística (comercial transportes)
- Assistente de marketing
- Assistente de rotas
- Assistente financeiro - contas a receber
- Auditor Jr
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo - frotas
- Auxiliar administrativo - PCD
- Auxiliar administrativo - qualidade - serviços
- Auxiliar de atendimento
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de recrutamento e seleção
- Carpinteiro
- Comercial maxpar
- Coordenador de comunicação
- Coordenador de marketing
- Desenvolvedor
- Desenvolvedor de sistemas power platform
- Desenvolvedor power platform
- Eletricista
- Estagiário(a) - Análise de Dados
- Estagiário(a) - Contabilidade
- Estagiário (a) - Frotas
- Estagiário(a) - Logística
- Estagiário(a) - Marketing: foco em Análise de dados
- Estagiário(a) - Pessoas e Cultura
- Estagiário (a) - Recrutamento & Seleção
- Estagiário(a) - Técnico de Sistemas
- Estagiário(a) - Técnico em Segurança do Trabalho
- Executivo comercial - vendas
- Jovem Aprendiz
- Líder de atendimento - BPO
- Líder de atendimento - fluente em Espanhol
- Líder de desenvolvimento
- Líder de equipe - atendimento
- Líder de equipe - BPO
- Líder de equipe de vendas
- Líder de equipe - lean/processos
- Líder de equipe
- Líder de logística - devoluções
- Líder de manutenção civil
- Líder de qualidade - serviços
- Líder de rede credenciada
- Líder de vendas
- Líder financeiro
- Líder logística - gestão de transportes
- Programa de Estágio - Futuros líderes
- Projetista
- Projetista civil júnior
- Projetista civil sênior
- Projetista instalações sênior
- Prospector de vendas
- Redator publicitário
- Supervisor de elétrica
- Vendedor interno
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: 1
- Instalador de vidros automotivos, peças e acessórios
- Vagas para Guarapari: 16
- Agente de portaria
- Assistente administrativo - gestão de combustível
- Assistente de frota - controle operacional
- Auxiliar de operador de estoque
- Auxiliar de operador de estoque - PCD
- Auxiliar de serralheiro
- Auxiliar mecânico
- Encarregado de depósito
- Encarregado de frota
- Jovem Aprendiz
- Lavador automotivo
- Motorista carreteiro
- Oficial pleno
- Operador de estoque
- Serralheiro
- Técnico de planejamento de produção
Águia Branca
- Vagas: 181
- Analista de marketing
- Analista de CRO pleno
- Analista de produto - vaga home office
- Estagiário de Contabilidade
- Motorista intermunicipal
- Auxiliar administrativo - PcD
Unilider Distribuidora
- Vagas: para Serra
- Analista de pricing
- Assistente de compras estratégicas
- Assistente de controladoria
- Assistente de vendas
- Estoquista
- Gerente contábil fiscal
- Motorista de caminhão - 3/4
- Promotor de vendas
Vix Logística
- Vagas:
- Auxiliar de almoxarife
- Motorista carreteiro
- Motorista operador de máquina
- Motorista instrutor
- Mecânico
- Analista de sistemas
- Especialista em manutenção
- Estagiário financeiro
- Motorista
- Motorista caminhão pipa
- Coordenador de vendas
- Motorista de caminhão