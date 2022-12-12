Sines do ES têm 2.161 oportunidades de emprego e estágio

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.161 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (12). Os candidatos de todos os níveis de escolaridade podem procurar uma das unidades, conforme o atendimento de cada uma delas.

Há postos de jardineiro, padeiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de obras, entregador, ajudante de carga e descarga, supervisor de logística, entre outras oportunidades. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 256 chances. Oportunidades ainda nos Sines de Vila Velha (259), Serra (285), Vitória (158) e Cariacica (233). No interior do Estado, as oportunidades estão disponíveis nas agências de Aracruz (40), Anchieta (116), Cachoeiro de Itapemirim (119), Linhares (180) e São Mateus (115).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 259

259 Açougueiro (12)

Ajudante, auxiliar de bar (7)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (50)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Assistente de vendas (2)

Atendente de balcão (2)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (4)

Atendente de mesa (2)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de garçom (5)

Auxiliar de laboratorista de solo (4)

Auxiliar de limpeza (7)

Auxiliar de linha de produção (8)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Balconista de açougue (4)

Bombeiro hidráulico (10)

Cabeleireiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (15)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Copeiro de hotel (2)

Cozinheiro geral (3)

Designer de interiores (1)

Eletricista (1)

Embalador, a mão (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de seção de controle de produção (2)

Fiscal de prevenção de perdas (1)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (15)

Padeiro (1)

Pedreiro (40)

Repositor - em supermercados (10)

Supervisor administrativo (1)

Supervisor de atendimento ao cliente (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor interno (3)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 656

656 Açougueiro (4)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (3)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (22)

Ajudante de serralheiro (2)

Analista administrativo (1)

Analista laboratório (1)

Aplicador de adesivo (1)

Armador (2)

Armador oficial (12)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de manutenção (2)

Assistente de operações (20)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de e-commerce (1)

Atendente de personalização (1)

Atendente/balconista (3)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo de produção (1)

Auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de corte (5)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório - financeiro (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de higienização (1)

Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obras (11)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliar de serviços gerais (17)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar logística (1)

Balconista (4)

Caixa (1)

Carpinteiro (1)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (1)

Confeiteira (o) (1)

Conferente (2)

Conferente de mercadorias (2)

Consultor de vendas (60)

Costureira (7)

Diarista e doméstica (20)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (11)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Estágio em departamento pessoal (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio superior em direito (1)

Estoquista (9)

Fiscal de loja (12)

Gerente de loja (1)

Lavador automotivo (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico diesel (6)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (3)

Motoboy (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (11)

Motorista carreteiro cnh E (30)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (2)

Motorista de entrega cnh C (4)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno (1)

Oficial pleno pedreiro (4)

Operador de call center (20)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de logística (11)

Operador de perecíveis (5)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operadora de caixa (3)

Operadora de perecíveis (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (3)

Pedreiro de acabamento (1)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor (1)

Pintor oficial pleno (12)

Porteiro (1)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor de frios (1)

Serralheiro (6)

Social media (1)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de fábrica (1)

Supervisor de logística (3)

Técnico de segurança do trabalho (6)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (4)

Vendedor interno (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Assistente de recebimento fiscal (1)

Assistente social (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Gari (1)

Operador de telemarketing (10)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 285

285 Açougueiro (1)

Agente de vendas e serviços (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (28)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (2)

Analista de controle de qualidade (1)

Analista de planejamento e logística (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Armador de ferragens (1)

Armador de ferros (7)

Atendente balconista (11)

Atendente de farmácia (10)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar de laboratório (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de manutenção (4)

Auxiliar de manutenção elétrica (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de padeiro (4)

Auxiliar de pintura (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar padeiro (1)

Barman (1)

Cadista (1)

Calceteiro (2)

Caldeireiro (3)

Carpinteiro (8)

Coordenador de restaurante (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Encarregado de obras (6)

Executivo em vendas (1)

Farmacêutico estágio (5)

Garçom (2)

Gerente de produção e inspetor da qualidade (1)

Jardineiro operador (1)

Laboratorista (1)

Líder comercial em vendas (1)

Mandrilhador (1)

Mecânico de manutenção industrial (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico industrial (16)

Motofretista (2)

Operador de caixa (2)

Operador de furadeira radial (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (9)

Pedreiro de acabamento fino (2)

Pedreiro geral (6)

Pintor de automóveis pcd (1)

Pizzaiolo (1)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Promotor de vendas - externo (15)

Repositor (1)

Soldador mig/mag (2)

Soldador (12)

Técnico de planejamento (1)

Técnico em farmácia (4)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Televendas (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (31)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 158

158 Açougueiro (6)

Ajudante, auxiliar de mecânico de avião (1)

Ajudante de açougueiro (5)

Ajustador mecânico de manutenção (2)

Analista de logística (1)

Analista de recursos humanos (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (9)

Auxiliar administrativo pcd (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de lubrificador de veículos (1)

Auxiliar de manutenção de edifícios (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de operação pcd (1)

Auxiliar de pessoal (2)

Camareira de hotel (8)

Chapeiro (1)

Chefe de serviço de limpeza (1)

Comprador (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (5)

Eletrotécnico (7)

Embalador, a mão pcd (2)

Garçom (2)

Garçom de bar (2)

Instalador de antenas de televisão (40)

Instalador fotovoltaico (1)

Mecânico de diesel e eletricidade (1)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (2)

Motofretista (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de telemarketing ativo (5)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Porteiro pcd (2)

Repositor de mercadorias (3)

Representante comercial autônomo (5)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico de suporte de TI (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor interno (5)

Vendedor por catálogos (1)

Vendedor pracista (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 233

233 Açougueiro (8)

Ajudante de lubrificação (1)

Arrematadeira (1)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de mecânico (1)

Balconista de açougue (4)

Borracheiro (1)

Cozinheiro de restaurante (2)

Dedetizador (1)

Eletricista de veículos (1)

Gerente de vendas (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico diesel (4)

Motorista carreteiro (10)

Operador de caixa (15)

Pedreiro (60)

Pintor de paredes (45)

Promotor de vendas (5)

Recuperador de crédito (41)

Repositor em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Subchefe de loja (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em fibras ópticas (3)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (3)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 116

116 Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Carpinteiro (6)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (2)

Empregada doméstica (1)

Garçom (2)

Jardineiro (2)

Operador de caixa (2)

Operador de máquinas de terraplanagem (5)

Operador de munck (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Técnico segurança do trabalho (3)

Vendedor comercial (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 116

116 Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (1)

Analista de sistema desenvolvedor (1)

Assistente de produção (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de pedreiro (2)

Auxiliar de pré Impressão (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar marinheiro de convés (1)

Auxiliar operacional (5)

Caldeireiro (3)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro (2)

Educador físico (1)

Encarregado (2)

Encarregado civil (2)

Encarregado de viveiro florestal (1)

Engenheiro de projeto e estrutura naval (1)

Estagiário (a) (1)

Estágio em call center (6)

Estágio Engenheiro Civil (1)

Estágio Marketing (4)

Fiscal de loja (6)

Inspetor eddy current (1)

Jardineiro (1)

Líder operacional (1)

Lixador (10)

Maçariqueiro (4)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mergulhador (4)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - retroescavadeira (2)

Operador de equipamento - caminhão bomba lança (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Pedreiro (7)

Projetista de estrutura naval (1)

Projetista de tubulação naval (1)

Projetista elétrica e telecom naval (1)

Soldador (1)

Supervisor de mergulho (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (5)

Vigia (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 119

119 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de asfalto (2)

Ajudante de carga e descarga (10)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de linha de produção (50)

Armador de ferragens na construção civil (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (2)

Costureira de reparação de roupas (3)

Costureira de calçados (2)

Doméstica (2)

Encarregado de obras (1)

Eletricista (4)

Faxineiro pcd (3)

Mestre de obras (2)

Motorista de ônibus (2)

Motorista carreteiro (1)

Oficial de manutenção (1)

Pedreiro (2)

Rasteleiro de asfalto (2)

Vendedor externo (5)

Vendedor porta a porta (16)

Vidraceiro (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 180

180 Armador (7)

Artífice - pedreiro (3)

Assistente de marketing - estágio (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de escritório (1)

Assistente de logística (5)

Atendente (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de eletricista (4)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (18)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Balconista (1)

Bandeirinha (8)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (23)

Churrasqueiro (1)

Designer gráfico (1)

Eletricista (2)

Encarregado de condomínio (1)

Encarregado de obras (2)

Entregador (7)

Estagiário de jornalismo (1)

Garçom (2)

Inspetor de monitoramento (2)

Lavador de carro (1)

Mecânico manutenção auto. pesados (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de distribuição (5)

Oficial pedreiro (10)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (1)

Operador de câmera/tv (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de produção (2)

Pedreiro (18)

Promotor de vendas (2)

Separador de mercadoria (5)

Siga e pare (8)

Soldador (1)

Técnico em mecânica automotiva (1)

Televendas (1)

Trabalhador rural (3)

Vendedor (1)

Vendedor de prod. agrícolas (1)

Vendedor interno (3)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.