Sines do ES têm 2.161 oportunidades de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.161 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (12). Os candidatos de todos os níveis de escolaridade podem procurar uma das unidades, conforme o atendimento de cada uma delas.
Há postos de jardineiro, padeiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de obras, entregador, ajudante de carga e descarga, supervisor de logística, entre outras oportunidades. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 256 chances. Oportunidades ainda nos Sines de Vila Velha (259), Serra (285), Vitória (158) e Cariacica (233). No interior do Estado, as oportunidades estão disponíveis nas agências de Aracruz (40), Anchieta (116), Cachoeiro de Itapemirim (119), Linhares (180) e São Mateus (115).
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 259
- Açougueiro (12)
- Ajudante, auxiliar de bar (7)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (50)
- Analista de marketing (1)
- Armador de ferragens na construção civil (6)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente de balcão (2)
- Atendente de lanchonete (5)
- Atendente de lojas (4)
- Atendente de mesa (2)
- Atendente de padaria (5)
- Atendente do setor de frios e laticínios (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de garçom (5)
- Auxiliar de laboratorista de solo (4)
- Auxiliar de limpeza (7)
- Auxiliar de linha de produção (8)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Balconista de açougue (4)
- Bombeiro hidráulico (10)
- Cabeleireiro (1)
- Caixa de loja (1)
- Carpinteiro (15)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Copeiro de hotel (2)
- Cozinheiro geral (3)
- Designer de interiores (1)
- Eletricista (1)
- Embalador, a mão (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de padaria (1)
- Encarregado de seção de controle de produção (2)
- Fiscal de prevenção de perdas (1)
- Jardineiro (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Operador de caixa (15)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (40)
- Repositor - em supermercados (10)
- Supervisor administrativo (1)
- Supervisor de atendimento ao cliente (1)
- Tosador de animais domésticos (1)
- Vendedor interno (3)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 656
- Açougueiro (4)
- Agente de limpeza (1)
- Ajudante de carga e descarga (11)
- Ajudante de entrega (4)
- Ajudante de mecânico (3)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (22)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Analista administrativo (1)
- Analista laboratório (1)
- Aplicador de adesivo (1)
- Armador (2)
- Armador oficial (12)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Assistente de e-commerce (10)
- Assistente de manutenção (2)
- Assistente de operações (20)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente operacional (2)
- Atendente de e-commerce (1)
- Atendente de personalização (1)
- Atendente/balconista (3)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar administrativo de produção (1)
- Auxiliar de carga e descarga (30)
- Auxiliar de corte (5)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de escritório - financeiro (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (15)
- Auxiliar de faturamento (2)
- Auxiliar de higienização (1)
- Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)
- Auxiliar de lavador de peças (1)
- Auxiliar de licitação (1)
- Auxiliar de logística (16)
- Auxiliar de loja (1)
- Auxiliar de lubrificação (1)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de manutenção automotivo (1)
- Auxiliar de mecânico (3)
- Auxiliar de obras (11)
- Auxiliar de produção (16)
- Auxiliar de serviços gerais (17)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar logística (1)
- Balconista (4)
- Caixa (1)
- Carpinteiro (1)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Confeiteira (o) (1)
- Conferente (2)
- Conferente de mercadorias (2)
- Consultor de vendas (60)
- Costureira (7)
- Diarista e doméstica (20)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Embalador (11)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de manutenção automotiva (1)
- Estágio em departamento pessoal (1)
- Estágio nível superior (2)
- Estágio superior em direito (1)
- Estoquista (9)
- Fiscal de loja (12)
- Gerente de loja (1)
- Lavador automotivo (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico diesel (6)
- Mecânico líder (1)
- Mecânico montador (2)
- Mestre de obras (3)
- Motoboy (1)
- Motorista (2)
- Motorista carreteiro (11)
- Motorista carreteiro cnh E (30)
- Motorista cnh D (4)
- Motorista cnh E (2)
- Motorista de entrega cnh C (4)
- Oficial armador (2)
- Oficial carpinteiro (4)
- Oficial pleno (1)
- Oficial pleno pedreiro (4)
- Operador de call center (20)
- Operador de carga e descarga (15)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de logística (11)
- Operador de perecíveis (5)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador de transpaleteira (4)
- Operadora de caixa (3)
- Operadora de perecíveis (3)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (3)
- Pedreiro de acabamento (1)
- Pedreiro oficial (12)
- Pedreiro polivalente (2)
- Pintor (1)
- Pintor oficial pleno (12)
- Porteiro (1)
- Promotor vendedor (5)
- Recepcionista (1)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor de frios (1)
- Serralheiro (6)
- Social media (1)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (1)
- Supervisor de fábrica (1)
- Supervisor de logística (3)
- Técnico de segurança do trabalho (6)
- Técnico mecânico (2)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor interno (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Assistente de recebimento fiscal (1)
- Assistente social (1)
- Atendente de loja (1)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de manutenção automotivo (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar logístico (2)
- Enfermeiro (1)
- Farmacêutico (1)
- Gari (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 285
- Açougueiro (1)
- Agente de vendas e serviços (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (28)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (2)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Analista de planejamento e logística (1)
- Armador de ferragens na construção civil (3)
- Armador de ferragens (1)
- Armador de ferros (7)
- Atendente balconista (11)
- Atendente de farmácia (10)
- Atendente de relacionamento (30)
- Auxiliar de laboratório (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (5)
- Auxiliar de logística pcd (2)
- Auxiliar de manutenção (4)
- Auxiliar de manutenção elétrica (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de padeiro (4)
- Auxiliar de pintura (1)
- Auxiliar de pizzaiolo (1)
- Auxiliar padeiro (1)
- Barman (1)
- Cadista (1)
- Calceteiro (2)
- Caldeireiro (3)
- Carpinteiro (8)
- Coordenador de restaurante (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Encarregado de obras (6)
- Executivo em vendas (1)
- Farmacêutico estágio (5)
- Garçom (2)
- Gerente de produção e inspetor da qualidade (1)
- Jardineiro operador (1)
- Laboratorista (1)
- Líder comercial em vendas (1)
- Mandrilhador (1)
- Mecânico de manutenção industrial (3)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mecânico industrial (16)
- Motofretista (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de furadeira radial (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (9)
- Pedreiro de acabamento fino (2)
- Pedreiro geral (6)
- Pintor de automóveis pcd (1)
- Pizzaiolo (1)
- Preparador de mistura abrasiva (2)
- Promotor de vendas - externo (15)
- Repositor (1)
- Soldador mig/mag (2)
- Soldador (12)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico em farmácia (4)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Televendas (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (31)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 158
- Açougueiro (6)
- Ajudante, auxiliar de mecânico de avião (1)
- Ajudante de açougueiro (5)
- Ajustador mecânico de manutenção (2)
- Analista de logística (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente balconista (1)
- Atendente do setor de frios e laticínios (9)
- Auxiliar administrativo pcd (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de lubrificador de veículos (1)
- Auxiliar de manutenção de edifícios (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de operação pcd (1)
- Auxiliar de pessoal (2)
- Camareira de hotel (8)
- Chapeiro (1)
- Chefe de serviço de limpeza (1)
- Comprador (1)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Cozinheiro geral (2)
- Eletricista (5)
- Eletrotécnico (7)
- Embalador, a mão pcd (2)
- Garçom (2)
- Garçom de bar (2)
- Instalador de antenas de televisão (40)
- Instalador fotovoltaico (1)
- Mecânico de diesel e eletricidade (1)
- Mecânico de instalações industriais - manutenção (2)
- Motofretista (1)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de telemarketing ativo (5)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (1)
- Porteiro pcd (2)
- Repositor de mercadorias (3)
- Representante comercial autônomo (5)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)
- Técnico de suporte de TI (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de comércio varejista (1)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor por catálogos (1)
- Vendedor pracista (1)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 233
- Açougueiro (8)
- Ajudante de lubrificação (1)
- Arrematadeira (1)
- Auxiliar de produção (7)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Balconista de açougue (4)
- Borracheiro (1)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Dedetizador (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Gerente de vendas (1)
- Instalador de som e acessórios (1)
- Manicure (2)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico diesel (4)
- Motorista carreteiro (10)
- Operador de caixa (15)
- Pedreiro (60)
- Pintor de paredes (45)
- Promotor de vendas (5)
- Recuperador de crédito (41)
- Repositor em supermercados (10)
- Serralheiro (1)
- Subchefe de loja (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico em fibras ópticas (3)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (3)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 116
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Carpinteiro (6)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro (2)
- Empregada doméstica (1)
- Garçom (2)
- Jardineiro (2)
- Operador de caixa (2)
- Operador de máquinas de terraplanagem (5)
- Operador de munck (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (6)
- Técnico segurança do trabalho (3)
- Vendedor comercial (2)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 116
- Ajudante de vidraceiro (1)
- Almoxarife (1)
- Analista de sistema desenvolvedor (1)
- Assistente de produção (5)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de pedreiro (2)
- Auxiliar de pré Impressão (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar marinheiro de convés (1)
- Auxiliar operacional (5)
- Caldeireiro (3)
- Cozinheiro (2)
- Cozinheiro (2)
- Educador físico (1)
- Encarregado (2)
- Encarregado civil (2)
- Encarregado de viveiro florestal (1)
- Engenheiro de projeto e estrutura naval (1)
- Estagiário (a) (1)
- Estágio em call center (6)
- Estágio Engenheiro Civil (1)
- Estágio Marketing (4)
- Fiscal de loja (6)
- Inspetor eddy current (1)
- Jardineiro (1)
- Líder operacional (1)
- Lixador (10)
- Maçariqueiro (4)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mergulhador (4)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)
- Operador de equipamento - retroescavadeira (2)
- Operador de equipamento - caminhão bomba lança (2)
- Operador de equipamento caçamba (10)
- Pedreiro (7)
- Projetista de estrutura naval (1)
- Projetista de tubulação naval (1)
- Projetista elétrica e telecom naval (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de mergulho (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Vendedor externo (5)
- Vigia (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 119
- Acabador de mármore e granito (1)
- Ajudante de asfalto (2)
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de linha de produção (50)
- Armador de ferragens na construção civil (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Carpinteiro (2)
- Costureira de reparação de roupas (3)
- Costureira de calçados (2)
- Doméstica (2)
- Encarregado de obras (1)
- Eletricista (4)
- Faxineiro pcd (3)
- Mestre de obras (2)
- Motorista de ônibus (2)
- Motorista carreteiro (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Pedreiro (2)
- Rasteleiro de asfalto (2)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor porta a porta (16)
- Vidraceiro (1)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 180
- Armador (7)
- Artífice - pedreiro (3)
- Assistente de marketing - estágio (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de escritório (1)
- Assistente de logística (5)
- Atendente (2)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de eletricista (4)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de obras (18)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Balconista (1)
- Bandeirinha (8)
- Bombeiro hidráulico (3)
- Carpinteiro (23)
- Churrasqueiro (1)
- Designer gráfico (1)
- Eletricista (2)
- Encarregado de condomínio (1)
- Encarregado de obras (2)
- Entregador (7)
- Estagiário de jornalismo (1)
- Garçom (2)
- Inspetor de monitoramento (2)
- Lavador de carro (1)
- Mecânico manutenção auto. pesados (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista de distribuição (5)
- Oficial pedreiro (10)
- Oficial pleno pedreiro (6)
- Operador de caixa (1)
- Operador de câmera/tv (1)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de produção (2)
- Pedreiro (18)
- Promotor de vendas (2)
- Separador de mercadoria (5)
- Siga e pare (8)
- Soldador (1)
- Técnico em mecânica automotiva (1)
- Televendas (1)
- Trabalhador rural (3)
- Vendedor (1)
- Vendedor de prod. agrícolas (1)
- Vendedor interno (3)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 115
- Acabador de pedras (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Ajudante de padeiro (2)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Ajudante de montagem de móveis (1)
- Ajudante de almoxarifado pcd (1)
- Assistente de engenharia (1)
- Assistente de meio ambiente pcd (1)
- Assessor comercial (1)
- Atendente de bar (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de pintura (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Ajudante de motorista (7)
- Balconista atendente (1)
- Barman (1)
- Caldeireiro (10)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (1)
- Chapeiro (1)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Dentista (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Eletricista de automóvel (3)
- Empregada doméstica (1)
- Gari pcd (1)
- Garçom (2)
- Gerente de restaurante (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Mecânico industrial (1)
- Motorista (1)
- Montador de móveis (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de guindauto (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de máquina (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de caixa (1)
- Padeiro (1)
- Panfleteiro (1)
- Projetista de móveis (1)
- Pizzaiolo (1)
- Promotor de vendas júnior (1)
- Polidor (1)
- Recepcionista (5)
- Representante de vendas (1)
- Representante comercial (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de loja (1)
- Sushiman (1)
- Técnico agropecuário (1)
- Técnico de internet (1)
- Técnico de correção preventiva (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em instalação (1)
- Trabalhador florestal (2)
- Torneiro (1)
- Torneiro (1)
- Tosador de animais (1)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor externo (2)