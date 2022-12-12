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Oportunidades

Sines do ES têm 2.161 oportunidades de emprego e estágio

Há postos de jardineiro, padeiro, técnico em segurança do trabalho, entregador, ajudante de carga e descarga, supervisor de logística, entre outras oportunidades

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 11:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2022 às 11:57
Carteira de Trabalho
Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.161 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (12). Os candidatos de todos os níveis de escolaridade podem procurar uma das unidades, conforme o atendimento de cada uma delas.
Há postos de jardineiro, padeiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de obras, entregador, ajudante de carga e descarga, supervisor de logística, entre outras oportunidades. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 256 chances. Oportunidades ainda nos Sines de Vila Velha (259), Serra (285), Vitória (158) e Cariacica (233). No interior do Estado, as oportunidades estão disponíveis nas agências de Aracruz (40), Anchieta (116), Cachoeiro de Itapemirim (119), Linhares (180) e São Mateus (115).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura.  O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
  • Vagas: 259
  • Açougueiro (12)
  • Ajudante, auxiliar de bar (7)
  • Ajudante de cozinha (2)
  • Ajudante de obras (50)
  • Analista de marketing (1)
  • Armador de ferragens na construção civil (6)
  • Assistente de vendas (2)
  • Atendente de balcão (2)
  • Atendente de lanchonete (5)
  • Atendente de lojas (4)
  • Atendente de mesa (2)
  • Atendente de padaria (5)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cobrança (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de estoque (2)
  • Auxiliar de garçom (5)
  • Auxiliar de laboratorista de solo (4)
  • Auxiliar de limpeza (7)
  • Auxiliar de linha de produção (8)
  • Auxiliar de logística (3)
  • Auxiliar de padeiro (1)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Balconista de açougue (4)
  • Bombeiro hidráulico (10)
  • Cabeleireiro (1)
  • Caixa de loja (1)
  • Carpinteiro (15)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Copeiro de hotel (2)
  • Cozinheiro geral (3)
  • Designer de interiores (1)
  • Eletricista (1)
  • Embalador, a mão (2)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
  • Encarregado de padaria (1)
  • Encarregado de seção de controle de produção (2)
  • Fiscal de prevenção de perdas (1)
  • Jardineiro (1)
  • Mecânico de automóvel (1)
  • Motorista de caminhão (2)
  • Operador de caixa (15)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (40)
  • Repositor - em supermercados (10)
  • Supervisor administrativo (1)
  • Supervisor de atendimento ao cliente (1)
  • Tosador de animais domésticos (1)
  • Vendedor interno (3)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
  • Vagas: 656
  • Açougueiro (4)
  • Agente de limpeza (1)
  • Ajudante de carga e descarga (11)
  • Ajudante de entrega (4)
  • Ajudante de mecânico (3)
  • Ajudante de motorista (1)
  • Ajudante de padeiro (22)
  • Ajudante de serralheiro (2)
  • Analista administrativo (1)
  • Analista laboratório (1)
  • Aplicador de adesivo (1)
  • Armador (2)
  • Armador oficial (12)
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Assistente de e-commerce (10)
  • Assistente de manutenção (2)
  • Assistente de operações (20)
  • Assistente de vendas (1)
  • Assistente operacional (2)
  • Atendente de e-commerce (1)
  • Atendente de personalização (1)
  • Atendente/balconista (3)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar administrativo de produção (1)
  • Auxiliar de carga e descarga (30)
  • Auxiliar de corte (5)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de escritório - financeiro (2)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de expedição (15)
  • Auxiliar de faturamento (2)
  • Auxiliar de higienização (1)
  • Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)
  • Auxiliar de lavador de peças (1)
  • Auxiliar de licitação (1)
  • Auxiliar de logística (16)
  • Auxiliar de loja (1)
  • Auxiliar de lubrificação (1)
  • Auxiliar de manutenção (3)
  • Auxiliar de manutenção automotivo (1)
  • Auxiliar de mecânico (3)
  • Auxiliar de obras (11)
  • Auxiliar de produção (16)
  • Auxiliar de serviços gerais (17)
  • Auxiliar financeiro (2)
  • Auxiliar logística (1)
  • Balconista (4)
  • Caixa (1)
  • Carpinteiro (1)
  • Carpinteiro (3)
  • Churrasqueiro (1)
  • Confeiteira (o) (1)
  • Conferente (2)
  • Conferente de mercadorias (2)
  • Consultor de vendas (60)
  • Costureira (7)
  • Diarista e doméstica (20)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Embalador (11)
  • Empregada doméstica (1)
  • Encarregado de manutenção automotiva (1)
  • Estágio em departamento pessoal (1)
  • Estágio nível superior (2)
  • Estágio superior em direito (1)
  • Estoquista (9)
  • Fiscal de loja (12)
  • Gerente de loja (1)
  • Lavador automotivo (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico (4)
  • Mecânico automotivo (2)
  • Mecânico diesel (6)
  • Mecânico líder (1)
  • Mecânico montador (2)
  • Mestre de obras (3)
  • Motoboy (1)
  • Motorista (2)
  • Motorista carreteiro (11)
  • Motorista carreteiro cnh E (30)
  • Motorista cnh D (4)
  • Motorista cnh E (2)
  • Motorista de entrega cnh C (4)
  • Oficial armador (2)
  • Oficial carpinteiro (4)
  • Oficial pleno (1)
  • Oficial pleno pedreiro (4)
  • Operador de call center (20)
  • Operador de carga e descarga (15)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de logística (11)
  • Operador de perecíveis (5)
  • Operador de telemarketing (10)
  • Operador de transpaleteira (4)
  • Operadora de caixa (3)
  • Operadora de perecíveis (3)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (3)
  • Pedreiro de acabamento (1)
  • Pedreiro oficial (12)
  • Pedreiro polivalente (2)
  • Pintor (1)
  • Pintor oficial pleno (12)
  • Porteiro (1)
  • Promotor vendedor (5)
  • Recepcionista (1)
  • Recuperador de crédito (1)
  • Repositor de frios (1)
  • Serralheiro (6)
  • Social media (1)
  • Soldador (1)
  • Soldador de chaparia (1)
  • Supervisor de fábrica (1)
  • Supervisor de logística (3)
  • Técnico de segurança do trabalho (6)
  • Técnico mecânico (2)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor externo (4)
  • Vendedor interno (2)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Assistente de recebimento fiscal (1)
  • Assistente social (1)
  • Atendente de loja (1)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de manutenção automotivo (1)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar logístico (2)
  • Enfermeiro (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Gari (1)
  • Operador de telemarketing (10)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Técnico de segurança do trabalho  (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 285
  • Açougueiro (1)
  • Agente de vendas e serviços (1)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (28)
  • Ajudante de cozinha (2)
  • Ajudante de obras (2)
  • Analista de controle de qualidade (1)
  • Analista de planejamento e logística (1)
  • Armador de ferragens na construção civil (3)
  • Armador de ferragens (1)
  • Armador de ferros (7)
  • Atendente balconista (11)
  • Atendente de farmácia (10)
  • Atendente de relacionamento (30)
  • Auxiliar de laboratório (3)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de estoque (2)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (5)
  • Auxiliar de logística pcd (2)
  • Auxiliar de manutenção (4)
  • Auxiliar de manutenção elétrica (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de padeiro (4)
  • Auxiliar de pintura (1)
  • Auxiliar de pizzaiolo (1)
  • Auxiliar padeiro (1)
  • Barman (1)
  • Cadista (1)
  • Calceteiro (2)
  • Caldeireiro (3)
  • Carpinteiro (8)
  • Coordenador de restaurante (1)
  • Cozinheira (1)
  • Cozinheiro de restaurante (2)
  • Encarregado de obras (6)
  • Executivo em vendas (1)
  • Farmacêutico estágio (5)
  • Garçom (2)
  • Gerente de produção e inspetor da qualidade (1)
  • Jardineiro operador (1)
  • Laboratorista (1)
  • Líder comercial em vendas (1)
  • Mandrilhador (1)
  • Mecânico de manutenção industrial (3)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico eletricista de automóveis (1)
  • Mecânico industrial (16)
  • Motofretista (2)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de furadeira radial (1)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (9)
  • Pedreiro de acabamento fino (2)
  • Pedreiro geral (6)
  • Pintor de automóveis pcd (1)
  • Pizzaiolo (1)
  • Preparador de mistura abrasiva (2)
  • Promotor de vendas - externo (15)
  • Repositor (1)
  • Soldador mig/mag (2)
  • Soldador (12)
  • Técnico de planejamento (1)
  • Técnico em farmácia (4)
  • Técnico em segurança do trabalho (2)
  • Televendas (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor externo (31)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
  • Vagas: 158
  • Açougueiro (6)
  • Ajudante, auxiliar de mecânico de avião (1)
  • Ajudante de açougueiro (5)
  • Ajustador mecânico de manutenção (2)
  • Analista de logística (1)
  • Analista de recursos humanos (1)
  • Assistente de vendas (1)
  • Atendente balconista (1)
  • Atendente do setor de frios e laticínios (9)
  • Auxiliar administrativo pcd (3)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (5)
  • Auxiliar de expedição (2)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1)
  • Auxiliar de linha de produção (2)
  • Auxiliar de lubrificador de veículos (1)
  • Auxiliar de manutenção de edifícios (1)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Auxiliar de operação pcd (1)
  • Auxiliar de pessoal (2)
  • Camareira de hotel (8)
  • Chapeiro (1)
  • Chefe de serviço de limpeza (1)
  • Comprador (1)
  • Cozinheiro de restaurante (2)
  • Cozinheiro geral (2)
  • Eletricista (5)
  • Eletrotécnico (7)
  • Embalador, a mão pcd (2)
  • Garçom (2)
  • Garçom de bar (2)
  • Instalador de antenas de televisão (40)
  • Instalador fotovoltaico (1)
  • Mecânico de diesel e eletricidade (1)
  • Mecânico de instalações industriais - manutenção (2)
  • Motofretista (1)
  • Motorista de automóveis (1)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Operador de telemarketing ativo (5)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (1)
  • Porteiro pcd (2)
  • Repositor de mercadorias (3)
  • Representante comercial autônomo (5)
  • Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)
  • Técnico de suporte de TI (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Vendedor de comércio varejista (1)
  • Vendedor interno (5)
  • Vendedor por catálogos (1)
  • Vendedor pracista (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
  • Vagas: 233
  • Açougueiro (8)
  • Ajudante de lubrificação (1)
  • Arrematadeira (1)
  • Auxiliar de produção (7)
  • Auxiliar de mecânico (1)
  • Balconista de açougue (4)
  • Borracheiro (1)
  • Cozinheiro de restaurante (2)
  • Dedetizador (1)
  • Eletricista de veículos (1)
  • Gerente de vendas (1)
  • Instalador de som e acessórios (1)
  • Manicure (2)
  • Mecânico de automóveis (2)
  • Mecânico diesel (4)
  • Motorista carreteiro (10)
  • Operador de caixa (15)
  • Pedreiro (60)
  • Pintor de paredes (45)
  • Promotor de vendas (5)
  • Recuperador de crédito (41)
  • Repositor em  supermercados (10)
  • Serralheiro (1)
  • Subchefe de loja (1)
  • Técnico de refrigeração (1)
  • Técnico em fibras ópticas (3)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vendedor interno (3)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 116
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Carpinteiro (6)
  • Chapeiro (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Cozinheiro (2)
  • Empregada doméstica (1)
  • Garçom (2)
  • Jardineiro (2)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de máquinas de terraplanagem (5)
  • Operador de munck (1)
  • Padeiro (1)
  • Pedreiro (6)
  • Técnico segurança do trabalho (3)
  • Vendedor comercial (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 116
  • Ajudante de vidraceiro (1)
  • Almoxarife (1)
  • Analista de sistema desenvolvedor (1)
  • Assistente de produção (5)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de almoxarife (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1)
  • Auxiliar de pedreiro (2)
  • Auxiliar de pré Impressão (1)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar marinheiro de convés (1)
  • Auxiliar operacional (5)
  • Caldeireiro (3)
  • Cozinheiro (2)
  • Cozinheiro (2)
  • Educador físico (1)
  • Encarregado (2)
  • Encarregado civil (2)
  • Encarregado de viveiro florestal (1)
  • Engenheiro de projeto e estrutura naval (1)
  • Estagiário (a) (1)
  • Estágio em call center (6)
  • Estágio Engenheiro Civil (1)
  • Estágio Marketing (4)
  • Fiscal de loja (6)
  • Inspetor eddy current (1)
  • Jardineiro (1)
  • Líder operacional (1)
  • Lixador (10)
  • Maçariqueiro (4)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mergulhador (4)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)
  • Operador de equipamento - retroescavadeira (2)
  • Operador de equipamento - caminhão bomba lança (2)
  • Operador de equipamento caçamba (10)
  • Pedreiro (7)
  • Projetista de estrutura naval (1)
  • Projetista de tubulação naval (1)
  • Projetista elétrica e telecom naval (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de mergulho (1)
  • Técnico segurança do trabalho (1)
  • Vendedor externo (5)
  • Vigia (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 119
  • Acabador de mármore e granito (1)
  • Ajudante de asfalto (2)
  • Ajudante de carga e descarga (10)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de linha de produção (50)
  • Armador de ferragens na construção civil (2)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Carpinteiro (2)
  • Costureira de reparação de roupas (3)
  • Costureira de calçados (2)
  • Doméstica (2)
  • Encarregado  de obras (1)
  • Eletricista (4)
  • Faxineiro pcd (3)
  • Mestre de obras (2)
  • Motorista de ônibus (2)
  • Motorista carreteiro (1)
  • Oficial de manutenção  (1)
  • Pedreiro (2)
  • Rasteleiro de asfalto (2)
  • Vendedor externo (5)
  • Vendedor porta a porta (16)
  • Vidraceiro (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 180
  • Armador (7)
  • Artífice - pedreiro (3)
  • Assistente de marketing - estágio (1)
  • Assistente administrativo (1)
  • Assistente de escritório (1)
  • Assistente de logística (5)
  • Atendente (2)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar de eletricista (4)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Auxiliar de obras (18)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Balconista (1)
  • Bandeirinha (8)
  • Bombeiro hidráulico (3)
  • Carpinteiro (23)
  • Churrasqueiro (1)
  • Designer gráfico (1)
  • Eletricista (2)
  • Encarregado de condomínio (1)
  • Encarregado de obras (2)
  • Entregador (7)
  • Estagiário de jornalismo (1)
  • Garçom (2)
  • Inspetor de monitoramento (2)
  • Lavador de carro (1)
  • Mecânico manutenção auto. pesados (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Motorista de distribuição (5)
  • Oficial pedreiro (10)
  • Oficial pleno pedreiro (6)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de câmera/tv (1)
  • Operador de ponte rolante (2)
  • Operador de produção (2)
  • Pedreiro (18)
  • Promotor de vendas (2)
  • Separador de mercadoria (5)
  • Siga e pare (8)
  • Soldador (1)
  • Técnico em mecânica automotiva (1)
  • Televendas (1)
  • Trabalhador rural (3)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor de prod. agrícolas (1)
  • Vendedor interno (3)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 115
  • Acabador de pedras (1)
  • Atendente de loja pcd (1)
  • Ajudante de padeiro (2)
  • Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
  • Ajudante de montagem de móveis (1)
  • Ajudante de almoxarifado pcd (1)
  • Assistente de engenharia (1)
  • Assistente de meio ambiente pcd (1)
  • Assessor comercial (1)
  • Atendente de bar (1)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
  • Auxiliar de departamento pessoal pcd (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar administrativo pcd (1)
  • Auxiliar de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de pintura (1)
  • Auxiliar de eletricista (1)
  • Auxiliar de açougue (1)
  • Ajudante de motorista (7)
  • Balconista atendente (1)
  • Barman (1)
  • Caldeireiro (10)
  • Confeiteiro (1)
  • Costureira (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Chapeiro (1)
  • Coletor de lixo pcd (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Dentista (1)
  • Estágio (área administrativa) (1)
  • Eletricista de automóvel (3)
  • Empregada doméstica (1)
  • Gari pcd (1)
  • Garçom (2)
  • Gerente de restaurante (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico alinhador (1)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de ar condicionado (1)
  • Mecânico industrial (1)
  • Motorista (1)
  • Montador de móveis (1)
  • Montador automotivo (1)
  • Motorista de guindauto (1)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Nutricionista (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de máquina (1)
  • Operador de motoniveladora  (2)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Padeiro (1)
  • Panfleteiro (1)
  • Projetista de móveis (1)
  • Pizzaiolo (1)
  • Promotor de vendas júnior (1)
  • Polidor (1)
  • Recepcionista (5)
  • Representante de vendas (1)
  • Representante comercial (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de loja (1)
  • Sushiman (1)
  • Técnico agropecuário (1)
  • Técnico de internet (1)
  • Técnico de correção preventiva (1)
  • Técnico em refrigeração (1)
  • Técnico em instalação (1)
  • Trabalhador florestal (2)
  • Torneiro (1)
  • Torneiro (1)
  • Tosador de animais (1)
  • Vendedor interno (5)
  • Vendedor externo (2)

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