Sines abrem 2.328 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

A última semana do ano começa com 2.328 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (26) são para postos de secretária, lustrador, apontador de obras, planejador e controlador de manutenção, vidraceiro, motorista truck, eletricista automotivo, carpinteiro, auxiliar de serviços gerais, vigia, vendedor externo, ajudante de motorista, operador de empilhadeira, açougueiro, cozinheira, ajudante de mecânico, entre outros.

Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (170), Serra (406), Vitória (652), Cariacica (145), além da Agência do Trabalhador de Cariacica. Há ainda oportunidades nas unidades de Aracruz (60) e Linhares (169).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 170

170 Ajudante, auxiliar de bar (2)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Assistente de vendas (2)

Atendente de lojas (3)

Atendente de padaria (7)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de laboratorista de solo (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (7)

Bombeiro hidráulico (10)

Caldeireiro instalador (2)

Carpinteiro (18)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas dependentes (1)

Designer de interiores (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encarregado de obras (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Gerente industrial (3)

Instrutor de cursos livres (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (9)

Operador de caldeira (1)

Operador de rompedor (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (38)

Repositor - em supermercados (7)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor administrativo (2)

Supervisor de atendimento ao cliente (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor de comércio varejista (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 726

726 Açougueiro (5)

Administrativo de obra (1)

Administrativo/almoxarifado (1)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista administrativo (1)

Analista de pcp jr (1)

Analista laboratório (1)

Apontador de obras (1)

Armador (2)

Armador oficial (12)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de manutenção (2)

Assistente de operações (20)

Assistente operacional (2)

Atendente (3)

Atendente/balconista (3)

Atendente/vendedor (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de carga e descarga (32)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de corte (5)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obras (11)

Auxiliar de produção (28)

Auxiliar de serviços gerais -ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar logística (1)

Balconista (4)

Caixa (2)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (2)

Carregador (8)

Conferente (12)

Conferente de mercadorias (2)

Consultor comercial (1)

Consultor de vendas (60)

Coordenador de contrato (1)

Costureira (7)

Costureira industrial (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro(a) (1)

Diarista e doméstica (20)

Doméstica (2)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (2)

Embalador (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Encarregado de montagem (6)

Estágio técnico em informática (1)

Estágio técnico ou superior em logìstica (1)

Estofador (1)

Estoquista (8)

Fiscal de loja (7)

Gerente de loja (1)

Lavador automotivo (1)

Lustrador (1)

Marceneiro (3)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Motorista caminhão cnh C (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (11)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (8)

Motorista de caminhão cnh D (1)

Motorista de entrega cnh C (4)

Motorista parqueador cnh B (1)

Motorista truck (2)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno (1)

Oficial pleno pedreiro (4)

Operador de caixa (2)

Operador de call center (20)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de frios e laticínios (1)

Operador de guilhotina e dobradeira cnc (1)

Operador de logística (2)

Operador de loja (1)

Operador de pdi (1)

Operador de perecíveis (6)

Operador de ponte rolante (4)

Operadora de caixa (3)

Operadora de perecíveis (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (6)

Pedreiro de acabamento (1)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (1)

Pintor (5)

Pintor automotivo (1)

Pintor oficial pleno (12)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Porteiro (2)

Projetista (2)

Promotor de vendas farma (2)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (17)

Repositor de frios (1)

Saladeira (1)

Secretária (1)

Secretária de clínica (1)

Serralheiro (4)

Social media (1)

Soldador (14)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de logística (3)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (1)

Vendedor externo (15)

Vendedor interno (7)

Vidraceiro (1)

Vigia (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Recepcionista (14)

Secretária de clínica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 406

406 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (50)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15)

Ajudante de cozinha - meio oficial (5)

Ajudante de pintor (10)

Analista administrativo (2)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Armador de ferro (55)

Artífice de manutenção (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente balconista (8)

Atendente balconista - estágio em farmácia (2)

Atendente de farmácia - estágio (2)

Atendente de farmácia (6)

Atendente de telemarketing (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de corte (4)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar técnico de montagem (1)

Auxiliar técnico (1)

Balconista (11)

Caldeireiro (11)

Chapeiro - chapista de lanchonete (1)

Chapeiro (2)

Confeiteiro (1)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de obras - de contratos (1)

Cortador de roupas (4)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro (1)

Desenhista mecânico (2)

Desenhista técnico (2)

Desenhista gráfico - designer gráfico (3)

Eletricista (5)

Encarregado de montagem (6)

Encarregado administrativo de obra (1)

Engenheiro de produção (2)

Estilista de moda (3)

Estoquista (5)

Farmacêutico (3)

Garçom (6)

Jardineiro operador (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (2)

Mecanico de automovel (3)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico montador (20)

Montador de andaimes - edificações (10)

Motofretista (2)

Operador eletromecânico (1)

Operador de caixa (4)

Padeiro (7)

Pintor de automóveis pcd (1)

Pintor de metais a pistola (10)

Pintor industrial (4)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Projetista (2)

Salgadeiro (2)

Serralheiro (5)

Soldador (12)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de controle de meio ambiente (2)

Técnico em manutenção mecatrônica (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico mecânico (3)

Técnico orçamentista (2)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (3)

Torneiro cnc (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno - televendas (10)

Vendedor interno - auto peças (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 652

652 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajudante de obras (26)

Ajudante de obras pcd (5)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferros (20)

Assistente administrativo pcd (1)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Atendente balconista (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de limpeza pcd (3)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de pessoal (2)

Bombeiro hidráulico (5)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Carpinteiro (22)

Controlador de serviços de produção (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Eletricista (1)

Eletricista bobinador (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletrotécnico (3)

Frentista (2)

Garçom (2)

Garçom de bar (2)

Instalador de antenas de televisão (40)

Instalador fotovoltaico (1)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos pcd (1)

Lavador de veículos (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (2)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mestre de obras (1)

Motofretista (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (22)

Pedreiro de acabamento (5)

Pedreiro de manutenção e conservação (10)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial autônomo (420)

Saladeiro (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor interno (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 145

145 Ajudante de carga e descarga (16)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Arrematadeira (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de armazenamento pcd (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Borracheiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (2)

Cumim (2)

Dedetizador (1)

Eletricista de veículos (1)

Gerente de vendas (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Lavador de veículos (1)

Lustrador de madeira (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico diesel (4)

Operador de telemarketing (8)

Pintor de paredes (45)

Promotor de vendas (5)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor de serviços (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 60

60 Ajudante de marceneiro (2)

Assistente de produção (5)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento financeiro (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Caldeireiro (4)

Carpinteiro (1)

Consultor comercial (1)

Cozinheiro (1)

Educador físico (1)

Encarregado (2)

Encarregado civil (2)

Engenheiro de projeto e estrutura naval (1)

Garçom (2)

Marceneiro (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico e instalador de ar condicionado split (1)

Motorista (B) com EAR (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Projetista 3D Naval (1)

Projetista de estrutura naval (1)

Projetista de tubulação naval (1)

Projetista elétrica e telecom naval (1)

Supervisor de loja (1)

Técnico de eletrônica com conhecimento em sistemas (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vigia noturno (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.