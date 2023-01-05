Avenida Rio Branco: obra da ciclovia está próxima de ser concluída Crédito: Reinaldo Fonseca

Depois de anos de impasses, falta pouco para a ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, estar finalizada. As obras no trecho de um quilômetro entre a Ponte Ayrton Senna e a Reta da Penha começaram em julho e estavam previstas para serem entregues em maio de 2023, mas as intervenções adiantaram e a obra já será entregue à comunidade na segunda quinzena de janeiro, segundo a prefeitura.

A concretagem do canteiro central foi finalizada na segunda-feira (2) e, de acordo com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perim, o trabalho que resta é de acabamento, sinalização viária e ajustes nos semáforos que vão orientar ciclistas e pedestres que vão utilizar a via.

1 km é o tamanho do trecho que recebeu obras na avenida

Outra novidade é que, antes da entrega, a prefeitura vai fazer uma continuidade da ciclovia no mesmo eixo pela Praça San Martin até o cruzamento com a Reta da Penha em concreto para dar mais segurança na travessia do ciclista até o outro trecho da ciclovia em Santa Lúcia.

Your browser does not support the audio element. Ciclovia da Rio Branco será entregue antes do prazo e com nova ligação

"Vamos alargar a agulha com três faixas para veículos na Praça San Martin e vamos colocar a ciclovia também. Conseguimos estreitar sem atrapalhar o fluxo e o ciclista vai seguir pelo eixo e vai até a Reta da Penha e atravessa pela faixa de pedestres até alcançar o outro lado. Antes a ideia era usar a calçada de forma compartilhada do outro lado da via, ao lado de uma farmácia" Gustavo Perim - Secretário de Obras de Vitória

De acordo com o secretário, no momento as obras se concentram neste último trecho, da Rua Saul Navarro até a Reta da Penha passando pela Praça San Martin, que interligará a ciclovia dos dois lados da Rio Branco.

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Já a ligação da ciclovia da Rio Branco com a Ponte Ayrton Senna será feita através de sinalização com pintura no chão para orientar o caminho ao ciclista.

Obra foi quadra a quadra

O secretário de Obras considerou que a realização da obra com finalização quadra a quadra ajudou a agilizar as intervenções. "A gente tinha a preocupação de não atrapalhar o trânsito por ser uma via importante na cidade e com as obras quadra a quadra conseguimos realizar sem grande transtorno, pois era necessário tirar o estacionamento e estreitar a via. A cada quadra já entregamos com pintura e sinalização", explica.

O trecho de Santa Lúcia, que vai da Reta da Penha até a Avenida Leitão da Silva, já tinha sido concluída há dois anos, também no canteiro central da via e com guarda-corpo e faltava a interligação com o outro trecho da avenida para facilitar a mobilidade dos ciclistas na cidade.

Uma das preocupações da comunidade a respeito da obra era a manutenção das árvores. A previsão inicial era ser necessário substituir de seis a sete árvores, mas só foi necessário trocar três delas. A última substituição foi feita nesta terça-feira (27), na altura da rua Afonso Cláudio.

Segundo o secretário, a cada trecho em obras as árvores tinhas as raízes avaliadas pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, para saber se era possível reduzir e manter a integridade da espécie, o que ajudou a minimizar as retiradas.