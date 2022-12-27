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Leonel Ximenes

Bike Vitória ganha mais quatro estações e 250 bicicletas novas

Saiba onde estão localizados os novos pontos de retiradas e os novos dispositivos de segurança do veículo

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

27 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O novo modelo de de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023
O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023 Crédito: André Sobral/PMV
Os usuários do Bike Vitória têm boas notícias para 2023. A prefeitura anuncia que vai inaugurar quatro novas estações; além disso, 250 bikes serão substituídas por novos modelos que terão dispositivo de segurança luminoso traseiro.
As novas estações serão inauguradas na Praça de Itararé; Praça Sagrada Família (Jardim Camburi); Praça Regina Frigeri Furno (Jardim da Penha); e Av. Nossa Senhora da Penha no cruzamento com a Rua Vitalino S. Valadares, em Santa Luíza.
As 34 estações do Bike Vitória foram renovadas, sendo 31 delas para uso adulto e três de uso infantil. Com as quatro novas, Vitória contará com 38 espaços para retirar as bikes. O sistema é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

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Nesses locais, os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo em seu smartphone, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la em qualquer estação do projeto.
A previsão, segundo a PMV, é que as quatro novas estações sejam inauguradas até abril. A primeira será a de Jardim Camburi, na Praça Sagrada Família. O processo de renovação das bikes já começou, mas será acelerado no ano que vem.

OS NÚMEROS DE USUÁRIOS E VIAGENS

O sistema de aluguel de bicicletas na Capital tem, aproximadamente, 4 mil usuários cadastrados, com 1,5 milhão de viagens feitas por adultos e 25,5 mil por crianças. Segundo a Prefeitura de Vitória, cerca de 600 toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na cidade quando os usuários optaram por este meio de locomoção desde que o transporte passou a ser oferecido.
As bicicletas estão equipadas com quadro em alumínio, espelho retrovisor, selim anatômico com ajuste de altura, pedais e rodas com refletores, guidão ajustado, suporte personalizado para artigos pessoais e buzina tipo campainha. Têm, ainda, sinalização refletiva, suporte de descanso, pino de engate e travamento, etiqueta eletrônica para identificação da bicicleta e câmbio de três marchas.

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"As bicicletas compartilhadas são uma ótima opção de transporte sustentável e não poluente. Estão bem distribuídas e são uma solução para pequenos percursos em deslocamento aqui em nossa capita", destaca o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital, Alex Mariano.

AS QUATRO NOVAS ESTAÇÕES DO BIKE VITÓRIA

  • Praça de Itararé
  • Praça Sagrada Família (Jardim Camburi)
  • Praça Regina Frigeri Furno (Jardim da Penha)
  • Av. Nossa Senhora da Penha no cruzamento com a Rua Vitalino S. Valadares, em Santa Luíza

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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