Bike Vitória ganha mais quatro estações e 250 bicicletas novas

O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023 Crédito: André Sobral/PMV

Os usuários do Bike Vitória têm boas notícias para 2023. A prefeitura anuncia que vai inaugurar quatro novas estações; além disso, 250 bikes serão substituídas por novos modelos que terão dispositivo de segurança luminoso traseiro.

As novas estações serão inauguradas na Praça de Itararé; Praça Sagrada Família (Jardim Camburi); Praça Regina Frigeri Furno ( Jardim da Penha ); e Av. Nossa Senhora da Penha no cruzamento com a Rua Vitalino S. Valadares, em Santa Luíza.

As 34 estações do Bike Vitória foram renovadas, sendo 31 delas para uso adulto e três de uso infantil. Com as quatro novas, Vitória contará com 38 espaços para retirar as bikes. O sistema é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

Nesses locais, os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo em seu smartphone, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la em qualquer estação do projeto.

A previsão, segundo a PMV, é que as quatro novas estações sejam inauguradas até abril. A primeira será a de Jardim Camburi , na Praça Sagrada Família. O processo de renovação das bikes já começou, mas será acelerado no ano que vem.

OS NÚMEROS DE USUÁRIOS E VIAGENS

O sistema de aluguel de bicicletas na Capital tem, aproximadamente, 4 mil usuários cadastrados, com 1,5 milhão de viagens feitas por adultos e 25,5 mil por crianças. Segundo a Prefeitura de Vitória, cerca de 600 toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na cidade quando os usuários optaram por este meio de locomoção desde que o transporte passou a ser oferecido.

As bicicletas estão equipadas com quadro em alumínio, espelho retrovisor, selim anatômico com ajuste de altura, pedais e rodas com refletores, guidão ajustado, suporte personalizado para artigos pessoais e buzina tipo campainha. Têm, ainda, sinalização refletiva, suporte de descanso, pino de engate e travamento, etiqueta eletrônica para identificação da bicicleta e câmbio de três marchas.

"As bicicletas compartilhadas são uma ótima opção de transporte sustentável e não poluente. Estão bem distribuídas e são uma solução para pequenos percursos em deslocamento aqui em nossa capita", destaca o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital, Alex Mariano.

AS QUATRO NOVAS ESTAÇÕES DO BIKE VITÓRIA