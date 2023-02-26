BR 101: edital para estudar nova concessão sai nesta 2ª (27), diz Casagrande

Após a polêmica devolução da concessão da BR 101 ao governo federal, deve ser publicado, nesta segunda-feira (27), o edital para licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que vai definir os moldes de um novo leilão e que também vai prever a continuidade das obras de duplicação da rodovia.

Essa é uma das primeiras medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para garantir a relicitação da obra após desistência da Eco101 em finalizar as obras de duplicação previstas no contrato assinado há quase 10 anos. O estudo é importante para que haja um contrato temporário com a concessionária até que um novo leilão seja realizado.

A informação da publicação do edital foi publicada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em rede social. No texto, ele afirmou soube da publicação do edital pelo próprio o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O pedido foi feito pela EcoRodovias, controladora da Eco101, em julho deste ano, no mesmo momento em que anunciou que faria a devolução amigável da concessão.

Boa noticia! O Ministro @RenanFilho_ me informou que será publicado amanhã (27) o edital para licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da BR 101. Esse é o primeiro e importante passo do governo @LulaOficial para a nova concessão da Rodovia. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 26, 2023

Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335) Crédito: Vitor Jubini

Devolução

Nove anos após assinar o contrato de duplicação da BR 101 no Espírito Santo, a Eco101 comunicou no dia 15 de julho que devolveu a concessão.

Em nota, a Eco101 informou os motivos que levaram à desistência da concessão. "A complexidade do contrato, marcado por fatores como dificuldades para obtenção do licenciamento ambiental e financiamentos; demora nos processos de desapropriações e desocupações; decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de alterar o contrato de concessão; não pedagiamento da BR-116; não conclusão do Contorno do Mestre Álvaro e o agravamento do cenário econômico, tornaram a continuidade do contrato inviável", disse.