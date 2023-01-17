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Trecho duplicado da BR 101 entre Guarapari a Anchieta é liberado

Ao todo, a soma dos trechos duplicados nos dois municípios chega a 15 quilômetros; tráfego já ocorre nas novas faixas de rolamento
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 jan 2023 às 17:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 17:52

O trecho duplicado entre os municípios de Guarapari Anchieta foi liberado ao tráfego de veículos. A Eco101 divulgou que liberou, nesta segunda-feira (16), mais três quilômetros de pista duplicada em Anchieta, entre os km 354,7 e 357,7. Já em Guarapari, foram liberados outros 12 quilômetros, entre o 335 e o 347.
Trecho duplicado entre Guarapari a Anchieta é liberado ao tráfego de veículos
Somados, os novos trechos liberados ao tráfego entre Guarapari e Anchieta totalizam 15 quilômetros de pistas duplicadas Crédito: Divulgação \ Eco 101Divulgação \ Eco 101
Além disso, a concessionária incluiu a liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves, com todos os movimentos de entrada e saída projetados. E informou que os serviços de drenagem, revestimento vegetal e iluminação seguem em execução, sem interferências ao tráfego.
Em Guarapari, o trecho inicial conta, ainda, com dois desvios parciais de obras, que requerem a atenção dos motoristas, sendo um desvio na altura do km 337 – para reforço e alargamento da ponte existente sobre o Rio Conceição - e outro próximo ao km 339 – para as obras de reforço e alargamento da ponte existente sobre o Rio Jaboti. Ambas as pontes têm seu prazo de conclusão previsto até março de 2023.
Trecho duplicado da BR 101 entre Guarapari a Anchieta é liberado
Ao todo, a Eco101 comunicou que os segmentos entregues ao tráfego entre Guarapari e Anchieta totalizam 15 quilômetros de pistas duplicadas. O trecho faz parte das obras de duplicação em mais 22 quilômetros da BR 101, entre os municípios de Guarapari e Anchieta (km 335,2 ao 357,7), que estão em andamento.

Obras

Ainda nesse trecho, continuam em execução as obras de duplicação entre os km 347,6 ao 354,7 que incluem duas pontes, uma sobre o Rio Grande no km 347,9, em Guarapari, e outra sobre o rio Benevente no km 354,7, em Anchieta, além de um novo dispositivo em desnível próximo ao km 354, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES 146, que dá acesso às praias de Anchieta e Ubu e ao porto da Samarco.

Trecho duplicado entre Guarapari a Anchieta é liberado ao tráfego de veículos

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