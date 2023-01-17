O trecho duplicado entre os municípios de Guarapari Anchieta foi liberado ao tráfego de veículos. A Eco101 divulgou que liberou, nesta segunda-feira (16), mais três quilômetros de pista duplicada em Anchieta, entre os km 354,7 e 357,7. Já em Guarapari, foram liberados outros 12 quilômetros, entre o 335 e o 347.

Somados, os novos trechos liberados ao tráfego entre Guarapari e Anchieta totalizam 15 quilômetros de pistas duplicadas Crédito: Divulgação \ Eco 101Divulgação \ Eco 101

Além disso, a concessionária incluiu a liberação dos viadutos de acesso a Alfredo Chaves , com todos os movimentos de entrada e saída projetados. E informou que os serviços de drenagem, revestimento vegetal e iluminação seguem em execução, sem interferências ao tráfego.

Em Guarapari, o trecho inicial conta, ainda, com dois desvios parciais de obras, que requerem a atenção dos motoristas, sendo um desvio na altura do km 337 – para reforço e alargamento da ponte existente sobre o Rio Conceição - e outro próximo ao km 339 – para as obras de reforço e alargamento da ponte existente sobre o Rio Jaboti. Ambas as pontes têm seu prazo de conclusão previsto até março de 2023.

Your browser does not support the audio element. Trecho duplicado da BR 101 entre Guarapari a Anchieta é liberado

Ao todo, a Eco101 comunicou que os segmentos entregues ao tráfego entre Guarapari e Anchieta totalizam 15 quilômetros de pistas duplicadas. O trecho faz parte das obras de duplicação em mais 22 quilômetros da BR 101, entre os municípios de Guarapari e Anchieta (km 335,2 ao 357,7), que estão em andamento.

Obras

Ainda nesse trecho, continuam em execução as obras de duplicação entre os km 347,6 ao 354,7 que incluem duas pontes, uma sobre o Rio Grande no km 347,9, em Guarapari, e outra sobre o rio Benevente no km 354,7, em Anchieta, além de um novo dispositivo em desnível próximo ao km 354, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES 146, que dá acesso às praias de Anchieta e Ubu e ao porto da Samarco.