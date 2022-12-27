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Interdição

Duas lagoas estão impróprias para banho e pesca em Anchieta

As lagoas do Mãe-Bá e a do Icaraí ficaram com a cor esverdeada e houve ocorrências de peixes mortos. A Secretaria de Meio Ambiente analisa a situação

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 18:27

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 dez 2022 às 18:27
Duas lagoas estão impróprias para banho e pesca em Anchieta
A lagoa do Icaraí, em Anchieta, está imprópria para banho e pesca Crédito: Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta
As lagoas do Mãe-Bá e a do Icaraí, ambas em Anchieta, no Sul do Estado, estão impróprias para banho e pesca e, por causa disso, foram interditadas depois que a coloração da água mudou, ficando esverdeada. Além disso, apareceram peixes mortos.
A Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta (Seman) explicou que após a ocorrência das fortes chuvas foi observado em algumas lagoas do município o processo de eutrofização, que é a multiplicação excessiva de microalgas existentes nesses ambientes. Outras lagoas de cidades vizinhas, como Guarapari, também apresentaram o mesmo perfil.
Duas lagoas estão impróprias para banho e pesca em Anchieta
A Lagoa de Nova Guarapari também está com a cor esverdeada Crédito: Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta
Logo, acredita que tal acontecimento tenha relação direta com o aumento significativo das chuvas na região nos últimos dias. "Estamos realizando análises de amostras de água para identificar se as florações possam trazer algum perigo à população e buscar uma solução o mais rápido possível", pronunciou a titular da pasta, Jéssica Martins.
Diante disso, o órgão orienta que a população não utilize água das lagoas eutrofizadas para pescar, beber ou alimentar animais, regar plantas ou banhar-se, até que todas as análises sejam realizadas e obtenha um laudo conclusivo.
Para a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, a associação de moradores disse que acredita que a chuva foi a causa do aparecimento das manchas e que os peixes que apareceram mortos são fruto de ações irresponsáveis de alguns pescadores. “Tem pescador que deixa a rede por dias, o que acaba matando os peixes”, falou o presidente da associação, Wever de Almeida.
Ainda de acordo com a repórter, a lagoa Mãe-Bá é a segunda maior do Estado. E nas proximidades dela, cerca de 20 pessoas vivem exclusivamente da pesca. No entanto, até que os resultados das análises feitas pela secretaria municipal de meio ambiente saiam, a orientação é não ter contato com água.
Segundo a Prefeitura de Anchieta, ainda não há previsão de quando sai o laudo com o resultado da análise.
A reportagem procurou a Prefeitura de Guarapari para saber se também há lagoas impróprias para pesca e banho, contudo, negou indícios de proibição, visto que é um processo natural. Confira a seguir a nota na íntegra:
"A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura(Semag), informa que com esse período chuvoso, o aumento do carreamento de material orgânico nos recursos hídricos foram significativos, aumentando o processo de depuração da matéria orgânica, que por consequência aumenta também a eutrofização, que interfere diretamente da coloração e turbidez do recurso hídrico, nesse caso, na lagoa.
É importante ressaltar que é um processo natural, uma vez que, com o aumento do nível de matéria orgânica, as colorações tendem a ficar esverdeadas/amareladas, isso acontece por causa do aumento das algas oriundas dos processos de degradação da matéria orgânica.
As análises das águas estão em fase de contratação, uma vez que, trata-se de processo licitatório para renovação do contrato com laboratório qualificado para prestação do serviço. Não há indícios de proibição de pesca e banho nos mananciais".

Lagoas ficaram com a cor esverdeada após o processo de eutrofização no ES

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