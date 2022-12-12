Após 5 dias sem água, fornecimento é restabelecido em Anchieta

Para a equipe da TV Gazeta Sul, moradores mostraram, por meio de imagens, como estava sendo viver sem água. A pilha de roupas sujas e de vasilhas na pia, por exemplo, só aumentou. Segundo eles, a situação era essa há quase uma semana nos bairros Nova Anchieta e Planalto.

Moradores registraram dificuldades que tiveram com a falta de água em Anchieta Crédito: Telespectador | TV Gazeta

A Cesan, que é a responsável pelo abastecimento no município, disse que "as fortes chuvas dos últimos dias afetaram o funcionamento da estação de tratamento de água, prejudicando o abastecimento para Anchieta”.

Além disso, informou que a distribuição de água foi restabelecida no domingo (11), e a normalização total do sistema pode levar até 24 horas. “A população está sendo atendida com caminhões pipa, que vão permanecer na região até que todos os imóveis tenham água. A Cesan está à disposição dos moradores e pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115. A chamada é gratuita", finalizou.