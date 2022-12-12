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Após 5 dias sem água, fornecimento é restabelecido em Anchieta

Segundo a Cesan, que é responsável pelo abastecimento de água no município, a normalização total do sistema pode levar até 24 horas

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 20:38

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 dez 2022 às 20:38
As fortes chuvas que têm atingido Anchieta, no Sul do Espírito Santo prejudicaram o abastecimento de água no município, e moradores de pelo menos dois bairros do município estiveram sem água em casa há pelo menos cinco dias. Contudo, o fornecimento está sendo restabelecido gradativamente desde domingo (11).
Para a equipe da TV Gazeta Sul, moradores mostraram, por meio de imagens, como estava sendo viver sem água. A pilha de roupas sujas e de vasilhas na pia, por exemplo, só aumentou. Segundo eles, a situação era essa há quase uma semana nos bairros Nova Anchieta e Planalto.
Após 5 dias sem água, fornecimento é reestabelecido gradativamente em Anchieta
Moradores registraram dificuldades que tiveram com a falta de água em Anchieta Crédito: Telespectador | TV Gazeta
A Cesan, que é a responsável pelo abastecimento no município, disse que "as fortes chuvas dos últimos dias afetaram o funcionamento da estação de tratamento de água, prejudicando o abastecimento para Anchieta”.
Além disso, informou que a distribuição de água foi restabelecida no domingo (11), e a normalização total do sistema pode levar até 24 horas. “A população está sendo atendida com caminhões pipa, que vão permanecer na região até que todos os imóveis tenham água. A Cesan está à disposição dos moradores e pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115. A chamada é gratuita", finalizou.
Apesar do que disse a Cesan, a reportagem da TV Gazeta Sul ligou para alguns moradores no início da noite desta segunda-feira (12), e eles disseram que a água ainda não chegou à torneira.

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