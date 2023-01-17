Esgoto na praia: Guarapari confirma locais impróprios para banho

Um vídeo divulgado nas redes sociais na última semana mostra esgoto sendo despejado na Praia do Morro, uma das mais conhecidas da cidade de Guarapari. O telespectador da TV Gazeta, que fez o vídeo que viralizou, comenta sobre o mau cheiro na região e mostra a mancha preta que se formou na areia.

Acionada pela equipe do g1 ES, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) disse que a água escura e de forte odor lançada no mar é esgoto que estava contido em uma galeria e que isso ocorre por causa de ligações irregulares de imóveis à rede.

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, Caiê Hofstatter, contou que a água escura lançada na praia é um problema crônico quando chove, e que a associação já mandou um relatório para a Cesan. " A companhia disse que tem muitos prédios ligados corretamente [à rede de esgoto] mas tem prédios e casas que ainda não ligaram, além de residências clandestinas. E aí, em vez de ser só água pluvial, pega esgoto. Nós mandamos relatório para a Cesan para ligarem à rede, e a praia não sofrer mais essa poluição absurda. Falta diálogo", disse o presidente.

Apesar do problema ser frequente, nenhuma sinalização foi colocada no local alertando os banhistas sobre a balneabilidade (qualidade) da água.

O que diz a prefeitura

Na última semana, a prefeitura informou ainda que na linha de drenagem existe uma rede coletora de esgoto da Cesan, e que, durante a chuva, pode ter contribuído para alguma inconformidade, devido ao elevado índice pluviométrico. O órgão disse que que a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) esteve no local e não foi constatou características de lançamento de esgoto. Ainda segundo a gestão, uma coleta de amostra da água foi feita para análise no dia 11 de janeiro, mas o resultado só sairia nesta semana.

Os resultados

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Guarapari confirmou que alguns dos pontos analisados estão impróprios para banhistas. São eles:

Praia do Morro (em frente ao Ed. Maison Classic)

Praia das Virtudes (em frente à praça)

Praia das Castanheiras (próximo ao Siribeira Iate Clube)



"Considerando as condições meteorológicas antes da análise, que foram de muitas chuvas, uma nova coleta será realizada nesta semana", acrescentou o órgão.

Situação na Praia do Morro

Em nota, a prefeitura disse que a Praia do Morro possui três pontos determinados pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), para análise de balneabilidade, e apenas um deles está impróprio para banho — que é na região do e Edifício Maison Classic.

Sem placa

Questionada nesta segunda-feira (16) sobre a não inserção de placas para alertar os banhistas sobre as más condições das águas, a prefeitura informou que está providenciado uma sinalização já que o resultado das amostras era recente.

Fiscalização

Quanto à fiscalização de pontos de esgoto, a prefeitura informou que existe um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), denominado "Programa Se liga na Rede" , onde a fiscalização dos pontos de esgoto é realizada entre Semag e Cesan, para coibir as práticas de ligações irregulares no município.

O que diz a Cesan