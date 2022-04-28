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Leonel Ximenes

Conheça o bairro que tem mais imóveis fora da rede de esgoto no ES

Na Grande Vitória, quase 30 mil unidades não estão ligadas à rede oficial de coleta de resíduos

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:24

Públicado em 

28 abr 2022 às 15:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Falta de tratamento de esgoto, um problema que ainda persiste no Brasil
Falta de tratamento de esgoto, um problema que ainda persiste no ES Crédito: Divulgação
Os maiores municípios da Grande Vitória têm 29.936 imóveis que poderiam já estar ligados à rede de esgoto da Cesan, mas não estão, de acordo com informações compartilhadas pela própria companhia.
A Serra lidera o ranking de imóveis não ligados, com 13.948 registros. A segunda colocação fica com Vitória, com 5.968 imóveis, sendo seguida por Cariacica (5.048) e Vila Velha (4.972). O bairro com mais ligações por fazer, com base na análise de todas essas cidades, é Balneário Carapebus, na Serra, com 686 unidades que já poderiam estar conectadas à rede da Cesan.
Diante desta situação, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) protocolou o Projeto de Lei 168/2022 que institui programa para que a companhia faça a ligação de proprietários de residências que têm baixa renda.

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“Saneamento básico também é saúde. E, em muitos casos, as pessoas querem estar ligadas à rede de tratamento de esgoto, mas não têm condições de fazer a obra”, explicou o deputado.
Na Serra, além de Balneário Carapebus, ocupam as primeiras posições de imóveis que poderiam estar ligados à rede de esgoto os bairros Parque das Gaivotas (667) e Praia de Carapebus (599).
Em Cariacica, Flexal II lidera, seguido por Jardim América (289) e Castelo Branco (225). Vila Velha, por sua vez, vê como regiões mais numerosas sem as devidas conexões Ulisses Guimarães (457), Rio Marinho (415) e Vale Encantado (375). E, em Vitória, destacam-se negativamente Romão (338), Santo Antônio (289) e Santa Martha (286).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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