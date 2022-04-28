Conheça o bairro que tem mais imóveis fora da rede de esgoto no ES

Os maiores municípios da Grande Vitória
têm 29.936 imóveis que poderiam já estar ligados à rede de esgoto da Cesan
, mas não estão, de acordo com informações compartilhadas pela própria companhia.
A Serra lidera o ranking de imóveis não ligados, com 13.948 registros. A segunda colocação fica com Vitória, com 5.968 imóveis, sendo seguida por Cariacica (5.048) e Vila Velha (4.972). O bairro com mais ligações por fazer, com base na análise de todas essas cidades, é Balneário Carapebus, na Serra
, com 686 unidades que já poderiam estar conectadas à rede da Cesan.
Diante desta situação, o deputado Delegado Danilo Bahiense
(PL) protocolou o Projeto de Lei 168/2022 que institui programa para que a companhia faça a ligação de proprietários de residências que têm baixa renda.
“Saneamento básico também é saúde. E, em muitos casos, as pessoas querem estar ligadas à rede de tratamento de esgoto, mas não têm condições de fazer a obra”, explicou o deputado.
Na Serra, além de Balneário Carapebus, ocupam as primeiras posições de imóveis que poderiam estar ligados à rede de esgoto os bairros Parque das Gaivotas (667) e Praia de Carapebus (599).
Em Cariacica
, Flexal II lidera, seguido por Jardim América (289) e Castelo Branco (225). Vila Velha, por sua vez, vê como regiões mais numerosas sem as devidas conexões Ulisses Guimarães (457), Rio Marinho (415) e Vale Encantado (375). E, em Vitória, destacam-se negativamente Romão (338), Santo Antônio (289) e Santa Martha (286).