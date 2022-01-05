Navio com gado ou esgoto? Entenda o mau cheiro em Vila Velha

Um navio que transporta gado pode ter contribuído para o mau cheiro sentido em Vila Velha nesta terça-feira (4) . De acordo com a prefeitura, ele entrou na rota de navegação local para desembarcar um tripulante que precisou de atendimento médico. "Com o vento forte, o odor teria sido trazido para a orla", afirmou o município.

Trata-se da embarcação Mawashi Express, de bandeira do Panamá. Conforme dados do site MarineTraffic , ela saiu da cidade de Montevidéu, no Uruguai, tendo como destino o Porto Said, no Egito. Pela localização fornecida em tempo real, o navio já desatracou e segue para Leste, na altura da Serra

Navio Mawashi Express atracou no Espírito Santo para que um tripulante desembarcasse para receber atendimento médico Crédito: Divulgação | MarineTraffic

No final da tarde desta terça-feira (4), a Cesan esclareceu que equipes estavam trabalhando na orla do município para desobstruir as redes de esgoto sanitário na região de Itapuã e que estava atuando em parceria com a Prefeitura de Vila Velha para resolver a situação o mais breve possível.

Fotos mostram parte do lixo que foi retirado durante o início da desobstrução, no primeiro Poço de Visitas limpado nesta terça-feira (4) Crédito: Divulgação Cesan | Montagem A Gazeta

"O descarte irregular de resíduos em vias públicas entope as redes de esgoto e as drenagens pluviais, impedindo o correto funcionamento do sistema e gerando transtornos sociais coletivos, como o mau cheiro. Um volume expressivo de lixo já foi retirado e, na sequência, será feita a limpeza das ruas", afirmou.

Para que transtornos semelhantes não aconteçam, a Cesan pediu "fortemente o apoio da população, para que não jogue lixo fora da lixeira, mantendo as praias e ruas limpas, para que os sistemas funcionem corretamente" e se colocou à disposição dos cidadãos pelo número 115.

"INSUPORTÁVEL" E "CHEIRO DE CURRAL"

Na manhã desta terça-feira (4), um cheiro forte e ruim invadiu diversas residências de Vila Velha. De Itaparica à Praia da Costa , ninguém parece ter escapado do mau odor. Segundo o relato de moradores, o problema começou por volta das 11h e seguiu incomodando bastante durante a tarde.

Dentro do apartamento que fica no 18º andar de um edifício próximo à Praça do Ciclista, a corretora de imóveis Aline Dutra contou que todos os vizinhos estão reclamando, e que conhecidos disseram ter sentido o odor no estacionamento de um shopping a cerca de cinco quilômetros de onde ela mora.

"É um cheiro de curral, de cocô de vaca e de cavalo. Não parece ser de esgoto normal. É muito forte" Aline Dutra - Moradora de Itaparica

A economista Kátia Collodetti chegou a passar mal tamanho o incômodo. "É um cheiro de cocô, uma coisa horrível. Eu estou falando com você, mas passando mal, com dor de cabeça, de tanto mau cheiro. Ninguém sabe explicar o que é. Está insuportável", desabafou, em entrevista feita por volta das 14h.

"O cheiro é tão forte que eu achei que era dentro da minha casa, mas, pouco depois, alguém falou no grupo do condomínio a respeito. Naquela hora, eu também conversava com a minha cunhada, que estava na Praia da Costa, e ela disse que sentia o mesmo odor. Está em boa parte da orla", comentou.

Mau cheiro era sentido da Praia da Costa (acima) até Itaparica Crédito: Luciney Araújo

Quem também sofreu com o mau cheiro foi Rodolfo Guzansky, durante o trajeto entre o trabalho e a própria casa, na Praia da Costa. "Como não é só em uma ou duas ruas, são várias pessoas de diversos lugares reclamando do cheiro, talvez seja um problema maior", ponderou.

Com o forte odor incomodando boa parte da orla de Vila Velha não é de surpreender que o assunto tenha viralizado na internet. Pelas redes sociais, pessoas que moram ou passam pelo município reforçaram as reclamações do forte mau cheiro nesta terça-feira (4). Confira:

véi pelo amor de deus que cheiro de esterco é esse que tá infestando vila velha — julia (@julhamende) January 4, 2022

MLK QUE CHEIRO DE LATRINA É ESSE EM VILA VELHA — Gabriel (@GabriMAlmeida) January 4, 2022

MAU CHEIRO EM VILA VELHA: VEJA NOTAS NA ÍNTEGRA