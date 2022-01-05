Navio com gado ou esgoto? Entenda o mau cheiro em Vila Velha

Um navio que transporta gado pode ter contribuído para o mau cheiro sentido em Vila Velha nesta terça-feira (4). De acordo com a prefeitura, ele entrou na rota de navegação local para desembarcar um tripulante que precisou de atendimento médico. "Com o vento forte, o odor teria sido trazido para a orla", afirmou o município.
Trata-se da embarcação Mawashi Express, de bandeira do Panamá. Conforme dados do site MarineTraffic, ela saiu da cidade de Montevidéu, no Uruguai, tendo como destino o Porto Said, no Egito. Pela localização fornecida em tempo real, o navio já desatracou e segue para Leste, na altura da Serra.
Apesar da hipótese apontada pela Prefeitura de Vila Velha, a Capitania dos Portos não confirmou relação entre o Mawashi e o mau cheiro, pelo contrário: citou a resposta da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) – a outra hipótese apontada pelo município (veja notas na íntegra no fim da matéria).
No final da tarde desta terça-feira (4), a Cesan esclareceu que equipes estavam trabalhando na orla do município para desobstruir as redes de esgoto sanitário na região de Itapuã e que estava atuando em parceria com a Prefeitura de Vila Velha para resolver a situação o mais breve possível.
"O descarte irregular de resíduos em vias públicas entope as redes de esgoto e as drenagens pluviais, impedindo o correto funcionamento do sistema e gerando transtornos sociais coletivos, como o mau cheiro. Um volume expressivo de lixo já foi retirado e, na sequência, será feita a limpeza das ruas", afirmou.
Para que transtornos semelhantes não aconteçam, a Cesan pediu "fortemente o apoio da população, para que não jogue lixo fora da lixeira, mantendo as praias e ruas limpas, para que os sistemas funcionem corretamente" e se colocou à disposição dos cidadãos pelo número 115.
"INSUPORTÁVEL" E "CHEIRO DE CURRAL"
Na manhã desta terça-feira (4), um cheiro forte e ruim invadiu diversas residências de Vila Velha. De Itaparica à Praia da Costa, ninguém parece ter escapado do mau odor. Segundo o relato de moradores, o problema começou por volta das 11h e seguiu incomodando bastante durante a tarde.
Dentro do apartamento que fica no 18º andar de um edifício próximo à Praça do Ciclista, a corretora de imóveis Aline Dutra contou que todos os vizinhos estão reclamando, e que conhecidos disseram ter sentido o odor no estacionamento de um shopping a cerca de cinco quilômetros de onde ela mora.
"É um cheiro de curral, de cocô de vaca e de cavalo. Não parece ser de esgoto normal. É muito forte"
A economista Kátia Collodetti chegou a passar mal tamanho o incômodo. "É um cheiro de cocô, uma coisa horrível. Eu estou falando com você, mas passando mal, com dor de cabeça, de tanto mau cheiro. Ninguém sabe explicar o que é. Está insuportável", desabafou, em entrevista feita por volta das 14h.
"O cheiro é tão forte que eu achei que era dentro da minha casa, mas, pouco depois, alguém falou no grupo do condomínio a respeito. Naquela hora, eu também conversava com a minha cunhada, que estava na Praia da Costa, e ela disse que sentia o mesmo odor. Está em boa parte da orla", comentou.
Quem também sofreu com o mau cheiro foi Rodolfo Guzansky, durante o trajeto entre o trabalho e a própria casa, na Praia da Costa. "Como não é só em uma ou duas ruas, são várias pessoas de diversos lugares reclamando do cheiro, talvez seja um problema maior", ponderou.
Com o forte odor incomodando boa parte da orla de Vila Velha não é de surpreender que o assunto tenha viralizado na internet. Pelas redes sociais, pessoas que moram ou passam pelo município reforçaram as reclamações do forte mau cheiro nesta terça-feira (4). Confira:
MAU CHEIRO EM VILA VELHA: VEJA NOTAS NA ÍNTEGRA
- Prefeitura de Vila Velha
"A Prefeitura de Vila Velha por meio da Coordenação de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente informa que está apurando as possíveis causas do mau cheiro que vem sendo relatada pelos munícipes. Uma das hipóteses apuradas pela prefeitura junto à Capitania dos Portos é de que um navio de transporte de gado entrou na rota de navegação local para desembarcar um tripulante que necessitava de atendimento médico. Com isso o vento forte teria trazido o odor para a nossa orla. Outra hipótese que a prefeitura apurou foi com a concessionária de tratamento de esgoto de que uma das bombas da estação de tratamento no município estaria passando por manutenção e o acúmulo de gases possa ter causado o mau cheiro. Qualquer nova informação ou conclusão desse caso a prefeitura vai informar a população por meio de nossos veículos de comunicação."
- Capitania dos Portos
"A Cesan já soltou um comunicado referente ao mau cheiro pela cidade, tendo em vista a manutenção na rede de esgoto. Para esclarecimento, o serviço de abastecimento de água e tratamento da rede de esgoto não é de competência da Capitania dos Portos. De acordo com a Lei 9.537/1997, Art. 3º, cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta Lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. Em relação ao navio citado, já se encontra em processo de desatracação."
- Cesan
"Desde o início da tarde desta quarta-feira (4), as equipes da Cesan estão trabalhando na orla de Vila Velha para desobstruir as redes de esgotamento sanitário na região de Itapuã. Um volume expressivo de lixo que estava impedindo o funcionamento do sistema de esgoto já foi retirado e na sequência será feita a limpeza das ruas. O descarte irregular de resíduos e matérias de consumo humano em vias públicas entope as redes de esgoto e as drenagens pluviais, impedindo o correto funcionamento do sistema de esgoto e gerando transtornos sociais coletivos, como o mau cheiro. A Cesan e a Ambiental Vila Velha (Parceria Público-Privada) estão atuando em parceria com a Prefeitura de Vila Velha para resolver a situação o mais breve possível, mas precisa fortemente do apoio da população para que não jogue lixo fora da lixeira, mantendo as praias e ruas limpas, para que os sistemas funcionem corretamente. A Cesan está à disposição dos moradores e turistas e pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115, a chamada é gratuita."