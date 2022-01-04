Epidemia: ES registrou oito mortes por gripe nas três últimas semanas de 2021

Espírito Santo atravessa epidemia de gripe concomitante à pandemia de Covid-19 Crédito: Pexels

matou oito pessoas no A gripeno Espírito Santo nas três últimas semanas de 2021, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (04). O documento anterior, publicado em 28 de dezembro do ano passado, indicava seis óbitos provocados por Influenza

Do total de ocorrências, quatro mortes foram registradas em Cariacica , duas em Vitória, uma na Serra , e outra em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. No total, foram confirmados 55 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que é quando o quadro de gripe evolui para uma situação mais preocupante, e que pode levar à morte.

Perfil dos óbitos:





Acima de 90 anos: 1

80 a 89 anos: 2

70 a 79 anos: 3

40 a 49 anos: 1

60 a 70 anos: 1





Cidades onde os casos foram registrados:

Cariacica: 4

Vitória: 2

Serra: 1

Cachoeiro de Itapemirim: 1

De acordo com a Sesa, os exames analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) indicam a predominância da Influenza A (subtipo H3N2). Das 17.859 amostras, 840 foram confirmadas para Influenza A. A positividade é de 4,7% das amostras.

Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). A Sesa diz que aguarda o pleno restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado.

Sobre a presença da variante "Darwin" no Espírito Santo, o governo do Estado informou que "até o momento, aguarda resultados de sequenciamentos genéticos de amostras que foram encaminhados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)".

Segundo o secretário, o comportamento da Influenza não deverá ser de curta duração.

“Deve se prolongar por pelo menos 40 a 60 dias, podendo inclusive ter um novo recrudescimento dentro do ciclo sazonal a partir dos meses de março e abril, sendo este ainda um cenário incerto", afirmou, à época.