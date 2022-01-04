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Forte odor

"Insuportável": moradores reclamam de mau cheiro em Vila Velha

Segundo relatos, odor forte e desagradável é sentido de Itaparica à Praia da Costa desde a manhã desta terça-feira (4); alguns também estão sem água
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 jan 2022 às 15:33

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:33

Era uma manhã normal em Vila Velha... até que um cheiro forte e ruim invadiu diversas residências do município. De Itaparica à Praia da Costa, ninguém parece ter escapado do mau odor. Segundo o relato de moradores, o problema começou por volta das 11h desta terça-feira (4) e segue incomodando bastante.
Dentro do apartamento que fica no 18º andar de um edifício próximo à Praça do Ciclista, a corretora de imóveis Aline Dutra contou que todos os vizinhos estão reclamando, e que conhecidos disseram ter sentido o odor no estacionamento de um shopping a cerca de cinco quilômetros de onde ela mora.
"É um cheiro de curral, de cocô de vaca e de cavalo. Não parece ser de esgoto normal. É muito forte"
Aline Dutra - Moradora de Itaparica
A economista Kátia Collodetti chegou a passar mal tamanho o incômodo. "É um cheiro de cocô, uma coisa horrível. Eu estou falando com você, mas passando mal, com dor de cabeça, de tanto mau cheiro. Ninguém sabe explicar o que é. Está insuportável", desabafou, em entrevista feita por volta das 14h.
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Moradores da orla de Itaparica reclamam de forte mau cheiro nesta terça-feira (4) Crédito: Luciney Araujo
"O cheiro é tão forte que eu achei que era dentro da minha casa, mas, pouco depois, alguém falou no grupo do condomínio a respeito. Naquela hora, eu também conversava com a minha cunhada, que estava na Praia da Costa, e ela disse que sentia o mesmo odor. Está em boa parte da orla", comentou.
Quem também sofreu com o mau cheiro foi Rodolfo Guzansky, quando saiu do trabalho, perto de um supermercado, na hora do almoço. "Fui até a minha casa, que fica mais perto da Praia da Costa, e lá também estava com esse cheiro horrível. Eu moro no 15º andar e, mesmo assim, eu sentia", lembrou.
"Como não é só em uma ou duas ruas, são várias pessoas de diversos lugares reclamando do cheiro, talvez seja um problema maior"
Rodolfo Guzansky - Morador da Praia da Costa
Por volta das 13h desta terça-feira (4), a corretora Aline contou que ficou sem água. O mesmo problema foi relatado por vizinhos da economista Kátia. Elas também comentaram que moradores tentaram buscar explicações para o mau cheiro e soluções para o problema junto a autoridades.
NAVIO OU LIMPEZA NO ESGOTO: DE ONDE VEM O CHEIRO?
Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) explicou que equipes estão trabalhando na orla do município para desobstruir as redes de esgoto na região de Itapuã e que está atuando em parceria com a Prefeitura de Vila Velha para resolver a situação o mais breve possível.
"O descarte irregular de resíduos em vias públicas entope as redes de esgoto e as drenagens pluviais, impedindo o correto funcionamento do sistema e gerando transtornos sociais coletivos, como o mau cheiro. Um volume expressivo de lixo já foi retirado e, na sequência, será feita a limpeza das ruas", afirmou.
Fotos mostram parte do lixo que foi retirado durante o início da desobstrução, no primeiro Poço de Visitas limpado nesta terça-feira (4)
Fotos mostram parte do lixo que foi retirado durante o início da desobstrução, no primeiro Poço de Visitas limpado nesta terça-feira (4) Crédito: Divulgação Cesan | Montagem A Gazeta
Para que transtornos semelhantes não aconteçam, a Cesan pediu "fortemente o apoio da população, para que não jogue lixo fora da lixeira, mantendo as praias e ruas limpas, para que os sistemas funcionem corretamente" e se colocou à disposição dos cidadãos pelo número 115.
Já sobre a falta de água relatada por moradores de Itaparica, a Companhia garantiu que o abastecimento está operando normalmente no município. "Em casos pontuais, os moradores devem nos acionar para que uma equipe técnica vá ao imóvel resolver o problema", esclareceu.
Além do serviço feito pela Cesan, a Prefeitura de Vila Velha apontou a possibilidade de o mau cheiro ser de um navio que transporta gado e que entrou na rota de navegação local para desembarcar um tripulante que necessitava de atendimento médico. "Com isso, o vento forte teria trazido o odor para a nossa orla", afirmou.
MAU CHEIRO INVADIU ATÉ A INTERNET
Com o forte odor incomodando boa parte da orla de Vila Velha não é de surpreender que o assunto tenha viralizado na internet. Pelas redes sociais, pessoas que moram ou passam pelo município reforçaram as reclamações do forte mau cheiro nesta terça-feira (4). Confira:

Atualização

04/01/2022 - 7:02
Após a publicação desta matéria, a Cesan e a Prefeitura de Vila Velha se manifestaram sobre as investigações para saber as causas do mau cheiro e os problemas relatados pelos moradores. O texto foi atualizado.
Insuportável - moradores reclamam de mau cheiro em Vila Velha

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