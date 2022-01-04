"Insuportável": moradores reclamam de mau cheiro em Vila Velha

Era uma manhã normal em Vila Velha... até que um cheiro forte e ruim invadiu diversas residências do município. De Itaparica à Praia da Costa, ninguém parece ter escapado do mau odor. Segundo o relato de moradores, o problema começou por volta das 11h desta terça-feira (4) e segue incomodando bastante.
Dentro do apartamento que fica no 18º andar de um edifício próximo à Praça do Ciclista, a corretora de imóveis Aline Dutra contou que todos os vizinhos estão reclamando, e que conhecidos disseram ter sentido o odor no estacionamento de um shopping a cerca de cinco quilômetros de onde ela mora.
"É um cheiro de curral, de cocô de vaca e de cavalo. Não parece ser de esgoto normal. É muito forte"
A economista Kátia Collodetti chegou a passar mal tamanho o incômodo. "É um cheiro de cocô, uma coisa horrível. Eu estou falando com você, mas passando mal, com dor de cabeça, de tanto mau cheiro. Ninguém sabe explicar o que é. Está insuportável", desabafou, em entrevista feita por volta das 14h.
"O cheiro é tão forte que eu achei que era dentro da minha casa, mas, pouco depois, alguém falou no grupo do condomínio a respeito. Naquela hora, eu também conversava com a minha cunhada, que estava na Praia da Costa, e ela disse que sentia o mesmo odor. Está em boa parte da orla", comentou.
Quem também sofreu com o mau cheiro foi Rodolfo Guzansky, quando saiu do trabalho, perto de um supermercado, na hora do almoço. "Fui até a minha casa, que fica mais perto da Praia da Costa, e lá também estava com esse cheiro horrível. Eu moro no 15º andar e, mesmo assim, eu sentia", lembrou.
"Como não é só em uma ou duas ruas, são várias pessoas de diversos lugares reclamando do cheiro, talvez seja um problema maior"
Por volta das 13h desta terça-feira (4), a corretora Aline contou que ficou sem água. O mesmo problema foi relatado por vizinhos da economista Kátia. Elas também comentaram que moradores tentaram buscar explicações para o mau cheiro e soluções para o problema junto a autoridades.
NAVIO OU LIMPEZA NO ESGOTO: DE ONDE VEM O CHEIRO?
Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) explicou que equipes estão trabalhando na orla do município para desobstruir as redes de esgoto na região de Itapuã e que está atuando em parceria com a Prefeitura de Vila Velha para resolver a situação o mais breve possível.
"O descarte irregular de resíduos em vias públicas entope as redes de esgoto e as drenagens pluviais, impedindo o correto funcionamento do sistema e gerando transtornos sociais coletivos, como o mau cheiro. Um volume expressivo de lixo já foi retirado e, na sequência, será feita a limpeza das ruas", afirmou.
Para que transtornos semelhantes não aconteçam, a Cesan pediu "fortemente o apoio da população, para que não jogue lixo fora da lixeira, mantendo as praias e ruas limpas, para que os sistemas funcionem corretamente" e se colocou à disposição dos cidadãos pelo número 115.
Já sobre a falta de água relatada por moradores de Itaparica, a Companhia garantiu que o abastecimento está operando normalmente no município. "Em casos pontuais, os moradores devem nos acionar para que uma equipe técnica vá ao imóvel resolver o problema", esclareceu.
Além do serviço feito pela Cesan, a Prefeitura de Vila Velha apontou a possibilidade de o mau cheiro ser de um navio que transporta gado e que entrou na rota de navegação local para desembarcar um tripulante que necessitava de atendimento médico. "Com isso, o vento forte teria trazido o odor para a nossa orla", afirmou.
MAU CHEIRO INVADIU ATÉ A INTERNET
Com o forte odor incomodando boa parte da orla de Vila Velha não é de surpreender que o assunto tenha viralizado na internet. Pelas redes sociais, pessoas que moram ou passam pelo município reforçaram as reclamações do forte mau cheiro nesta terça-feira (4). Confira:
Atualização
04/01/2022 - 7:02
Após a publicação desta matéria, a Cesan e a Prefeitura de Vila Velha se manifestaram sobre as investigações para saber as causas do mau cheiro e os problemas relatados pelos moradores. O texto foi atualizado.
Insuportável - moradores reclamam de mau cheiro em Vila Velha